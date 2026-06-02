Suisse: les exportations horlogères plombées par les Etats-Unis en avril

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Les exportations horlogères suisses ont plongé en avril, tirées vers le bas par les Etats-Unis en raison d'une base de comparaison très défavorable avec le choc des droits de douane à la même période l'an passé, a annoncé mardi la fédération horlogère.

Tous marchés confondus, les exportations horlogères suisses ont chuté de 16,6% par rapport au mois d'avril 2025, à 2,1 milliards de francs suisses (2,3 milliards d'euros), le recul vers les Etats-Unis se chiffrant à 56,4%, selon ses relevés.

Après les annonces de ce que la Maison Blanche avait surnommé le Liberation Day, les horlogers suisses avaient massivement envoyé des montres aux Etats-Unis afin de constituer des stocks avant l'entrée en vigueur des droits de douane.

L'ampleur de ce recul en avril est donc "imputable à un effet de base défavorable", a souligné la fédération horlogère dans le communiqué.

Dans une note de marché, Manuel Lang, analyste chez Vontobel, souligne que les relevés pour le mois d'avril sont "hautement déformés" par cette envolée des envois vers les Etats-Unis l'an passé, mais estime que "l'évolution sous-jacente" est "moins mauvaise" qu'il n'y parait.

Les chiffres sur les autres marchés vont dans le sens d'une "reprise graduelle du marché horloger", selon lui.

En Asie, les exportations de montres ont grimpé de 17,1% vers la Chine, 13,5% vers Hong Kong et 17,3% vers Singapour, ce qui soutient l'impression d'une "amélioration" dans la région, juge l'analyste.

Avec la guerre au Moyen-Orient, les exportations ont en revanche chuté de 9,5% vers les Emirats arabes unis, 17,3% vers l'Arabie saoudite et 12% vers le Qatar.

En Europe, les exportations horlogères ont bondi de 46,3% vers la France, ce qui ne reflète pas "la demande locale", précise l'analyste mais les volumes qui y sont acheminés pour être re-exportés. Vers le Royaume-Uni, elles ont chuté de 9,7%.

Le bond observé en avril en Chine suggère que les dépenses se font davantage sur place "avec la réduction des flux touristiques en Europe", observent pour leur part les analystes de Jefferies dans une note de marché.

Lors de la publication de ses résultats annuels en mai, le géant suisse du luxe Richemont, propriétaire de la maison de joaillerie Cartier mais aussi de marques horlogères, dont Piaget, IWC et Vacheron Constantin, avait évoqué des "signes encourageants" après "24 mois compliqués" pour l'horlogerie suisse.