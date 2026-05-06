Les marchés boursiers mondiaux s'envolent tandis que le prix du pétrole recule suite à l'annonce d'un accord de paix avec l'Iran

Les actions ont bondi et les prix du pétrole ont chuté mercredi après qu’un article a indiqué que la Maison Blanche estimait être sur le point de conclure un mémorandum visant à mettre fin à la guerre avec l’Iran, tandis que la dynamique des transactions liées à l’IA s’accélérait. L'article publié par le média Axios indiquait que les États-Unis attendaient une réponse de l'Iran sur plusieurs points clés dans les 48 heures à venir. Une source pakistanaise impliquée dans les efforts de paix a confirmé cette information à Reuters mercredi. Le Brent LCOc1 , référence mondiale, a chuté de 7,5% à 101,70 dollars le baril. La guerre en Iran a pratiquement fermé le détroit d'Ormuz, par lequel transitent normalement 20% de l'énergie mondiale, de sorte qu'un accord de paix pourrait atténuer quelque peu les difficultés des marchés du pétrole et du gaz. L'indice européen STOXX 600 .STOXX a prolongé sa progression et a finalement clôturé en hausse de 2,1% après avoir gagné 0,7% la veille. L'indice MSCI All-Country World .MIWD00000PUS a grimpé de 0,9% pour atteindre un nouveau record. Les contrats à terme sur l'indice américain S&P 500 ESc1 ont progressé de 0,7%, au lendemain d'une hausse de 0,8% de l'indice .SPX , qui a atteint son plus haut niveau historique , porté par les bons résultats des entreprises et l'engouement pour l'intelligence artificielle. “Il semble que les investisseurs en actions cherchent toujours à faire fructifier leur argent et se jettent sur les nouvelles positives en provenance du Golfe”, a déclaré Chris Turner, responsable des marchés mondiaux chez ING, en réaction à une hausse antérieure des actions après que le président américain Donald Trump eut vanté les progrès des pourparlers de paix. Le dollar américain =USD , qui a servi de valeur refuge pendant la guerre avec l'Iran, a reculé de 0,5% face à ses principaux homologues, reflétant les espoirs des investisseurs quant à un éventuel accord. Dans le même temps, les rendements des obligations d'État ont baissé parallèlement aux cours du pétrole, les traders ayant revu à la baisse leurs anticipations de hausse des taux par les banques centrales. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a baissé de 7 points de base, à 4,35%. L'indice le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a bondi de 3,2%. Cette hausse a été tirée par une progression de 6,5% de l'indice sud-coréen KOSPI .KS11 , qui a rouvert après un jour férié. Samsung Electronics 005930.KS a bondi de 14%, dépassant la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière et devançant Berkshire Hathaway BRKa.N . “Compte tenu des dépenses d'investissement que nous observons de la part des hyperscalers américains spécialisés dans l'IA), la trajectoire de croissance des bénéfices pour des secteurs tels que les semi-conducteurs, le matériel technologique, l'industrie et les matériaux en Asie dépasse tout ce que j'ai pu voir depuis longtemps”, a déclaré Rushil Khanna, responsable des investissements en actions pour l'Asie chez Ostrum, une filiale de Natixis Investment Managers.