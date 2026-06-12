Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec ING, Crédit Agicole, Flutter Entertainment et McBride)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* DASSAULT AVIATION AM.PA réclame une indemnisation à AIRBUS AIR.PA en raison des modifications apportées aux marchés publics dans le cadre du programme Eurodrone, actuellement en retard, a appris Reuters de trois sources au fait du dossier.

* CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA , ING INGA.AS et Rabobank seraient toutes trois intéressées par l'acquisition d'une participation dans la banque publique belge Belfius, alors que le gouvernement envisage une cession partielle, ont rapporté vendredi les journaux belges L'Écho et De Tijd, citant des sources.

* FLUTTER ENTERTAINMENT FLTRF.L - Le propriétaire de FanDuel a annoncé vendredi son intention de se retirer de la Bourse de Londres en août, tout en conservant sa cotation à la Bourse de New York.

* MCBRIDE MCB.L - Le fabricant de produits d'entretien a averti vendredi que ses bénéfices annuels pour les exercices 2026 et 2027 seraient inférieurs de 5% à 10% aux prévisions du marché, les hausses de prix persistantes liées au conflit au Moyen-Orient réduisant ses marges.

* MAUREL ET PROM MAUP.PA et MERSEN CBLP.PA intégreront l'indice SBF 120 à compter du 22 juin prochain, en remplacement d'ELIOR ELIOR.PA et de NEXITY NEXI.PA , a annoncé jeudi soir Euronext, l'opérateur de la Bourse de Paris.

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(Rédigé par Diana Mandiá et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)