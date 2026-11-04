Les marchés boursiers mondiaux rebondissent, les investisseurs tablant sur une plus grande stabilité politique après la victoire des démocrates

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(Mise à jour des titres et des cours tout au long de l'article à l'ouverture des marchés américains, avec ajout des commentaires d'analystes)

* Les actions de Wall Street bondissent après la victoire des démocrates

* Le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans recule

* Le dollar recule, l'or, valeur refuge, progresse

* Les cours du pétrole brut reculent

par Chibuike Oguh et Amanda Cooper

Les marchés boursiers mondiaux ont rebondi mercredi après que les démocrates ont pris le contrôle des deux chambres du Congrès lors des élections de mi-mandat aux États-Unis , apportant ainsi une plus grande clarté politique et réduisant l’incertitude qui pesait sur les marchés.

Dans ce qui constitue un revers majeur pour le président Donald Trump , les démocrates ont remporté des victoires écrasantes dans des bastions républicains pour la première fois depuis des générations. L’ampleur du succès du parti a été soulignée par des gains dans des circonscriptions longtemps considérées comme solidement conservatrices, mettant en évidence un glissement politique qui a peut-être pris certains investisseurs au dépourvu.

À Wall Street, les trois principaux indices étaient en hausse, les valeurs des services de communication, de la consommation discrétionnaire et des technologies tirant les marchés vers le haut. Les actions du secteur de l’énergie ont été les plus touchées de la journée, les cours du brut ayant reculé de 2 %, alors que Donald Trump reconnaissait que la guerre contre l’Iran avait joué un rôle dans la défaite écrasante de son parti.

L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 2,05 %, le S&P 500 .SPX a gagné 1,72 % et le Nasdaq Composite

.IXIC a progressé de 2,46 %.

« Les marchés détestent l’incertitude et, même si une grande partie de ce résultat avait déjà été anticipée, la confirmation de celui-ci hier soir apporte une certitude aux marchés », a déclaré Clayton Allison, gestionnaire de portefeuille chez Prime Capital Financial. « Cela soulève désormais des questions quant à ce qui sera réellement mis en œuvre à Washington au cours des deux prochaines années. Mais les marchés apprécient de voir qu’une issue est apportée à un événement catalyseur. »

Les sondages d’opinion ont montré que les électeurs démocrates sont favorables à un contrôle accru de l’IA , et les investisseurs s’attendent à ce que le Congrès, contrôlé par les démocrates, exerce une surveillance plus étroite sur ce secteur.

L’indice MSCI All-World .MIWD00000PUS a progressé de 1,3 %, tandis que l’indice européen STOXX 600 .STOXX , qui a servi de couverture contre les risques liés à l’IA, a bondi de 1,84 % pour atteindre son plus haut niveau depuis deux mois.

En Asie, les valeurs liées à l’IA ont d’abord entraîné une baisse des marchés boursiers avant de terminer en hausse au cours de la nuit. L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 0,33 %.

L’essor de l’IA a contribué à dynamiser les marchés mondiaux ces dernières années, porté par les dépenses massives des géants de la technologie qui se livrent à une course effrénée pour construire des centres de données et accroître leurs capacités de calcul. Cela a rendu les investisseurs extrêmement sensibles à tout ce qui pourrait freiner l’expansion rapide de cette technologie.

Advanced Micro Devices AMD.O a progressé de 1 % en début de séance après que le fabricant américain de puces a prévu une croissance plus rapide jusqu’en 2027, rassurant ainsi les investisseurs sur la vigueur de la demande en infrastructures d’IA.

AFFLUX VERS LES VALEURS REFUGE

Les bons du Trésor américain ont rebondi, les investisseurs s’attendant à ce que l’impasse politique à Washington entraîne une réduction des dépenses publiques, la réglementation de l’IA pouvant également ralentir la croissance et réduire la nécessité de hausses de taux.

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a reculé de 0,44 point de base sur la journée à 4,95 %, après avoir chuté de 6 points de base pour atteindre un plus bas à 4,89 % pendant la nuit, ce qui a pesé sur le dollar =USD .

La faiblesse générale du dollar a permis à l’euro EUR= de progresser de 0,40 % à 1,1234 dollar et à la livre sterling de gagner 0,41 % à 1,3469 dollar GBP= .

Le yen JPY= et le franc suisse CHF= — deux devises refuges — ont également enregistré des gains. Le franc suisse

CHF= a progressé de 0,35 % face au dollar, à 0,818 franc. Le yen japonais JPY= a légèrement progressé de 0,07 %, à 158,61.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 2,2 % sur la journée, à 101,27 dollars le baril, les investisseurs évaluant la prochaine initiative de Washington dans les négociations visant à mettre fin aux guerres en Ukraine et en Iran, face aux craintes que les récentes attaques dans ces deux conflits ne perturbent davantage l’approvisionnement.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a gagné 3,49 % à 80 553,92 $. L’ethereum ETH= a progressé de 6,2 % à 2 434,83 $.

Le cours au comptant de l'or XAU= a progressé de 2,72 % à 4 036,49 dollars l'once.