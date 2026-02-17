 Aller au contenu principal
Les marchés boursiers mondiaux sont en demi-teinte, les investisseurs restant sur leurs gardes en raison des craintes liées à l'IA et des négociations entre les États-Unis et l'Iran
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 13:31

Les actions mondiales
ont été modérées mardi, les inquiétudes concernant un
effondrement plus important de l'intelligence artificielle et
des poids lourds de la technologie ayant déstabilisé les
investisseurs, tandis que les  négociations nucléaires  
entre les États-Unis et l'Iran sont restées au centre de
l'attention.
     Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 aux Etats-Unis
 NQcv1  ont glissé de 0,9%, suggérant que la baisse est loin
d'être terminée, même après que l'indice ait enregistré trois
baisses hebdomadaires consécutives. Les contrats à terme sur le
S&P 500  EScv1  ont également baissé de 0,3 %.
    "Les marchés prennent chaque secteur l'un après l'autre et
testent leurs modèles d'entreprise pour voir dans quelle mesure
ils seraient résistants à la perturbation de l'IA", a déclaré
Axel Botte, responsable de la stratégie de marché chez Ostrum
Asset Management.
    Une enquête mensuelle de Bank of America a montré que les
investisseurs mondiaux étaient de plus en plus préoccupés 
par le fait que les entreprises surinvestissent.
    Toutefois, l'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a réussi
à s'écarter de la tendance mondiale négative et a légèrement
augmenté de 0,2 %, marquant une deuxième journée consécutive de
gains, tandis que l'indice MSCI tous pays  .MIWD00000PUS  est
resté stable.
    "Pendant des années, les gestionnaires de fonds ont vendu
des actifs européens, ce qui a profité aux États-Unis. Cette
tendance est terminée et est en train de s'inverser", a ajouté
M. Botte.
    
    LES DONNÉES BRITANNIQUES RENFORCENT LES ESPOIRS DE RÉDUCTION
DES TAUX D'INTÉRÊT
     
    L'indice londonien FTSE 100  .FTSE  a augmenté de 0,4 %, le 
taux de chômage au Royaume-Uni ayant grimpé , ce qui
alimente les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt le mois
prochain.
     La croissance annuelle des salaires, hors primes, a
également ralenti à 4,2 % au cours des trois derniers mois de
2025 par rapport à l'année précédente.
  
     "Le ralentissement du marché du travail est depuis un
certain temps une préoccupation majeure pour les membres les
plus accommodants du Comité de politique monétaire de la Banque
d'Angleterre", a déclaré Adam Hoyes, analyste principal de
l'allocation d'actifs chez Rathbones.
  
     "Mais le dernier ralentissement de la croissance des
salaires pourrait être plus important pour convaincre certains
de leurs collègues plus restrictifs de se joindre à eux pour
soutenir les baisses de taux d'intérêt"
  
    
    LES INVESTISSEURS EXAMINENT LES NÉGOCIATIONS ENTRE LES
ÉTATS-UNIS ET L'IRAN
    Alors que les valeurs technologiques vacillent, les traders
surveillent également de près les développements géopolitiques
et leur impact sur les marchés en général.
     Washington et Téhéran ont entamé des pourparlers indirects
à Genève sur le programme nucléaire iranien, alors même que la
rhétorique entre le président américain Donald Trump et le guide
suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, s'envenime.
  
     Une nouvelle série de  pourparlers de paix entre la Russie
et l'Ukraine sous la médiation des États-Unis   a
également débuté à Genève mardi.
     Toute avancée, ou tout échec, dans les négociations
pourrait avoir des répercussions sur les marchés pétroliers. Les
contrats à terme sur le Brent  LCOc1  étaient en hausse de 0,4 %
à 68,91 dollars le baril.
    Le pétrole brut américain West Texas Intermediate  CLc1 
était en hausse de 1,8 %. Ces chiffres incluent l'ensemble de
l'évolution des prix de lundi, le contrat n'ayant pas été réglé
ce jour-là en raison d'un jour férié aux États-Unis.
    "Le marché reste perturbé par les incertitudes
géopolitiques, les investisseurs étant prudents en raison des
négociations entre les Etats-Unis et l'Iran et l'Ukraine cette
semaine", ont déclaré les analystes d'ANZ.
    "Si les tensions au Moyen-Orient s'apaisent ou si des
progrès significatifs sont réalisés dans la guerre en Ukraine,
la prime de risque actuellement intégrée dans les prix du
pétrole pourrait rapidement se résorber."
    L'or  XAU=  a chuté de 1,3 % à 4 927 dollars l'once, tandis
que l'argent au comptant  XAG=  était en baisse de 2,8 % .
    Les marchés asiatiques ont également été prudents, avec le
Nikkei  .N225  en baisse de 0,4% au Japon, où l'économie 
a connu une croissance annualisée de 0,2% au quatrième
trimestre, bien en deçà du gain de 1,6% prévu, les dépenses du
gouvernement ayant pesé sur l'activité.
    Le yen  JPY=  s'est renforcé, laissant le dollar en baisse
de 0,3% à 153,14 yens. La monnaie japonaise s'est
progressivement redressée après avoir atteint son niveau le plus
faible à la fin du mois de janvier depuis juillet 2024, les
investisseurs craignant que les plans de la Première ministre
Sanae Takaichi pour des dépenses importantes afin de relancer
l'économie ne nuisent aux finances de l'État à long terme.
    "Le marché a probablement supposé que des données plus
faibles sur le PIB au quatrième trimestre encourageraient les
plans de la Première ministre Takaichi d'offrir un soutien
fiscal supplémentaire et de réduire la taxe sur les ventes de
produits alimentaires", ont écrit les analystes de la NAB dans
une note de recherche.
    Les marchés en Chine, à Hong Kong, à Singapour, à Taïwan et
en Corée du Sud étaient fermés mardi pour les vacances du Nouvel
An lunaire.
    L'indice du dollar  =USD , qui suit l'évolution de la
monnaie américaine par rapport à six autres,a augmenté de 0,1%.

Valeurs associées

Argent
74,91 USD Six - Forex 1 -2,22%
EUR/USD SPOT
1,1832 USD Six - Forex 1 -0,19%
FTSE 100
10 506,79 Pts FTSE Indices +0,32%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
56 566,49 Pts Six - Forex 1 -0,42%
Or
4 931,40 USD Six - Forex 1 -1,22%
Pétrole Brent
68,76 USD Ice Europ +0,26%
Pétrole WTI
63,87 USD Ice Europ +0,19%
STOXX Europe 600
618,60 Pts DJ STOXX +0,01%
USD/JPY SPOT
153,0870 Six - Forex 1 -0,29%
