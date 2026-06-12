Énergie : la France lance un appel d'offre géant pour multiplier par 5 la production de l'éolien en mer d'ici 2035

"Le projet n'a du sens que s'il y a une aventure industrielle française et européenne et qu'on a des retombées industrielles qui sont massives", souligne le ministère de l'économie.

( AFP / LOU BENOIST )

La Commission de régulation de l'énergie (CRE) publie vendredi 12 juin le cahier des charges du prochain appel d'offres pour l'éolien en mer : représentant près de 10 gigawatts (GW) de nouvelles capacités, il va démultiplier la production française à l'horizon 2035.

Cet appel d'offres, dit "AO10", "marque véritablement un changement d'échelle" , a indiqué jeudi le ministère chargé de l'Énergie. "C'est l'un des plus importants programmes de développement de l'éolien en mer jamais engagé en Europe, avec une ambition claire : bâtir une énergie abondante, décarbonée, et souveraine ". Il représente près de 10 gigawatts (GW) de capacités nouvelles réparties sur l'ensemble des façades maritimes: Fécamp-Grand-Large, Bretagne-Nord-Ouest, Bretagne-Sud, Oléron, Narbonnaise Sud Hérault, Golfe du Lion Centre et Golfe de Fos. La moitié concerne l'éolien posé, dont les mâts sont fixés sur le fond marin, et l'autre moitié le flottant, qui permet de s'éloigner des côtes.

L'objectif est d'atteindre 15 GW de puissance installée à horizon 2035 , comme prévu par la feuille de route énergétique de la France (PPE3) publiée en février. Elle vise à réduire la part du pétrole et du gaz dans la consommation finale d'énergie en France, au profit des énergies décarbonées, au premier rang desquelles l'électricité. À horizon 2050, elle prévoit 45 GW de capacités installées, contre 2 GW actuellement.

"Face aux tensions géopolitiques qui ont rappelé à tous l'importance de maîtriser notre approvisionnement énergétique et face à l'impératif de réindustrialisation du pays, on doit accélérer", ajoute le ministère.

La publication de l'"AO10", quelques semaines après le lancement par le gouvernement de son plan d'électrification, ouvre la voie à la poursuite du développement de la filière, qui a marqué le pas en 2025.

"Aventure industrielle française"

L'appel d'offres se fait avec un prix moyen pondéré de 100 euros du mégawattheure (MWh) d'électricité sur une durée de 25 ans. Pour maintenir ces tarifs, il est prévu de favoriser les projets en extension de champs existants pour limiter les coûts de raccordement au réseau de transport d'électricité.

Une "prime de maintenance" est également mise en place pour inciter les producteurs à entretenir leurs parcs au moment où les prix de l'électricité sont bas, particulièrement l'été, lorsque la production solaire est à son apogée. "Ça permet d'avoir une gestion économiquement efficace du parc pour qu'ils produisent quand l'électricité a plus de valeur", explique-t-on au ministère. "On le compense pour sa maintenance et au moindre coût puisque c'est un moment où l'électricité a la moindre valeur".

Le cahier des charges intègre pour la première fois des critères d'éligibilité et de notation favorisant les constructeurs européens, en particulier français, comme le nombre de composants maximal en provenance de Chine ou la valorisation des projets à faible empreinte carbone.

"Le projet n'a du sens que s'il y (a) une aventure industrielle française et européenne et qu'on a des retombées industrielles qui sont massives" , souligne-t-on à Bercy.

Les candidats ont quatre mois pour déposer leurs dossiers. Ils seront analysés par la CRE d'ici fin 2026-début 2027, pour "une désignation des lauréats en février 2027", conformément au calendrier prévu par le gouvernement, selon le ministère.