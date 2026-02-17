Les marchés boursiers mondiaux sont en demi-teinte, les investisseurs restant sur leurs gardes en raison des craintes liées à l'IA et des négociations entre les États-Unis et l'Iran

Les actions mondiales ont été modérées mardi, les inquiétudes concernant un effondrement plus important de l'intelligence artificielle et des poids lourds de la technologie ayant déstabilisé les investisseurs, tandis que les négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran sont restées au centre de l'attention. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 aux Etats-Unis NQcv1 ont glissé de 0,9%, suggérant que la baisse est loin d'être terminée, même après que l'indice ait enregistré trois baisses hebdomadaires consécutives. Les contrats à terme sur le S&P 500 EScv1 ont également baissé de 0,3 %. "Les marchés prennent chaque secteur l'un après l'autre et testent leurs modèles d'entreprise pour voir dans quelle mesure ils seraient résistants à la perturbation de l'IA", a déclaré Axel Botte, responsable de la stratégie de marché chez Ostrum Asset Management. Une enquête mensuelle de Bank of America a montré que les investisseurs mondiaux étaient de plus en plus préoccupés par le fait que les entreprises surinvestissent. Toutefois, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a réussi à s'écarter de la tendance mondiale négative et a légèrement augmenté de 0,2 %, marquant une deuxième journée consécutive de gains, tandis que l'indice MSCI tous pays .MIWD00000PUS est resté stable. "Pendant des années, les gestionnaires de fonds ont vendu des actifs européens, ce qui a profité aux États-Unis. Cette tendance est terminée et est en train de s'inverser", a ajouté M. Botte. LES DONNÉES BRITANNIQUES RENFORCENT LES ESPOIRS DE RÉDUCTION DES TAUX D'INTÉRÊT L'indice londonien FTSE 100 .FTSE a augmenté de 0,4 %, le taux de chômage au Royaume-Uni ayant grimpé , ce qui alimente les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt le mois prochain. La croissance annuelle des salaires, hors primes, a également ralenti à 4,2 % au cours des trois derniers mois de 2025 par rapport à l'année précédente. "Le ralentissement du marché du travail est depuis un certain temps une préoccupation majeure pour les membres les plus accommodants du Comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre", a déclaré Adam Hoyes, analyste principal de l'allocation d'actifs chez Rathbones. "Mais le dernier ralentissement de la croissance des salaires pourrait être plus important pour convaincre certains de leurs collègues plus restrictifs de se joindre à eux pour soutenir les baisses de taux d'intérêt" LES INVESTISSEURS EXAMINENT LES NÉGOCIATIONS ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET L'IRAN Alors que les valeurs technologiques vacillent, les traders surveillent également de près les développements géopolitiques et leur impact sur les marchés en général. Washington et Téhéran ont entamé des pourparlers indirects à Genève sur le programme nucléaire iranien, alors même que la rhétorique entre le président américain Donald Trump et le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, s'envenime. Une nouvelle série de pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine sous la médiation des États-Unis a également débuté à Genève mardi. Toute avancée, ou tout échec, dans les négociations pourrait avoir des répercussions sur les marchés pétroliers. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 étaient en hausse de 0,4 % à 68,91 dollars le baril. Le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 était en hausse de 1,8 %. Ces chiffres incluent l'ensemble de l'évolution des prix de lundi, le contrat n'ayant pas été réglé ce jour-là en raison d'un jour férié aux États-Unis. "Le marché reste perturbé par les incertitudes géopolitiques, les investisseurs étant prudents en raison des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran et l'Ukraine cette semaine", ont déclaré les analystes d'ANZ. "Si les tensions au Moyen-Orient s'apaisent ou si des progrès significatifs sont réalisés dans la guerre en Ukraine, la prime de risque actuellement intégrée dans les prix du pétrole pourrait rapidement se résorber." L'or XAU= a chuté de 1,3 % à 4 927 dollars l'once, tandis que l'argent au comptant XAG= était en baisse de 2,8 % . Les marchés asiatiques ont également été prudents, avec le Nikkei .N225 en baisse de 0,4% au Japon, où l'économie a connu une croissance annualisée de 0,2% au quatrième trimestre, bien en deçà du gain de 1,6% prévu, les dépenses du gouvernement ayant pesé sur l'activité. Le yen JPY= s'est renforcé, laissant le dollar en baisse de 0,3% à 153,14 yens. La monnaie japonaise s'est progressivement redressée après avoir atteint son niveau le plus faible à la fin du mois de janvier depuis juillet 2024, les investisseurs craignant que les plans de la Première ministre Sanae Takaichi pour des dépenses importantes afin de relancer l'économie ne nuisent aux finances de l'État à long terme. "Le marché a probablement supposé que des données plus faibles sur le PIB au quatrième trimestre encourageraient les plans de la Première ministre Takaichi d'offrir un soutien fiscal supplémentaire et de réduire la taxe sur les ventes de produits alimentaires", ont écrit les analystes de la NAB dans une note de recherche. Les marchés en Chine, à Hong Kong, à Singapour, à Taïwan et en Corée du Sud étaient fermés mardi pour les vacances du Nouvel An lunaire. L'indice du dollar =USD , qui suit l'évolution de la monnaie américaine par rapport à six autres,a augmenté de 0,1%.