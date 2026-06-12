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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 08:57

(Actualisé avec ING, Crédit Agicole, Flutter Entertainment et McBride)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* DASSAULT AVIATION AM.PA réclame une indemnisation à AIRBUS AIR.PA en raison des modifications apportées aux marchés publics dans le cadre du programme Eurodrone, actuellement en retard, a appris Reuters de trois sources au fait du dossier.

* CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA , ING INGA.AS et Rabobank seraient toutes trois intéressées par l'acquisition d'une participation dans la banque publique belge Belfius, alors que le gouvernement envisage une cession partielle, ont rapporté vendredi les journaux belges L'Écho et De Tijd, citant des sources.

* FLUTTER ENTERTAINMENT FLTRF.L - Le propriétaire de FanDuel a annoncé vendredi son intention de se retirer de la Bourse de Londres en août, tout en conservant sa cotation à la Bourse de New York.

* MCBRIDE MCB.L - Le fabricant de produits d'entretien a averti vendredi que ses bénéfices annuels pour les exercices 2026 et 2027 seraient inférieurs de 5% à 10% aux prévisions du marché, les hausses de prix persistantes liées au conflit au Moyen-Orient réduisant ses marges.

* MAUREL ET PROM MAUP.PA et MERSEN CBLP.PA intégreront l'indice SBF 120 à compter du 22 juin prochain, en remplacement d'ELIOR ELIOR.PA et de NEXITY NEXI.PA , a annoncé jeudi soir Euronext, l'opérateur de la Bourse de Paris.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N42D13E

(Rédigé par Diana Mandiá et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIRBUS
180,5200 EUR Euronext Paris +3,00%
CREDIT AGRICOLE SA
16,5000 EUR Euronext Paris +1,57%
DASSAULT AVIATION
302,2000 EUR Euronext Paris +0,67%
ELIOR GROUP
2,0040 EUR Euronext Paris +1,98%
Gaz naturel
3,09 USD NYMEX -3,08%
ING GROUP
25,0700 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
MAUREL & PROM
9,0050 EUR Euronext Paris -3,28%
MCBRIDE
162,900 GBX LSE -1,75%
MERSEN
42,8800 EUR Euronext Paris +1,13%
NEXITY
7,8750 EUR Euronext Paris +2,41%
Pétrole Brent
88,65 USD Ice Europ -0,54%
Pétrole WTI
86,20 USD Ice Europ -0,51%
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