Les marchés boursiers progressent grâce à la bonne tenue du secteur technologique ; le Moyen-Orient au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions rebondissent alors que les investisseurs se préparent à l'épreuve des résultats

* Les tensions au Moyen-Orient maintiennent les cours du pétrole près de leur plus haut niveau depuis un mois

* Les craintes inflationnistes font grimper les rendements et les paris sur une hausse des taux

* Les États-Unis imposent de nouveaux droits de douane de 50 % sur 20 milliards de dollars de produits canadiens

(Mise à jour avec les cours de l'après-midi en Europe) par Ankur Banerjee et Johann M Cherian

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé mardi, soutenus par la hausse des valeurs technologiques, alors que les investisseurs attendaient les résultats d'entreprises cette semaine, qui pourrait mettre à l'épreuve un marché de l'intelligence artificielle (IA) sous pression, tandis que les efforts de médiation au Moyen-Orient ont maintenu les cours du pétrole sous contrôle.

Les États-Unis et l’Iran ont échangé de nouveaux tirs, et les Houthis du Yémen, alignés sur Téhéran, ont déclaré qu’ils imposeraient un blocus naval à l’Arabie saoudite, ce qui risque de perturber davantage l’approvisionnement énergétique et a repoussé le prix du pétrole au-dessus des 90 dollars le baril. La hausse du brut a été limitée par l’optimisme quant à la possibilité pour les deux parties de rétablir un cessez-le-feu fragile.

Un haut responsable iranien a déclaré lundi à Reuters que Téhéran avait reçu une proposition des médiateurs visant un cessez-le-feu de dix jours, destiné à ouvrir la voie à un accord durable pour mettre fin à la guerre qui a débuté le 28 février avec les attaques américano-israéliennes contre l’Iran.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont connu une évolution en dents de scie mardi, s’échangeant en légère hausse à 90,86 dollars le baril , se rapprochant du plus haut niveau en un mois atteint la veille, au-dessus de 91 dollars.

« Cela semble indiquer qu’il ne s’agit pas d’une rupture totale. Il existe encore des voies permettant de poursuivre les pourparlers, ce qui est une excellente nouvelle. Quant à savoir dans quelle mesure ils aboutiront, c’est une autre histoire », a déclaré David Morrison, analyste de marché senior chez Trade Nation.

La hausse des valeurs technologiques .SX8P a permis au STOXX 600 européen .STOXX de se maintenir à flot, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq, indice à forte composante technologique NQc1 , ont mené la hausse à Wall Street EScv1 avec une progression de 1,3 %. Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, notamment celles de Micron Technology MU.O et de Marvell MRVL.O , affichaient une hausse d’environ 6 % en pré-ouverture.

Le commerce était également au centre de l’attention après qu’un article du Financial Times a révélé que le président Donald Trump prévoyait d’imposer de nouveaux droits de douane à plusieurs pays cette semaine, quelques heures seulement après avoir imposé des droits de douane de 50 % sur les importations canadiennes d’une valeur d’environ 20 milliards de dollars.

« Je suppose que l’on a le sentiment que ces mesures vont être édulcorées et qu’en fin de compte, elles ne s’élèveront certainement pas à 50 % », avait déclaré M. Morrison plus tôt à propos de la menace tarifaire de Trump à l’encontre du Canada.

LES RÉSULTATS FINANCIERS DE L'IA Cette semaine, les investisseurs se concentreront sur les résultats d’entreprises telles qu’Alphabet GOOGL.O et Intel

INTC.O afin d’évaluer l’impact de la guerre et de déterminer si le secteur de l’IA dispose encore d’une marge de progression, compte tenu des prévisions de bénéfices extrêmement élevées pour le deuxième trimestre.

Le mois de juillet a été difficile pour les valeurs technologiques mondiales, les résultats solides publiés ces dernières semaines par les leaders asiatiques du secteur des semi-conducteurs, Samsung Electronics 005930.KS et TSMC

2330.TW , n’ayant guère contribué à apaiser les inquiétudes concernant les valorisations élevées et la croissance des bénéfices.

« Même si la volatilité des marchés pourrait s’accentuer à mesure que les investisseurs évaluent les risques actuels, nous observons un contexte macroéconomique et de résultats constructif qui devrait continuer à soutenir les actions mondiales dans les mois à venir », ont écrit les analystes d’UBS dans une note.

L’escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran a ravivé les craintes d’inflation et fait grimper les rendements des bons du Trésor. Le rendement des bons à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Réserve fédérale, s’établissait à 4,2 %, en baisse de 1 point de base sur la journée, après la vague de ventes de lundi qui avait fait grimper les rendementsde 4points de base.

Les opérateurs anticipent au moins un relèvement des taux de la Fed cette année, et une probabilité d’environ 20 % d’un deuxième, selon les marchés monétaires.

Le dollar s'est maintenu près de ses plus hauts niveaux depuis une semaine face à un panier de devises majeures =USD . L'euro EUR= s'échangeait en dernier à 1,142 dollar, tandis que le yen japonais JPY= s'établissait à 162,74 pour un dollar, toujours à proximité de ses plus bas niveaux depuis 40 ans, ce qui maintient les traders en alerte face à une éventuelle intervention de Tokyo.

La livre sterling GBP= a été la devise majeure la moins performante, les investisseurs attendant les plans budgétaires du nouveau gouvernement après l’annonce inattendue de la nomination de John Healey au poste de ministre des Finances du Royaume-Uni. La livre a reculé pour la quatrième journée consécutive, s’échangeant en dernier à 1,341 dollar, en baisse de 0,2 % GBP= .