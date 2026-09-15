Les marchés boursiers mondiaux reculent alors que les rendements des bons du Trésor atteignent de nouveaux sommets

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(Article entièrement révisé, mises à jour sur les marchés américains, ajout de commentaires d'analystes)

* Les rendements des bons du Trésor atteignent leur plus haut niveau depuis 2007, ceux des Bunds depuis 2009

* Les actions reculent sous le poids des tensions au Moyen-Orient

* Le pétrole dépasse les 108 dollars en raison des inquiétudes liées à l'offre saoudienne

par Chibuike Oguh

Les marchés boursiers mondiaux ont reculé mardi, prolongeant la vague de ventes amorcée lors de la séance précédente, après que les rendements des bons du Trésor américain ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007 et que les cours du pétrole se sont maintenus bien au-dessus de 100 dollars le baril.

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté au cours du dernier mois, les investisseurs évaluant les perspectives d’une hausse des taux d’intérêt, d’une croissance économique résiliente et des inquiétudes concernant les perspectives budgétaires à long terme du pays face à la hausse de l’inflation.

L'attention des investisseurs s'est tournée vers la Réserve fédérale, les opérateurs anticipant une hausse d'au moins un quart de point. Le président de la Fed, Kevin Warsh, s'est montré réticent à donner des indications sur l'évolution future des taux.

À Wall Street, les trois principaux indices étaient en baisse, les valeurs des secteurs de la consommation discrétionnaire, des services de communication et de la finance étant à l’origine des pertes. Les valeurs énergétiques ont enregistré les plus fortes hausses.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 0,89 %, le S&P 500 .SPX a perdu 0,46 % et le Nasdaq Composite .IXIC a baissé de 0,69 %.

L'indice européen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,29 % après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 12 juin. L'indice européen des valeurs technologiques .SX8P a progressé de 0,10 %, après avoir perdu plus de 2 % lundi.

"Il faut reconnaître qu’il s’agit d’un mouvement tout à fait approprié sur le marché des bons du Trésor, et cela ne devrait surprendre personne compte tenu du contexte économique exubérant, d’une croissance des bénéfices qui vient d’atteindre 30 % au dernier trimestre et d’un conflit géopolitique qui fait grimper les prix des matières premières", a déclaré Edison Byzyka, directeur des investissements chez Credent Wealth Management.

"Je pense que la Fed doit absolument relever ses taux demain. Si la Fed ne relève pas ses taux d’au moins un quart de (pourcentage) point, le marché obligataire va tout simplement sanctionner le marché des bons du Trésor."

L'indice mondial des actions de MSCI <.MIWD00000PUS > a reculé de 0,53 %.

Les contrats à terme de référence sur le Brent se négociaient au-dessus de 108 dollars le baril LCOc1 , alors que les Houthis du Yémen, proches de l’Iran, lançaient une nouvelle vague d’attaques contre l’Arabie saoudite et renforçaient leurs positions sur la côte ouest du Yémen, le long de la mer Rouge.

ZOOM SUR LES TAUX D'INTÉRÊT

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont atteint des sommets jamais vus depuis 2007, à la veille de la décision de la Fed sur les taux d'intérêt mercredi. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a augmenté de 3,47 points de base pour s'établir à 4,996 %.

Les rendements des Bunds allemands DE10YT=RR , référence de la zone euro, ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de 17 ans, à 3,56 %.

La Banque du Japon devrait, selon les prévisions générales , relever son taux d’intérêt de 25 points de base à 1,25 % à l’issue de sa réunion de deux jours vendredi et laisser entrevoir un nouveau resserrement monétaire. Les responsables politiques cherchent à soutenir le yen après que des interventions ont contribué à éloigner la devise de son plus bas niveau depuis 40 ans.

Le dollar s’est apprécié face à ses homologues, les marchés anticipant une éventuelle hausse des taux de la Fed.

Le dollar s’est raffermi de 0,48 % à 155,07 face au yen japonais JPY= . La monnaie unique européenne EUR=EBS a reculé de 0,08 % face au dollar, à 1,1540 $.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises, a progressé de 0,14 % à 99,63.

Le cours au comptant de l'or XAU= a reculé de 0,33 % à 4.283,64 dollars l'once.