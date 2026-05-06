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Les marchés boursiers mondiaux s'envolent tandis que le prix du pétrole recule suite à l'annonce d'un accord de paix avec l'Iran
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 12:11

Les actions ont bondi et les prix
du pétrole ont chuté mercredi après qu’un article a indiqué
 que la Maison Blanche estimait être sur le point de
conclure un mémorandum visant à mettre fin à la guerre avec
l’Iran, tandis que la dynamique des transactions liées à l’IA
s’accélérait.
L'article publié par le média Axios indiquait que les États-Unis
attendaient une réponse de l'Iran sur plusieurs points clés dans
les 48 heures à venir. Une source pakistanaise impliquée dans
les efforts de paix a confirmé  cette information à
Reuters mercredi.
    Le Brent   LCOc1 , référence mondiale, a chuté de 7,5%
à 101,70 dollars le baril.
    La guerre en Iran a pratiquement fermé le détroit d'Ormuz,
par lequel transitent normalement 20% de l'énergie mondiale, de
sorte qu'un accord de paix pourrait atténuer quelque peu les
difficultés des marchés du pétrole et du gaz.
    L'indice européen STOXX 600  .STOXX  a prolongé sa
progression et a finalement clôturé en hausse de 2,1% après
avoir gagné 0,7% la veille. L'indice MSCI All-Country World
 .MIWD00000PUS  a grimpé de 0,9% pour atteindre un nouveau
record.
Les contrats à terme sur l'indice américain S&P 500  ESc1  ont
progressé de 0,7%, au lendemain d'une hausse de 0,8% de l'indice
 .SPX , qui a atteint son plus haut niveau historique ,
porté par les bons résultats des entreprises et l'engouement
pour l'intelligence artificielle.
    “Il semble que les investisseurs en actions cherchent
toujours à faire fructifier leur argent et se jettent sur les
nouvelles positives en provenance du Golfe”, a déclaré Chris
Turner, responsable des marchés mondiaux chez ING, en réaction à
une hausse antérieure des actions après que le président
américain Donald Trump eut vanté les progrès des pourparlers de
paix.
    Le dollar américain  =USD , qui a servi de valeur refuge
pendant la guerre avec l'Iran, a reculé de 0,5% face à ses
principaux homologues, reflétant les espoirs des investisseurs
quant à un éventuel accord.
    Dans le même temps, les rendements des obligations d'État
ont baissé parallèlement aux cours du pétrole, les traders ayant
revu à la baisse leurs anticipations de hausse des taux par les
banques centrales.
    Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a baissé
de 7 points de base, à 4,35%.
    L'indice le plus large des actions de la région
Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS  a bondi de 3,2%. Cette
hausse a été tirée par une progression de 6,5% de l'indice
sud-coréen KOSPI  .KS11 , qui a rouvert après un jour férié. 
Samsung Electronics  005930.KS  a bondi de 14%, dépassant la
barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière
 et devançant Berkshire Hathaway  BRKa.N .
    “Compte tenu des dépenses d'investissement que nous
observons de la part des hyperscalers américains spécialisés
dans l'IA), la trajectoire de croissance des bénéfices pour des
secteurs tels que les semi-conducteurs, le matériel
technologique, l'industrie et les matériaux en Asie dépasse tout
ce que j'ai pu voir depuis longtemps”, a déclaré Rushil Khanna,
responsable des investissements en actions pour l'Asie chez
Ostrum, une filiale de Natixis Investment Managers.

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Pétrole WTI
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