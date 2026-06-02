Barry Callebaut veut se renforcer sur le segment haut de gamme du chocolat

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Le nouveau patron de Barry Callebaut a dévoilé mardi ses projets pour relancer la croissance du fournisseur de cacao et préparations chocolatées, disant notamment vouloir mettre l'accent sur le segment haut de gamme.

"Après une période de perturbation et de transformation sans précédent dans le secteur, nous devons d'abord stabiliser nos fondamentaux", a déclaré dans un communiqué Hein Schumacher, qui a repris la direction du groupe fin janvier.

Ancien patron du fabricant néerlandais de produits laitiers Royal FrieslandCampina, puis du géant britannique Unilever, le Néerlandais entend notamment renforcer "l'offre premium" et capturer la croissance sur des segments porteurs comme les biscuits, la boulangerie ou les glaces.

M. Schumacher, qui faisait le point sur ses projets à l'occasion d'une conférence en ligne pour les analystes financiers, a également fixé ses objectifs financiers à moyen terme, visant notamment une croissance des volumes de ventes de 2% à 4%.

A plus court terme, le groupe s'attend à un retour à la croissance, avec une progression de 1% à 3% dans les 12 à 18 prochains mois sur fond de "reprise graduelle" de la demande après "une période de volatilité exceptionnelle", précise le communiqué.

Les cours du cacao ont touché des plus hauts historiques fin 2024, à 12.931 dollars la tonne sur le marché à New York, ce qui a déclenché une vague d'augmentations de prix qui a fini par couper l'appétit des consommateurs, même si les cours ont depuis reflué par à-coups.

Barry Callebaut ne vend pas directement aux consommateurs mais fournit du cacao et préparations chocolatées à des grands groupes comme Mondelez, Nestlé et Unilever et aux professionnels de la pâtisserie et de la confiserie.

Par ricochet, ses volumes de ventes ont également chuté, se contractant de 6,8% durant l'exercice 2024/2025 (clos fin août) et de 6,9% sur la première moitié de l'exercice 2025/2026 (clos fin février).

A 11H00 GMT, l'action grappillait 0,68% à 1.186 francs suisses, dans la lignée du SPI, l'indice élargi de la Bourse suisse, en hausse de 0,52%.

"Dans l'ensemble, Barry Callebaut a présenté un plan de croissance attrayant", avec des objectifs "à portée de main", a réagi Daniel Bürki, analyste à la Banque cantonale de Zurich, dans un commentaire boursier.

Mais "après les montagnes russes des dernières années", la priorité va être de "reconstruire la confiance des investisseurs", a-t-il insisté.