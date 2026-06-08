Meta finance un programme de formation aux métiers spécialisés pour la construction d'un centre de données dédié à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Katie Paul

Meta META.O investit 115 millions de dollars pour mettre en place un nouveau programme de formation destiné aux techniciens de centres de données, alors que le géant des réseaux sociaux s'efforce de construire l'infrastructure nécessaire à la réalisation de ses ambitions en matière d'IA.

Ce programme gratuit, baptisé "America's Workforce Academy", débouchera sur des offres d'emploi garanties pour les diplômés, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Une porte-parole de Meta a déclaré que le programme proposerait une formation généraliste aux techniciens de centres de données. Les postes proposés seront des emplois à temps plein au sein d'entreprises générales travaillant à la construction des centres de données de Meta, a-t-elle ajouté.

La porte-parole n'a pas souhaité préciser le nombre de postes disponibles, les entreprises concernées ni s'il s'agirait d'emplois syndiqués.

L'Associated Builders and Contractors, un groupement professionnel du secteur de la construction, a déclaré qu'il prévoyait de former des milliers de personnes au cours du programme.

"La révolution de l'IA apporte des changements, mais aussi des opportunités historiques", a déclaré Dina Powell McCormick, présidente et vice-présidente de Meta. Cet investissement ne représente qu'une infime partie des 600 milliards de dollars que Meta s'est engagée à investir dans les infrastructures et l'emploi aux États-Unis au cours des trois prochaines années, alors qu'elle construit d'énormes centres de données pour soutenir les paris audacieux du directeur général Mark Zuckerberg sur les technologies d'agents IA. Zuckerberg a déclaré que son objectif était de développer des assistants IA capables d’agir de manière autonome au nom de leurs utilisateurs pour créer des applications, prendre des rendez-vous et effectuer des transactions. Il s'est lancé l'année dernière dans une campagne de recrutement à grande échelle pour concrétiser cette vision de la "superintelligence personnelle", offrant des primes à la signature de 100 millions de dollars aux chercheurs en IA issus d'entreprises concurrentes telles qu'OpenAI. Plus récemment, il a mené une restructuration liée à l'IA au sein de Meta, licenciant 10 % des effectifs, soit environ 8 000 employés, et réaffectant près d'autant d'autres à de nouvelles unités visant à améliorer les modèles et outils d'IA de l'entreprise.

En général, les centres de données ont tendance à générer des booms de construction à court terme et un petit nombre d'emplois permanents. Par exemple, un centre de données au Texas dont Meta a lancé la construction l'année dernière – l'un des plus grands prévus aux États-Unis – devrait employer plus de 1 800 travailleurs sur le site au plus fort des travaux, mais ne créer qu'une centaine d'emplois une fois opérationnel. Un autre centre de données Meta en Oklahoma devrait créer plus de 1 000 emplois dans le secteur de la construction à son pic d'activité et environ 100 emplois opérationnels une fois achevé.