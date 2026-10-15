Les marchés boursiers mondiaux reculent légèrement, les craintes liées à l'IA et aux taux d'intérêt pesant sur le secteur technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisation complète, mises à jour sur les marchés américains, ajout de commentaires d'analystes)

* Le Nasdaq recule, tandis que le S&P 500 et le Dow Jones progressent

* FedWatch indique une probabilité implicite de 27 % pour une hausse des taux le 28 octobre, contre 73 % pour le maintien des taux

* Le dollar recule après avoir atteint son plus haut niveau depuis 18 mois

* Les actions coréennes et japonaises malmenées par les inquiétudes liées à l'IA

par Chibuike Oguh

Les marchés boursiers mondiaux ont légèrement reculé jeudi, les inquiétudes concernant les dépenses liées à l’IA et la hausse des taux d’intérêt ayant alimenté une vague de ventes continue sur les valeurs technologiques et les valeurs du secteur des semi-conducteurs.

Les investisseurs sont déstabilisés par les valorisations des entreprises de l’écosystème de l’IA, alors que de plus en plus de voix s’élèvent pour remettre en question la pérennité de la demande en centres de données.

À Wall Street, le Nasdaq, à forte composante technologique, était en baisse, tandis que l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX clôturait en recul de 2 %. L’indice de référence S&P 500 a inversé la tendance baissière observée en début de séance et s’échangeait en hausse, porté par les valeurs de la santé et des matériaux, tandis que le Dow Jones progressait de 1 %.

CoreWeave CRWV.O , un opérateur de centres de données fortement endetté et au cœur de la récente tempête liée à l’IA, a encore reculé de 1,8 % après avoir chuté de 15 % mercredi.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 1,07 %, l'indice S&P 500 .SPX a gagné 0,16 % et l'indice Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 0,23 %.

Une violente vague de ventes, tirée par le secteur technologique, avait frappé les marchés boursiers asiatiques. L’indice sud-coréen KOSPI .KS11 , dont la présence de nombreux grands fabricants de puces en avait fait l’un des principaux bénéficiaires de l’euphorie liée à l’IA, a plongé de près de 8 %, tandis que le Nikkei 225 .N225 a reculé de près de 5 %.

"Je pense que cette vague de ventes reflète la prudence des investisseurs vis-à-vis du segment le plus vulnérable de l’écosystème de l’IA, les dirigeants du secteur technologique prônant un ralentissement du rythme de développement des modèles de pointe", a déclaré Rong Ren Goh, gestionnaire de portefeuille chez Eastspring Investments.

"Les marchés s'interrogent de plus en plus sur la pérennité et la trajectoire de la demande en capacité de calcul. Ces inquiétudes sont aggravées par la hausse des coûts de financement, qui augmente les taux de rendement minimaux requis pour les projets d'infrastructure d'IA à forte intensité capitalistique."

L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a clôturé en baisse de 3,04 %, enregistrant sa plus forte chute journalière depuis fin juillet. L’indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a reculé de 0,19 %.

Les actions européennes .STOXX ont effacé leurs pertes du début de séance et ont terminé en hausse de 0,33 %.

BAISSE DES RENDEMENTS OBLIGATAIRES

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans, référence du marché, sont retombés vers les 5 %, enregistrant leur plus forte baisse journalière depuis plus d’un an.

Les prix à la production aux États-Unis ont enregistré en septembre leur plus forte hausse depuis quatre ans et demi, sous l’effet de l’augmentation des coûts des biens et des services, ce qui suggère que les pressions inflationnistes s’étendent au-delà du secteur de l’énergie.

Les nouvelles données sur les ventes au détail aux États-Unis ont montré qu’elles avaient progressé plus que prévu le mois dernier, soutenues par la hausse des prix de l’essence, mais elles ont également mis en évidence que les dépenses dans les autres secteurs restaient modérées.

Le rendement des obligations de référence américaines à 10 ans US10YT=RR a reculé de 10,29 points de base, à 5,087 %.

LE DOLLAR EN BAISSE

Les données sur l’inflation américaine publiées mercredi ont une nouvelle fois modifié les anticipations concernant la trajectoire des taux de la Fed, les traders ayant brièvement intégré une probabilité à peu près égale d’une hausse ce mois-ci, avant de revoir leurs anticipations à la baisse.

Les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux tablent désormais sur une probabilité implicite de 73 % que la banque centrale américaine maintienne ses taux inchangés à l’issue de sa prochaine réunion de deux jours, le 28 octobre, un chiffre pratiquement inchangé par rapport au début de la semaine, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Sur les marchés des changes, le dollar a reculé après avoir atteint son plus haut niveau depuis 18 mois. Face au yen JPY= , il a perdu 0,1 % à 158,14 yens, tandis que l’euro EUR= a progressé de 0,42 % à 1,12 dollar et que la livre sterling

GBP= a gagné 0,45 % pour s’échanger à 1,33 dollar.

Sur les marchés pétroliers , le Brent LCOc1 a inversé la tendance et a progressé de 0,2 % à 106,35 dollars le baril, les opérateurs évaluant les effets de l’allègement des sanctions américaines sur l’offre par rapport aux attaques contre le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

L'or au comptant XAU= a progressé de 1,23 % à 4 155,78 dollars l'once.