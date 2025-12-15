Selon une source, le conseil d'administration de Korea Zinc discutera avec le gouvernement américain d'un projet de coentreprise dans le domaine des fonderies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les parties américaines détiendraient 10 % de Korea Zinc, selon le journal

*

Les principaux actionnaires critiquent le plan et affirment que le président ne cherche qu'à conserver le contrôle de l'entreprise

*

Les actions de Korea Zinc font un bond de 11 % dans les échanges du lundi matin

(Une refonte et une réécriture en profondeur) par Hyunjoo Jin

Le conseil d'administration de Korea Zinc 010130.KS discutera lundi d'un projet de construction d'une fonderie (6,8 milliards de dollars) de 10 trillions de wons pour raffiner des minéraux critiques aux États-Unis en formant une entreprise avec le gouvernement américain et des sociétés américaines, a déclaré une source familière avec l'affaire.

La nouvelle a fait bondir les actions de Korea Zinc de 11 % dans les échanges de lundi matin. Mais les principaux actionnaires, qui ont cherché à évincer le président du raffineur, ont critiqué le plan, affirmant qu'il visait à consolider la mainmise de la direction sur l'entreprise.

La nouvelle fonderie produirait du zinc, de l'antimoine, du germanium et d'autres minéraux essentiels et s'inscrirait dans le cadre des efforts déployés par Washington pour réduire la dépendance des États-Unis à l'égard de la Chine dans un contexte de tensions commerciales accrues, ont rapporté les médias locaux.

La source n'était pas autorisée à parler aux médias et a refusé d'être identifiée. Un porte-parole de Korea Zinc n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Selon le journal sud-coréen Joongang Ilbo, le gouvernement américain et les entreprises de défense américaines investiront 1 000 milliards de wons dans l'entreprise, et les États-Unis prendront également une participation de 10 % dans Korea Zinc. La majeure partie du financement de la fonderie proviendra d'emprunts.

Le conglomérat Young Poong 000670.K , qui, avec une société de capital-investissement MBK Partners, détenait environ 41 % des droits de vote de Korea Zinc en janvier dernier, a critiqué le plan.

Il est rare que le gouvernement américain prenne une participation dans une société étrangère et la direction de Korea Zinc essayait simplement de s'assurer un "chevalier blanc" pour que le président Yun B. Choi puisse conserver le contrôle, a déclaré Young Poong dans un communiqué.

Young Poong et MBK ont échoué dans leur tentative, au début de l'année, d'obtenir la majorité des sièges au conseil d'administration de Korea Zinc, la plus grande entreprise de fonderie de zinc au monde.

Dans un accord séparé annoncé en août, Korea Zinc a convenu avec Lockheed Martin LMT.N de produire du germanium à partir de 2028 en utilisant des matières premières achetées en dehors de la Chine.

La Chine domine l'approvisionnement mondial en minéraux critiques tels que l'antimoine et le germanium, qui sont utilisés dans les équipements de télécommunications, les semi-conducteurs et la technologie militaire.

Pékin a interdit les exportations de ces minéraux vers les États-Unis le 3 décembre 2024, à la suite des mesures de répression prises par Washington à l'encontre du secteur chinois des puces électroniques. L'interdiction est suspendue depuis novembre.

(1 $ = 1 475,5400 wons)