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Les marchés boursiers rebondissent, tandis que le pétrole réduit ses gains alors que l'Iran et Israël laissent entrevoir une accalmie
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 23:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours après la clôture des marchés américains)

* Le Nasdaq et le S&P 500 remontent la pente après la chute de vendredi

* Plus tôt, le KOSPI a plongé de 8 % et le Nikkei a chuté de 3,9 % alors que la reprise du secteur de l'IA s'essoufflait

* Le pétrole progresse en raison des incertitudes au Moyen-Orient, mais clôture en dessous de ses plus hauts de la séance

* L'évolution des anticipations concernant les taux de la Fed contribue à maintenir la nervosité des investisseurs

par Sinéad Carew et Samuel Indyk

L'indice mondial des actions MSCI a légèrement reculé lundi, mais Wall Street a bénéficié d'un certain soutien grâce au rebond des valeurs technologiques, tandis que les contrats à terme sur le pétrole ont effacé leurs gains antérieurs, l'Iran et Israël ayant déclaré avoir cessé leurs attaques mutuelles à la suite d'un appel du président américain Donald Trump. Le dollar s'est affaibli, bien que l'incertitude persiste, Téhéran ayant déclaré qu'il reprendrait ses frappes si Israël continuait à frapper le Hezbollah, soutenu par l'Iran, au Liban. Israël avait frappé une usine pétrochimique dans le sud-ouest de l'Iran et le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien a déclaré avoir riposté par une frappe visant une usine israélienne similaire dans la ville de Haïfa.

Sur les marchés de l'énergie, les contrats à terme sur le brut américain CLc1 ont clôturé en hausse de 0,84 %, soit 76 cents, à 91,30 dollars le baril après avoir été négociés plus tôt au-dessus de 95 dollars le baril, tandis que le Brent LCOc1 a terminé la séance à 94,25 dollars le baril, en hausse de 1,25 %, soit 1,16 dollar, après avoir dépassé plus tôt les 98 dollars le baril. Les principaux indices de Wall Street ont rebondi, les investisseurs étant à la recherche de bonnes affaires après la chute de vendredi , lorsque le secteur technologique, poids lourd du marché, a pesé sur l'ensemble du marché. Ce secteur avait subi sa plus forte baisse quotidienne depuis avril 2025 après qu'un rapport sur l'emploi très positif pour le mois de mai a alimenté les craintes que la Réserve fédérale américaine ne soit contrainte de relever ses taux d'intérêt.

« Les investisseurs en prise de bénéfices ont fait leur travail vendredi », a déclaré Bruce Zaro, directeur général de Granite Wealth Management à Plymouth, dans le Massachusetts. « De nouveaux acheteurs sont arrivés et ont estimé que la réaction avait été excessive. » Outre leurs inquiétudes concernant la géopolitique et les taux d’intérêt, M. Zaro a indiqué que les investisseurs se préparaient également à l’introduction en bourse très attendue de SpaceX SPCX.O cette semaine et réagissaient aux modifications apportées à la composition du S&P 500. L’indice intègre Marvell Technology MRVL.O , ce qui contribue à dynamiser le secteur des puces électroniques , qui avait fortement chuté vendredi. L'indice technologique S&P 500 a terminé en hausse de 1,5 % lundi après avoir chuté de 5,8 % vendredi. À Wall Street,le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 80,77 points, soit 0,16%, à 50 786,01, tandis que l'indice S&P 500 .SPX a gagné 21,99 points, soit 0,30%, pour atteindre 7 405,73 et l'indice composite Nasdaq .IXIC a gagné 220,23 points, soit 0,86%, pour atteindre 25 929,66. L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS a perdu 4,84 points, soit 0,44%, à 1 100,96.

Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX avait clôturé en baisse de 0,15 %. Les séances de transactions américaines et européennes contrastaient fortement avec celles de l'Asie, où l'indicesud-coréen KOSPI .KS11 , fortement orienté vers les puces électroniques et meilleur marché mondial cette année, avait chuté de 8,3 %, tandis que le Nikkei japonais .N225 reculait de près de 4 %, les valeurs vedettes de la chaîne d'approvisionnement en puces informatiques enregistrant les plus fortes baisses, et l'indice de référence taïwanais .TWII s'enfonçait de 3,5 %. Sur le marché des devises , le dollar a reculé par rapport à son plus haut niveau en près de deux mois, la cessation des attaques entre l'Iran et Israël ayant réduit la demande de valeurs refuges. L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,08 % à 100,00, tandis que l'euro EUR= en hausse de 0,1 % à1,1531. Face au yen japonais JPY= , le dollar a reculé de 0,07 % à 160,17. Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a gagné 2,23 % pour atteindre63 248,36$. La semaine dernière, il avait enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire depuis l'effondrement de la crypto-bourse FTX fin 2022, chutant d'environ 16 %. Sur les marchés des obligations d'État ,le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a augmenté de 2,8 points de base pour atteindre 4,564%, contre 4,536% en fin de journée vendredi soir, tandis que le rendement de l' US30YT=RR a augmenté de 3,9 points de base pour s'établir à 5,0384% contre 4,999% en fin de journée vendredi. Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au gré des anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 0,2 point de base pour s'établir à 4,164%, contre 4,162% en fin de journée vendredi.

Du côté des métaux précieux, l'or est resté pratiquement stable, les espoirs d'un éventuel cessez-le-feu entre Israël et l'Iran l'ayant aidé à rebondir après avoir atteint ses plus bas niveaux de la séance, mais les anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale l'ont maintenu sous pression.

XAU= de l'or au comptant a baissé de 0,03 % à 4 327,63 $4 327,63 l'once.

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