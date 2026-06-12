Les marchés boursiers rebondissent grâce aux espoirs d'une avancée dans le Golfe, le pétrole atteint son plus bas niveau depuis deux mois

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* Le Nikkei japonais bondit de 3,6 %, le KOSPI sud-coréen s'envole de 7,8 %

* Le président Trump déclare qu'un accord de paix pourrait être signé ce week-end

* Le dollar se stabilise après les pertes de la nuit, les bons du Trésor conservent leurs gains

(Mise à jour des cours avant l'ouverture des marchés européens) par Stella Qiu

Les marchés boursiers asiatiques ont prolongé vendredi la reprise mondiale, portés par l'espoir qu'un accord de paix au Moyen-Orient puisse enfin se concrétiser, tandis que le dollar et les rendements obligataires ont baissé et que les cours du pétrole ont atteint leur plus bas niveau depuis deux mois, apaisant les craintes inflationnistes.

Les bourses européennes devraient ouvrir en forte hausse, l'indice des contrats à terme paneuropéens STXEc1 affichant une progression de 1,8 %. Les contrats à terme de Wall Street ont progressé d'environ 0,2 %, s'appuyant sur la forte reprise observée pendant la nuit.

Tous les regards sont tournés vers l'introduction en Bourse très attendue de SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk, qui est entrée dans l'histoire avec la plus grande introduction en Bourse jamais réalisée. L'introduction en Bourse a permis de lever un montant record de 75 milliards de dollars, valorisant le fabricant de fusées et de vaisseaux spatiaux à 1.770 milliards de dollars et faisant de Musk le premier trillionnaire au monde .

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'un accord de paix pourrait être signé dès ce week-end, quelques heures après avoir menacé l'Iran de nouvelles frappes. Il a indiqué que les négociations avec Téhéran avaient atteint les plus hauts échelons du pouvoir iranien et avaient été approuvées par une large coalition de puissances régionales.

Les propos de Trump font suite à des vagues d’optimisme répétées de la part du président qui n’ont pas abouti à un accord, maintenant les marchés sur le qui-vive. Dans ce cas également, l’Iran a rétorqué qu’il n’avait pas pris de décision finale concernant un accord.

Néanmoins, "cela semble peut-être un peu plus concret que ce que nous avons eu jusqu'à présent", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank.

"Si l'Iran fait des déclarations qui semblent positives, les chances (d'un accord de paix) vont clairement s'inverser de manière spectaculaire."

Si cet accord est confirmé, il constituerait la percée diplomatique la plus importante à ce jour pour mettre fin à cette guerre qui dure depuis trois mois et qui a entraîné une forte hausse des prix mondiaux de l’énergie. La Banque centrale européenne a dû relever ses taux d’intérêt jeudi pour la première fois en près de trois ans afin d’étouffer dans l’œuf l’inflation provoquée par la guerre.

Les cours du pétrole ont chuté à leur plus bas niveau depuis deux mois, dans l'attente d'un accord imminent. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,8 % à 88,76 dollars le baril, après avoir chuté de près de 3 % pendant la nuit.

L'indice MSCI, qui regroupe l'ensemble des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS , a bondi de 3,7 %, tiré par une hausse de 7,8 % de l'indice sud-coréen KOSPI

.KS11 . L'indice japonais Nikkei .N225 a progressé de 3,6 %.

L'indice des valeurs vedettes chinoises, le CSI300

.CSI300 , a progressé de 1,5 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a gagné 2 %.

Dans la nuit, Wall Street a rebondi, les trois principaux indices enregistrant leurs plus fortes hausses quotidiennes depuis le 8 avril, date à laquelle les États-Unis et l'Iran ont conclu un cessez-le-feu temporaire. Le Nasdaq a bondi de 2,5 %, soutenu par les anticipations d'une entrée en Bourse réussie pour SpaceX, la société de Musk.

"Avec un prix d'offre fixe et une allocation aux particuliers plus importante que d'habitude, le flottant initial devrait également être détenu par une base d'investisseurs plus diversifiée et potentiellement moins patiente, ce qui pourrait amplifier la volatilité à court terme", a déclaré Hugh Lam, stratège en investissement chez Betashares.

Les bons du Trésor ont conservé leurs gains, les espoirs d'un accord de paix dans le Golfe ayant conduit les marchés à réduire leurs anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale cette année. La probabilité d'une hausse en octobre est passée de 51 % à 36 %.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR sont restés stables à 4,073 % vendredi, après avoir chuté de 6 points de base (pb) pendant la nuit. Les rendements de référence des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR se sont maintenus à 4,4690 %, après avoir chuté de près de 8 pb pendant la nuit.

Le dollar s'est stabilisé après les pertes enregistrées pendant la nuit. Il a progressé de 0,2 % à 160,20 yens JPY= , après avoir reculé de 0,4 % lors de la séance précédente. Les traders restent en alerte maximale face à une éventuelle intervention des autorités japonaises, le yen se maintenant près du seuil des 160 yens, que beaucoup considèrent comme une ligne rouge.

Les métaux précieux ont reculé vendredi. L'or au comptant

XAU= a glissé de 0,7 % à 4.183 dollars l'once, après un bond de 3,5 % pendant la nuit, tandis que l'argent au comptant XAG= a également chuté de 0,9 % à 66,72 dollars l'once, après un gain de 5,8 %.