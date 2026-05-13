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Les marchés boursiers mondiaux progressent parallèlement au dollar et aux rendements obligataires, alors que l'inflation s'envole aux États-Unis
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 23:15

L'indice mondial des
actions MSCI a progressé mercredi, tout comme le dollar, alors
que les investisseurs évaluaient des données sur l'inflation
plus élevées que prévu, dans l'attente d'un sommet entre le
président américain Donald Trump  et le président chinois
Xi Jinping. 
    Le Bureau of Labor Statistics du ministère du Travail a
indiqué que les prix à la production aux États-Unis avaient
augmenté plus que prévu en avril, enregistrant leur plus forte
hausse depuis début 2022. Il s'agit du dernier signe en date des
répercussions économiques de la guerre menée par les États-Unis
et Israël contre l'Iran, après que les données sur l'inflation
américaine publiées mardi  ont montré que les prix à la
consommation avaient connu leur plus forte hausse en trois ans,
sous l'effet d'une augmentation des coûts liés à l'énergie.
    “Compte tenu des inquiétudes qui existaient déjà concernant
la pression à la hausse sur l'inflation, ces données ne font
qu'exacerber ces inquiétudes”, a déclaré Jim Baird, directeur
des investissements chez Plante Moran Financial Advisors. 
    “C'est l'un des principaux sujets de discussion et
probablement la principale préoccupation des investisseurs à
court terme. On observe des forces contradictoires: les
inquiétudes concernant l'inflation et leurs implications pour la
politique et les taux de la Fed”, a-t-il ajouté.
    La vigueur du secteur technologique à Wall Street  a
contrebalancé les craintes inflationnistes: le S&P 500 et le
Nasdaq ont progressé mercredi, portés principalement par les
actions des entreprises technologiques liées à l’intelligence
artificielle.
    “Face à la persistance de données d’inflation élevées, le
secteur technologique reste résilient”, a déclaré Ryan Detrick,
stratège en chef des marchés chez Carson Group à Omaha, dans le
Nebraska. “Et après un certain fléchissement hier, les actions
des fabricants de puces ont rebondi en flèche aujourd’hui.”
    Par ailleurs, le président Trump et son entourage, dont
faisaient partie Jensen Huang, directeur général de Nvidia
 NVDA.O , et Elon Musk, ont reçu un accueil somptueux à Pékin
mercredi, alors qu’il s’apprêtait à demander au président
chinois Xi Jinping de “s’ouvrir” aux entreprises américaines au
début de leur sommet de deux jours.
    Alors que certains investisseurs espéraient que ces
discussions pourraient déboucher sur des avancées dans le
conflit au Moyen-Orient, M. Trump a déclaré mardi qu’il ne
pensait pas avoir besoin de l’aide de la Chine pour mettre fin
au conflit.
    “Ce que nous entendrons, c’est un message indiquant que la
réunion a été productive. La réalité sera probablement plus
modeste en termes de progrès concrets concernant la guerre et
les relations commerciales. Je resterais très prudent dans mes
attentes. Il faut l’être”, a déclaré M. Baird, de Plante Moran.
    L'indice Dow Jones Industrial Average  .DJI  a perdu 67,36
points, soit 0,14%, pour s'établir à 49.693,20, le S&P 500
 .SPX  a gagné 43,29 points, soit 0,58%, à 7.444,25 et le Nasdaq
Composite  .IXIC  a progressé de 314,14 points, soit 1,20%, à
26.402,34.
     L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à
l'échelle mondiale  .MIWD00000PUS , a gagné 6,01 points, soit
0,54%, pour atteindre 1.109,33. Plus tôt, l'indice paneuropéen
STOXX 600  .STOXX  a clôturé en hausse de 0,79%.
    Sur les marchés obligataires, les rendements à long terme
 ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis mi-2025 avant
de réduire leurs gains mercredi, après que les prix à la
production ont augmenté plus que prévu par les économistes en
avril, puis se sont stabilisés alors que les traders évaluaient
l'impact probable sur la politique de la Fed.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  est resté stable à 4,471%, contre 4,471% mardi
soir, tandis que le rendement des obligations à 30 ans
 US30YT=RR  a augmenté de 1,1 point de base pour s'établir à
5,04%.
    Le rendement des obligations à 2 ans  US2YT=RR , qui évolue
généralement au rythme des anticipations de taux d'intérêt de la
Réserve fédérale, a reculé de 1,7 point de base à 3,979%.
    Sur le marché des devises , le dollar a atteint son
plus haut niveau en deux semaines à la suite des derniers
chiffres de l'inflation américaine, tandis que les investisseurs
se concentraient sur les pourparlers devant débuter à Pékin
entre Trump et le président chinois Xi.
L'indice du dollar  =USD , qui mesure la devise américaine par
rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et
l'euro, 
    a progressé de 0,16% à 98,49, tandis que l'euro  EUR= 
reculait de 0,22% à 1,1711 $.
Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,16% à
157,87, après avoir brièvement bondi  mardi sur fond de
spéculations concernant un “contrôle des taux”, souvent
considéré comme un signe avant-coureur d'une intervention.
La livre sterling  GBP=  s'est affaiblie de 0,1% à 1,3523 $
alors que l'emprise du Premier ministre Keir Starmer sur le
pouvoir s'est affaiblie. 
    Les contrats à terme sur le pétrole  ont reculé, les
investisseurs s'inquiétant d'éventuelles hausses des taux
d'intérêt américains en raison de la hausse de l'inflation et
attendant des nouvelles du sommet  à Pékin.
    Le brut américain  CLc1  a clôturé en baisse de 1,14% à
101,02 dollars le baril et le Brent  LCOc1  s'est établi à
105,63 dollars le baril, en baisse de 1,99% sur la journée.
    Du côté des métaux précieux, l'or au comptant  XAU=  a
reculé de 0,5% à 4.689,91 dollars l'once. Les contrats à terme
sur l'or américain  GCc1  ont progressé de 0,04% à 4.679,60
dollars l'once.

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GBP/USD SPOT
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Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
26 402,34 Pts Index Ex +1,20%
NVIDIA
225,8300 USD NASDAQ +2,29%
Nikkei 225
63 272,11 Pts Six - Forex 1 0,00%
Or
4 688,64 USD Six - Forex 1 -0,57%
Pétrole Brent
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Pétrole WTI
100,99 USD Ice Europ -1,21%
S&P 500 INDEX
7 444,25 Pts CBOE +0,58%
STOXX Europe 600
611,42 Pts DJ STOXX +0,79%
USA BENCHMARK 10A
4,538 Rates +0,70%
USA BENCHMARK 2A
4,058 Rates +0,26%
USD/JPY SPOT
157,8300 Six - Forex 1 +0,16%
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