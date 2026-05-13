Les marchés boursiers mondiaux progressent parallèlement au dollar et aux rendements obligataires, alors que l'inflation s'envole aux États-Unis

L'indice mondial des actions MSCI a progressé mercredi, tout comme le dollar, alors que les investisseurs évaluaient des données sur l'inflation plus élevées que prévu, dans l'attente d'un sommet entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping. Le Bureau of Labor Statistics du ministère du Travail a indiqué que les prix à la production aux États-Unis avaient augmenté plus que prévu en avril, enregistrant leur plus forte hausse depuis début 2022. Il s'agit du dernier signe en date des répercussions économiques de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, après que les données sur l'inflation américaine publiées mardi ont montré que les prix à la consommation avaient connu leur plus forte hausse en trois ans, sous l'effet d'une augmentation des coûts liés à l'énergie. “Compte tenu des inquiétudes qui existaient déjà concernant la pression à la hausse sur l'inflation, ces données ne font qu'exacerber ces inquiétudes”, a déclaré Jim Baird, directeur des investissements chez Plante Moran Financial Advisors. “C'est l'un des principaux sujets de discussion et probablement la principale préoccupation des investisseurs à court terme. On observe des forces contradictoires: les inquiétudes concernant l'inflation et leurs implications pour la politique et les taux de la Fed”, a-t-il ajouté. La vigueur du secteur technologique à Wall Street a contrebalancé les craintes inflationnistes: le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé mercredi, portés principalement par les actions des entreprises technologiques liées à l’intelligence artificielle. “Face à la persistance de données d’inflation élevées, le secteur technologique reste résilient”, a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef des marchés chez Carson Group à Omaha, dans le Nebraska. “Et après un certain fléchissement hier, les actions des fabricants de puces ont rebondi en flèche aujourd’hui.” Par ailleurs, le président Trump et son entourage, dont faisaient partie Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , et Elon Musk, ont reçu un accueil somptueux à Pékin mercredi, alors qu’il s’apprêtait à demander au président chinois Xi Jinping de “s’ouvrir” aux entreprises américaines au début de leur sommet de deux jours. Alors que certains investisseurs espéraient que ces discussions pourraient déboucher sur des avancées dans le conflit au Moyen-Orient, M. Trump a déclaré mardi qu’il ne pensait pas avoir besoin de l’aide de la Chine pour mettre fin au conflit. “Ce que nous entendrons, c’est un message indiquant que la réunion a été productive. La réalité sera probablement plus modeste en termes de progrès concrets concernant la guerre et les relations commerciales. Je resterais très prudent dans mes attentes. Il faut l’être”, a déclaré M. Baird, de Plante Moran. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 67,36 points, soit 0,14%, pour s'établir à 49.693,20, le S&P 500 .SPX a gagné 43,29 points, soit 0,58%, à 7.444,25 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 314,14 points, soit 1,20%, à 26.402,34. L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a gagné 6,01 points, soit 0,54%, pour atteindre 1.109,33. Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,79%. Sur les marchés obligataires, les rendements à long terme ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis mi-2025 avant de réduire leurs gains mercredi, après que les prix à la production ont augmenté plus que prévu par les économistes en avril, puis se sont stabilisés alors que les traders évaluaient l'impact probable sur la politique de la Fed. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR est resté stable à 4,471%, contre 4,471% mardi soir, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 1,1 point de base pour s'établir à 5,04%. Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a reculé de 1,7 point de base à 3,979%. Sur le marché des devises , le dollar a atteint son plus haut niveau en deux semaines à la suite des derniers chiffres de l'inflation américaine, tandis que les investisseurs se concentraient sur les pourparlers devant débuter à Pékin entre Trump et le président chinois Xi. L'indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,16% à 98,49, tandis que l'euro EUR= reculait de 0,22% à 1,1711 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,16% à 157,87, après avoir brièvement bondi mardi sur fond de spéculations concernant un “contrôle des taux”, souvent considéré comme un signe avant-coureur d'une intervention. La livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,1% à 1,3523 $ alors que l'emprise du Premier ministre Keir Starmer sur le pouvoir s'est affaiblie. Les contrats à terme sur le pétrole ont reculé, les investisseurs s'inquiétant d'éventuelles hausses des taux d'intérêt américains en raison de la hausse de l'inflation et attendant des nouvelles du sommet à Pékin. Le brut américain CLc1 a clôturé en baisse de 1,14% à 101,02 dollars le baril et le Brent LCOc1 s'est établi à 105,63 dollars le baril, en baisse de 1,99% sur la journée. Du côté des métaux précieux, l'or au comptant XAU= a reculé de 0,5% à 4.689,91 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont progressé de 0,04% à 4.679,60 dollars l'once.