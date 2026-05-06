Les marchés boursiers mondiaux s'envolent tandis que le prix du pétrole recule suite à l'annonce d'un accord de paix avec l'Iran

Les actions ont bondi et les prix du pétrole ont chuté mercredi après qu’un article a indiqué que la Maison Blanche estimait être sur le point de conclure un mémorandum visant à mettre fin à la guerre avec l’Iran, tandis que la dynamique des transactions liées à l’IA s’accélérait. L'article publié par le média Axios indiquait que les États-Unis attendaient une réponse de l'Iran sur plusieurs points clés dans les 48 heures à venir. Une source pakistanaise impliquée dans les efforts de paix a confirmé cette information à Reuters mercredi. Le Brent LCOc1 , référence mondiale, a chuté de 7,5% à 101,70 dollars le baril. La guerre en Iran a pratiquement fermé le détroit d'Ormuz, par lequel transitent normalement 20% de l'énergie mondiale, de sorte qu'un accord de paix pourrait atténuer quelque peu les difficultés des marchés du pétrole et du gaz. L'indice européen STOXX 600 .STOXX a prolongé sa progression et a finalement clôturé en hausse de 2,1% après avoir gagné 0,7% la veille. L'indice MSCI All-Country World .MIWD00000PUS a grimpé de 0,9% pour atteindre un nouveau record. Les contrats à terme sur l'indice américain S&P 500 ESc1 ont progressé de 0,7%, au lendemain d'une hausse de 0,8% de l'indice .SPX , qui a atteint son plus haut niveau historique , porté par les bons résultats des entreprises et l'engouement pour l'intelligence artificielle. “Il semble que les investisseurs en actions cherchent toujours à faire fructifier leur argent et se jettent sur les nouvelles positives en provenance du Golfe”, a déclaré Chris Turner, responsable des marchés mondiaux chez ING, en réaction à une hausse antérieure des actions après que le président américain Donald Trump eut vanté les progrès des pourparlers de paix. Le dollar américain =USD , qui a servi de valeur refuge pendant la guerre avec l'Iran, a reculé de 0,5% face à ses principaux homologues, reflétant les espoirs des investisseurs quant à un éventuel accord. Dans le même temps, les rendements des obligations d'État ont baissé parallèlement aux cours du pétrole, les traders ayant revu à la baisse leurs anticipations de hausse des taux par les banques centrales. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a baissé de 7 points de base, à 4,35%. L'indice le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a bondi de 3,2%. Cette hausse a été tirée par une progression de 6,5% de l'indice sud-coréen KOSPI .KS11 , qui a rouvert après un jour férié. Samsung Electronics 005930.KS a bondi de 14%, dépassant la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière et devançant Berkshire Hathaway BRKa.N . “Compte tenu des dépenses d'investissement que nous observons de la part des hyperscalers américains spécialisés dans l'IA), la trajectoire de croissance des bénéfices pour des secteurs tels que les semi-conducteurs, le matériel technologique, l'industrie et les matériaux en Asie dépasse tout ce que j'ai pu voir depuis longtemps”, a déclaré Rushil Khanna, responsable des investissements en actions pour l'Asie chez Ostrum, une filiale de Natixis Investment Managers.
Les marchés boursiers mondiaux s'envolent tandis que le prix du pétrole recule suite à l'annonce d'un accord de paix avec l'Iran
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 12:11
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