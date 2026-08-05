Les marchés boursiers profitent de l'essor de l'IA ; les investisseurs sont sur des charbons ardents face aux négociations de paix au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nikkei et le Kospi rebondissent après que Wall Street a atteint un niveau record

* Les cours du pétrole, bien en deçà de leurs récents sommets, soutiennent les obligations

* AMD et SpaceX reculent après la clôture, les contrats à terme sur le Nasdaq restent stables

(Ajout d'une citation au paragraphe 21, mise à jour des cours dans l'ensemble du texte) par Nell Mackenzie et Wayne Cole

Les marchés boursiers mondiaux ont légèrement progressé mercredi, alors que des résultats solides et un regain d’enthousiasme pour les valeurs technologiques ont propulsé Wall Street vers des sommets historiques, tandis que les espoirs de progrès concernant la réouverture du détroit d’Ormuz ont fait baisser les cours du pétrole et les rendements obligataires.

Les actions européennes ont légèrement progressé, les investisseurs attendant des signes de progrès dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX affichait en fin de séance une hausse de 0,1 %.

Le président américain Donald Trump a déclaré que son administration avait eu « de très bonnes discussions » avec l’Iran au cours de négociations qui ont duré toute la journée, alimentant l’espoir que ce conflit, qui dure depuis cinq mois, pourrait toucher à sa fin.

Le laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk NOVOb.CO , l’une des plus grandes entreprises européennes en termes de capitalisation boursière, a reculé de 4,2 % après que les ventes décevantes de son médicament amaigrissant Wegovy ont éclipsé des résultats du deuxième trimestre nettement supérieurs aux attentes.

L'action HSBC HSBA.L a chuté de près de 3 % au lendemain de la publication de ses résultats, les investisseurs assimilant la réaction des analystes face à ces chiffres.

De nouvelles données attestant d’importantes dépenses en infrastructures d’IA ont contribué à faire grimper l’indice japonais Nikkei .N225 de 3,7 %, à son plus haut niveau depuis le 23 juillet , tandis que le marché sud-coréen .KS11 a poursuivi son parcours volatil, clôturant en hausse de 3,8 %.

L’indice MSCI, qui regroupe l’ensemble des actions mondiales

.MIWD00000PUS , a progressé de 0,4 %.

Malgré ce climat optimiste, le fabricant de puces AMD

AMD.O a chuté de 7 % en pré-ouverture, après avoir perdu 8,8 % en séance après la clôture, ses résultats, bien que supérieurs aux estimations des analystes, n’ayant pas répondu aux attentes élevées des investisseurs.

La société spécialisée dans l’IA et les satellites, SpaceX

SPCX.O , a reculé de 10 % en pré-ouverture, sur fond d’inquiétudes quant au fait que ses dépenses d’investissement massives épuisaient l’ensemble de sa trésorerie.

Il s’agit là d’une préoccupation récurrente pour toutes les valeurs du secteur de l’IA, compte tenu du coût considérable de la puissance de calcul, alors que les coûts d’emprunt pour ce secteur ne cessent d’augmenter.

« SpaceX continue d’afficher de solides performances opérationnelles, mais son programme d’investissement ambitieux signifie que des capitaux supplémentaires seront très certainement nécessaires à moyen et long terme », a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez le courtier Pepperstone.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 sont restés stables, tandis que ceux sur le S&P 500 ESc1 ont progressé de 0,3 % après que l’indice de référence a atteint mardi un nouveau record historique.

LA BAISSE DU PÉTROLE SOUTIENT LES OBLIGATIONS

Le moral des investisseurs a été soutenu par la baisse des cours du pétrole après que le Qatar a indiqué que les médiateurs faisaient des progrès dans leurs efforts pour mettre fin au conflit entre les États-Unis et l’Iran, bien que les détails fassent défaut.

Le Brent LCOc1 a progressé de plus de 50 cents, soit 0,7 %, à 79,95 dollars le baril, loin de son pic de juillet à 102 dollars, tandis que le brut américain CLc1 a gagné 14 cents à 75,90 dollars, après des informations faisant état d’attaques contre un navire saoudien en mer Rouge.

Dans le détroit d’Ormuz, les flux se sont révélés plus résistants qu’on ne le pensait initialement, atteignant peut-être 40 % à 45 % des niveaux d’avant-guerre la semaine dernière, a déclaré John Oh, économiste spécialisé dans l’énergie chez CBA, en s’appuyant sur les données de suivi des navires.

« Nous estimons que les flux de trafic n’ont besoin que de revenir à 50 % à 60 % des niveaux d’avant-guerre pour que les marchés mondiaux du pétrole se retrouvent en situation de surproduction », a-t-il écrit dans une note, ajoutant que cela contribuait à expliquer pourquoi les contrats à terme sur le Brent avaient chuté dans la fourchette des 70 dollars.

Le recul des cours du pétrole a quelque peu apaisé les craintes inflationnistes et a stimulé les obligations à l'échelle mondiale, le rendement des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR s'établissant désormais à 4,606 %, en baisse par rapport au pic de 4,747 % atteint la semaine dernière.

La prochaine série de données économiques américaines, notamment le rapport sur l’emploi de vendredi et les chiffres de l’inflation de la semaine prochaine, sera suivie de près par la Réserve fédérale, a déclaré James Rossiter, responsable de l’économie mondiale chez TD Securities.

Si la Fed passait d’une politique de maintien des taux à un cycle de resserrement, « les marchés réagiraient vivement », a déclaré M. Rossiter.

Les marchés ont également revu à la baisse la probabilité d’une hausse des taux de la Fed en septembre, la ramenant de 67 % à 57 %. 0#USDIRPR

Le président de la Banque fédérale de Kansas City, Jeff Schmid , a profité d’un discours mardi pour appeler à un resserrement de la politique monétaire afin de ramener l’inflation à l’objectif de 2 % fixé par la banque centrale.

L’euro est resté pratiquement stable à 1,1540 dollar

EUR=EBS , juste en dessous de son plus haut niveau sur six semaines, à 1,1559 dollar. Le dollar s’est stabilisé à 157,75 yens JPY=EBS , la menace d’une intervention planant toujours sur le marché.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent , s’est dit convaincu que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, « ferait ce qu’il y a de mieux » pour l’économie japonaise, ce que les marchés ont interprété comme un encouragement à relever encore les taux d’intérêt. 0#JPYIRPR

Le Japon et les États-Unis ont lancé la semaine dernière une intervention conjointe rare visant à acheter des yens et se sont engagés à prendre de nouvelles mesures si nécessaire pour soutenir la devise.

Sur les marchés des matières premières, la baisse des rendements a favorisé l’or, qui ne rapporte pas d’intérêts, et lui a permis de progresser de 2,2 % à 4 166 dollars l’once

XAU= . GOL/