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Les bénéfices de la société indienne Jubilant FoodWorks progressent grâce à la reprise de la croissance des ventes de Domino's
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 11:15
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige le paragraphe 2 pour indiquer que le bénéfice trimestriel s'élève à 972,4 millions de roupies, et non à 972,4 milliards de roupies; corrige également la conversion en dollars)

Jubilant FoodWorks JUBI.NS a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, grâce à la croissance régulière de son activité Domino's India et à la poursuite de l'expansion de son réseau de restaurants.

Le bénéfice de la société a augmenté d'environ 6 % en glissement annuel au cours du trimestre clos le 30 juin, pour s'établir à 972,4 millions de roupies (10,19 millions de dollars), contre 917,6 millions de roupies il y a un an.

(1 dollar = 95,4275 roupies indiennes)

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