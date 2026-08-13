Les marchés boursiers progressent légèrement alors que le prix du pétrole reste sous la barre des 90 dollars, que le dollar atteint son plus haut niveau depuis deux semaines et que l'Iran est au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture de l'introduction, ajout de commentaires et de contexte)

* Les actions européennes et les contrats à terme sur les actions américaines progressent légèrement

* Le conflit avec l'Iran revient sur le devant de la scène alors que les cours du pétrole reculent légèrement face aux signes d'un ralentissement de la demande

* Le dollar américain atteint son plus haut niveau depuis deux semaines

* Les opérateurs tablent sur une probabilité de 65 % que la Fed maintienne ses taux inchangés le mois prochain

par Stefano Rebaudo et Satoshi Sugiyama

Les actions ont légèrement progressé jeudi et le pétrole est resté sous la barre des 90 dollars, les investisseurs se tournant à nouveau vers le conflit en Iran, après que des données américaines plus faibles que prévu ont renforcé les anticipations d'un statu quo de la Réserve fédérale le mois prochain. Les opérateurs ont revu à la baisse leurs paris sur une hausse des taux en septembre, tablant désormais sur une probabilité de 65 % que la Fed maintienne ses taux inchangés le mois prochain, contre 50 % mercredi avant la publication des dernières données économiques et des chiffres de l’inflation. Les cours du pétrole ont légèrement reculé à 88 dollars, les signes d’une baisse de la demande l’emportant sur l’impasse persistante dans les négociations de paix concernant l’Iran. Les stocks commerciaux de pétrole brut ont enregistré leur plus forte hausse hebdomadaire depuis janvier 2023, et l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a revu à la baisse ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2026. Une série de résultats encourageants publiés par des entreprises spécialisées dans les infrastructures d’IA a stimulé les valeurs technologiques à Wall Street mercredi: l’indice global des semi-conducteurs .SOX a progressé d’environ 2,5 %, soit la plus forte hausse quotidienne en près d’une semaine, et le Nasdaq a surperformé ses pairs . L'indice mondial des actions de MSCI <.MIWD00000PUS > a progressé de 0,10 %. L'indice européen STOXX 600.STOXX a gagné 0,11 %, les valeurs technologiques .SX8P enregistrant une hausse de 0,13 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQcv1 ont légèrement progressé de 0,03 % et ceux sur le S&P 500 EScv1 ont augmenté de 0,09 %. L'indice S&P 500 <.SPX > a légèrement progressé de 0,17 % jeudi, à 7.445,72 points, après avoir atteint 7.517,12 points la semaine dernière, un nouveau record historique.

“La saison des résultats (pour les valeurs liées aux infrastructures d’IA) a été solide et ne montre aucun signe de ralentissement des dépenses d’investissement,” a déclaré Mohit Kumar, économiste chez Jefferies, avant d’indiquer que la banque maintenait une position “surpondérée” dans le secteur de l’IA. “Le contexte caractérisé par d’importantes liquidités dans le système et l’absence de hausse des taux de la Fed (selon Jefferies) devrait continuer à soutenir les actifs risqués,” a-t-il ajouté. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 1,08 %, tiré par les actions sud-coréennes .KS11 qui ont bondi de 3,78 %. Le Nikkei japonais .N225 a gagné 1,67 % grâce aux valeurs liées aux semi-conducteurs et à des perspectives de bénéfices solides. L'attention se porte désormais sur les données relatives aux prix à la production, attendues plus tard dans la journée, afin de confirmer que les pressions inflationnistes s'atténuent ​.

Jeudi, Washington et Téhéran se sont mutuellement accusés au sujet d’un accord visant à rouvrir le détroit d’Ormuz, d’une importance stratégique capitale. Les États-Unis ont déclaré que l’Iran n’avait pas respecté ses obligations, tandis que l’Iran a rétorqué que Washington n’avait pas tenu sa promesse de mettre fin au blocus des ports iraniens.

L'INDICE DU DOLLAR AMÉRICAIN À SON PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS DEUX SEMAINES

Le dollar américain s’est légèrement raffermi pour atteindre son plus haut niveau depuis près de deux semaines, sur fond d’inquiétudes liées à l’impasse avec l’Iran. Les prix élevés de l’énergie devraient peser davantage sur les économies de la zone euro et du Japon, tous deux grands importateurs d’énergie, tandis que les États-Unis sont considérés comme relativement à l’abri des chocs pétroliers.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,32 % à 100,01 après avoir atteint 100,08, son plus haut niveau depuis le 31 juillet. Toutefois, face au yen JPY= , le dollar a reculé de 0,03 % à 159,38. Les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt par la Banque du Japon le mois prochain, plus tôt que prévu initialement, ont été renforcées par l’indice des prix à la production japonais, qui a progressé de 7,2 % en juillet par rapport à l’année précédente. Bloomberg News a rapporté que le gouvernement dela Première ministre Sanae Takaichi était favorable à une hausse des taux à court terme, la prochaine intervention devant probablement avoir lieu en septembre ou en octobre, selon des sources proches du dossier. La paire dollar/yen n’a pratiquement pas réagi à cette information. À Sydney, Christopher Kent, gouverneur adjoint de la Banque de réserve d’Australie, a mis en garde contre le risque d’un nouveau resserrement monétaire lors d’un événement Reuters NEXT Newsmaker, affirmant que les menaces inflationnistes restaient orientées à la hausse et qu’il faudrait que “beaucoup de choses” se passent bien pour éviter une nouvelle hausse des taux.

Le dollar australien AUD= a légèrement reculé face au billet vert, à 0,7050 $. L'or au comptant XAU= a reculé de 0,74 %, à 4.375,88 $ l'once.