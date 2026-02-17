 Aller au contenu principal
Suède: une épave de navire du XVIIe siècle réapparaît à la faveur de la baisse du niveau de la Baltique
information fournie par AFP 17/02/2026 à 12:00

Vue aérienne des vestiges d'une épave du XVIIe siècle après leur réapparition à Stockholm, en Suède, le 17 février 2026 ( AFP / Jonathan NACKSTRAND )

L'épave d'un navire de la marine suédoise datant du XVIIe siècle est visible depuis début février à Stockholm à la faveur d'une baisse inédite de la mer Baltique.

En plein cœur de la capitale suédoise, les lattes de bois de la coque du navire affleurent au dessus de l'eau, laissant deviner une épave bien conservée.

"L'épave qui se trouve ici est un navire que la marine suédoise a volontairement coulé, probablement autour de 1640", a expliqué à l'AFP Jim Hansson, archéologue du Vrak, le musée des épaves de Stockholm.

Après de nombreuses missions en mer Baltique, la marine suédoise a décidé de l'utiliser comme fondation d'un nouveau pont dans cette zone située près de l'île de Kastellholmen, au centre de la capitale suédoise, ajoute-t-il.

"La solution a consisté à utiliser la coque elle-même, qui est en chêne, un bois très résistant, plutôt que du bois neuf. Dans la Baltique, il n'y a pas de vers marins qui rongent le bois, qui peut donc durer, comme vous le voyez, 400 ans", dit l'expert.

L'épave était déjà apparue en 2013 mais jamais elle n'avait été aussi visible, la mer Baltique ayant atteint son plus bas niveau depuis une centaine d'années, selon l'archéologue.

Les vestiges d'une épave du XVIIe siècle après leur réapparition à Stockholm, en Suède, le 17 février 2026 ( AFP / Jonathan NACKSTRAND )

"Il y a eu une très longue période de haute pression ici, dans la région nordique. L'eau de la mer Baltique a donc été poussée vers la mer Nordique et l'océan Atlantique", dit-il.

Le nom du navire n'a pu être précisément déterminé car cinq épaves sont alignées dans cette même zone pour constituer le pont, toutes datant de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle.

Un programme de recherche "la flotte perdue" ("The lost fleet") est en cours pour identifier et dater précisément le grand nombre d'épaves de navires militaire suédois plongés au fond de la Baltique.

  • 12:08

    Doublement étonnant... le navire et la baisse importante du niveau de l'eau a cause de la météo..

