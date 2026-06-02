Les marchés boursiers rebondissent grâce à l'optimisme suscité par l'IA ; les inquiétudes concernant l'Iran persistent

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* L'optimisme autour de l'IA et les prévisions favorables pour le secteur technologique stimulent la reprise boursière mondiale

* Le pétrole recule, mais les tensions au Moyen-Orient persistent

* L'inflation sous-jacente de la zone euro augmente, une hausse des taux de la BCE est attendue

(Mise à jour des cours) par Amanda Cooper

Les marchés boursiers mondiaux ont rebondi mardi, portés par un regain d'optimisme autour de l'IA après que Anthropic a franchi une étape vers son introduction en bourse aux États-Unis, tandis que les prix du pétrole et les rendements obligataires ont baissé grâce à un regain d'espoir concernant un accord entre les États-Unis et l'Iran . Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de plus de 1 % sous la barre des 94 dollars le baril, effaçant les gains importants enregistrés lors de la séance précédente, après que le président américain Donald Trump a déclaré que les pourparlers avec l'Iran se poursuivaient. Ses commentaires sont intervenus malgré un rapport indiquant que Téhéran avait suspendu les négociations indirectes avec Washington visant à mettre fin aux hostilités, ce qui a incité les investisseurs à rester prudents quant aux efforts visant à mettre fin à cette guerre qui dure depuis trois mois et a souligné la fragilité du cessez-le-feu en vigueur. L'indice européen STOXX 600 .STOXX gagnait 0,7 % à la mi-journée, les prévisions optimistes du fabricant de puces STMicroelectronics .STMMI.MI ayant stimulé les valeurs technologiques.

L'ENGOUEMENT POUR L'IA Anthropic a annoncé lundi avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, devançant ainsi son rival OpenAI dans une course très suivie pour accéder aux marchés publics. Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, cherche également à lever 80 milliards de dollars de capitaux propres pour financer l'expansion de son infrastructure d'IA.

« Cela témoigne des sommes colossales nécessaires pour rester dans la course à l'IA. Cela marque un changement significatif, passant d'une période de flux de trésorerie disponible abondant à une situation où l'on doit aller quémander des fonds sur les marchés pour financer son expansion », a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell. Sur le plan économique, l'Institute for Supply Management a annoncé lundi que l'indice PMI manufacturier américain était passé à 54,0 en mai, contre 52,7 le mois précédent, dépassant les attentes pour atteindre son plus haut niveau en quatre ans, probablement sous l'effet des entreprises anticipant leurs commandes face à la hausse des prix et aux inquiétudes d'approvisionnement liées à la guerre en Iran. Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 ESc1 et le Nasdaq 100 NQc1 ont reculé d'environ 0,1 % à 0,2 %, laissant présager une ouverture en légère baisse après que les deux indices aient enregistré lundi leur huitième hausse consécutive et atteint de nouveaux records .SPX .IXIC .

« C'est la première fois en un an que le S&P enregistre huit hausses quotidiennes consécutives. Et si l'on examine l'évolution sur une base hebdomadaire, une hausse cette semaine marquerait la 10e progression consécutive du S&P, ce que nous n'avons pas vu depuis 1985 », a déclaré Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank. )À Taipei, Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , a déclaré que la société disposait d’un approvisionnement suffisant pour soutenir la forte croissance des processeurs (, des processeurs centraux) et des processeurs graphiques (, mais a reconnu que les contraintes d’approvisionnement restaient une source de préoccupation.

Les actions sud-coréennes ont connu une forte volatilité, l'indice de référence KOSPI ayant fortement chuté après avoir atteint un niveau record, alors que les valeurs phares, telles que Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS , ont connu des fluctuations. Sur les marchés des changes, le dollar a légèrement reculé. L'euro EUR= , toujours en baisse de 1,5 % par rapport à son niveau du début de la guerre, a finalement progressé de 0,1 % sur la journée, à 1,1646 $.

Les données ont montré que l'inflation sous-jacente de la zone euro s'établissait à 2,5 % en glissement annuel en mai, dépassant les prévisions de 2,4 % et le chiffre de 2,1 % enregistré en avril. Les marchés monétaires anticipent une hausse de 0,25 point de pourcentage des taux de la Banque centrale européenne ce mois-ci, suivie d'au moins une autre d'ici la fin de l'année 0#EURIRPR . Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a reculé de près de 5 points de base à 4,429 %, tandis que celui des Bunds allemands à 10 ans a baissé de 6 points de base à 2,953 %. L'or XAU= a progressé de 1 % à 4 527 dollars l'once.