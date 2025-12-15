Les marchés boursiers reculent avant les décisions des banques centrales et les données clés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les banques centrales, dont la BCE, la BOJ, la BOE, la Riksbank et la Norges Bank, doivent se réunir

Reprise des données américaines retardées, notamment sur l'emploi et l'inflation

Le vote des détenteurs d'obligations de China Vanke ravive les inquiétudes concernant le secteur immobilier

(Mise à jour des prix, ajout des données chinoises et de l'actualité de Vanke) par Gregor Stuart Hunter

Les actions asiatiques ont chuté dans les premiers échanges lundi, les investisseurs limitant la prise de risque au début d'une semaine parsemée de décisions des banques centrales et de publications de données clés.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a perdu 1%, mené par une chute de 2,7% des actions sud-coréennes .KS11 , l'un des marchés les plus performants au monde cette année.

"Nous entrons dans la dernière semaine d'échanges pour 2025 avant que beaucoup ne clôturent leurs comptes et ne disent adieu à l'année", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone Group à Melbourne. "Certains l'auront déjà fait", a-t-il ajouté.

"On peut penser que les conditions de liquidité s'amenuiseront cette semaine par rapport à ce qui est habituel, mais qu'elles resteront suffisantes pour que la taille soit travaillée sans que les prix ne bougent de manière excessive, mais qu'elles chuteront vraiment la semaine prochaine."

Les contrats à terme du S&P 500 e-mini EScv1 étaient en hausse de 0,3 %, tandis que le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans était en baisse de 1,2 point de base à 4,182 %, les investisseurs attendant une série de données économiques et une série de décisions de la part des banques centrales.

Parmi les banques centrales qui prendront des décisions cette semaine, la Banque du Japon devrait relever ses taux de 25 points de base à 0,75 %, tandis que la Banque d'Angleterre pourrait procéder à une réduction de même ampleur à 3,75 %. La Banque centrale européenne devrait maintenir ses taux d'intérêt, tout comme la Riksbank suédoise et la Norges Bank norvégienne.

Les investisseurs auront également la possibilité de rattraper les données économiques qui ont été retardées par la fermeture du gouvernement américain, y compris le rapport sur l'emploi pour le mois de novembre et l'indice mensuel des prix à la consommation.

Par rapport au yuan chinois négocié au large CNH= , le dollar américain s'est maintenu à 7,0532 yuans, autour de son niveau le plus élevé depuis plus d'un an, après que les données sur la production industrielle et les ventes au détail se soient encore ralenties en novembre.

Les données officielles ont montré lundi que les prix des nouveaux logements ont prolongé leur déclin en novembre, indiquant qu'une reprise de la demande reste insaisissable malgré la promesse du gouvernement de stabiliser le secteur.

China Vanke 000002.SZ a déclaré qu'il convoquerait une deuxième réunion des détenteurs d'obligations, après que le promoteur immobilier soutenu par l'État n'ait pas réussi à obtenir l'approbation des détenteurs d'obligations pour prolonger d'un an un paiement obligataire arrivant à échéance lundi, augmentant le risque de défaut de paiement et renouvelant les inquiétudes sur le secteur immobilier en crise.

"Si Vanke finit par faire défaut, nous pensons que les ramifications sur le secteur immobilier chinois peuvent être significatives", a déclaré Jeff Zhang, analyste des actions chez Morningstar. « Les investisseurs pourraient s'inquiéter davantage du bilan et de l'attitude du gouvernement à l'égard du renflouement, même pour les "valeurs sûres". »

Au Japon, les actions ont chuté malgré un regain d'énergie après que l'enquête " tankan " de la BOJ, très surveillée, a montré lundi que le sentiment des entreprises des grands fabricants a atteint son plus haut niveau en quatre ans, suggérant que l'économie résistait à l'augmentation des tarifs douaniers américains. Le Nikkei 225 .N225 était en baisse de 1,4%.

Dans les matières premières, le brut Brent LCOc1 était en hausse de 0,6 % à 61,46 $, les craintes de l'offre liées aux tensions entre les États-Unis et le Venezuela et ailleurs ayant fait grimper les prix.

Imperial Oil IMO.TO a déclaré dimanche qu'elle avait lancé une alerte incendie dans sa raffinerie de 120 000 barils par jour dans l'Ontario, au Canada. Dans le même temps, la Russie a déclaré qu'une raffinerie de pétrole à Afipsky n'avait pas été endommagée par une attaque de drone ukrainien .

Sur le front géopolitique, l'envoyé américain Steve Witkoff a déclaré que "beaucoup de progrès ont été faits" dans les pourparlers de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine à Berlin dimanche.

L'or XAU= a prolongé son récent rallye pour un cinquième jour alors qu'il s'approche d'un record de 4 381,21 $. Le prix du lingot au comptant était en hausse de 0,5 % à 4 325,51 $.

Les marchés des crypto-monnaies ont mis fin à une série de trois jours de pertes, avec le bitcoin BTC= en hausse de 1,2% à 89 517,01 $ et l'éther ETH= en hausse de 1,1% à 3 116,42 $.