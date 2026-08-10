Les marchés boursiers mondiaux progressent légèrement tandis que le cours du pétrole reste stable face aux projets concernant le détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour concernant la séance matinale européenne, avec ajout d'un commentaire)

* Les contrats à terme américains et les actions européennes enregistrent de légers gains

* Le pétrole reste stable alors que l'Iran et Oman dévoilent leurs plans concernant le détroit d'Ormuz

* L'IPC américain, événement clé de la semaine pour les marchés

par Wayne Cole et Harry Robertson

Les marchés boursiers mondiaux ont légèrement progressé lundi, alors que les cours du pétrole restaient globalement stables après l'annonce par l'Iran qu'il était sur le point de conclure un accord définitif avec Oman définissant de nouvelles voies de navigation dans le détroit d'Ormuz , et que les marchés attendaient les données clés sur l'inflation américaine prévues mercredi.

L’indice européen Stoxx 600 .STOXX a progressé de 0,1 %, tandis que les contrats à terme sur l’indice américain S&P 500

ESc1 ont grimpé de 0,2 % et ceux sur le Nasdaq, axé sur les technologies, ont gagné 0,4 % NQcv1 . L’Iran a déclaré dimanche qu’un accord avec Oman concernant le transit par le détroit d’Ormuz en était à ses dernières étapes, mais a réaffirmé que la voie maritime ne serait rouverte qu’une fois que les États-Unis auraient satisfait à d’autres conditions. Le Brent LCOc1 est resté pratiquement inchangé à 83,50 dollars le baril, le trafic maritime dans le détroit restant très limité, bien qu’il soit resté bien en deçà du pic de fin avril, qui dépassait les 126 dollars le baril.

Les actions asiatiques ont progressé pendant la nuit, emboîtant le pas aux valeurs de Wall Street, qui ont atteint un niveau record vendredi après la publication d’un rapport sur l’emploi américain moins bon que prévu , ce qui a incité les opérateurs à réduire leurs paris sur des hausses de taux de la Réserve fédérale.

L'indice japonais Nikkei .N225 a progressé de 2,1 %, tandis que l'indice sud-coréen .KS11 a gagné 0,7 %.

Dans l'ensemble, l'indice MSCI des actions mondiales

.MIWD00000PUS a progressé de 0,1 % lundi. "Nous maintenons notre prévision selon laquelle la Fed ne procédera à aucune hausse des taux cette année", a déclaré Mohit Kumar, économiste senior spécialisé dans l’Europe chez Jefferies. "Le rapport sur l’inflation de cette semaine sera déterminant."

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'indice des prix à la consommation américain du mois de juillet ait progressé de 3,4 % en glissement annuel, selon les données qui seront publiées mercredi, contre 3,5 % le mois précédent.

L'IPC sous-jacent, qui exclut les prix volatils des denrées alimentaires et de l'énergie, devrait s'établir à 2,5 % en glissement annuel, contre 2,6 % en juin. "Si les cours du pétrole restent maîtrisés et baissent par rapport aux niveaux actuels, cela éviterait à la Fed d’avoir à relever ses taux", a déclaré M. Kumar.

Les opérateurs sur le marché des contrats à terme sur les taux de la Fed 0#FF: ont revu à la baisse leurs anticipations d’une hausse des taux et estiment désormais à environ 45 % la probabilité d’une hausse en septembre, contre 67 % il y a une semaine. 0#USDIRPR

LES RÉSULTATS FINANCIERS SOUTIENNENT LES MARCHÉS BOURSIERS

Les marchés boursiers du monde entier ont atteint des niveaux records ces dernières semaines, portés par de solides résultats d’entreprises.

Les analystes de BofA ont noté qu’avec près de 90 % des résultats du S&P 500 déjà publiés, le bénéfice par action (BPA) était en hausse de 30 % sur l’année, hors plus-values d’Alphabet et d’Amazon. Le taux de dépassement des prévisions de BPA, à 76 %, a atteint son plus haut niveau depuis 2021. Les stratèges de JPMorgan ont revu à la hausse leur estimation du BPA pour 2026 à 365 dollars, soit une croissance annuelle de 35 %, et ont relevé leur objectif de cours pour l’indice S&P 500 de 7 800 à 8 000 points. L’indice s’établit actuellement à 7 758 points.

Les publications de résultats sont moins nombreuses cette semaine, mais concernent notamment le fabricant de semi-conducteurs Applied Materials AMAT.O , le fabricant d’équipements réseau Cisco CSCO.O et la société spécialisée dans les infrastructures cloud CoreWeave CRWV.O .

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR ont reculé d’un point de base à 4,643 %, le marché se préparant à 125 milliards de dollars de nouvelles émissions cette semaine. Les marchés des changes sont restés globalement stables, l’euro s’établissant juste en dessous de son plus haut niveau depuis sept semaines, à 1,156 dollar EUR=EBS . Le dollar s’est apprécié de 0 ,4 % face au yen, à 158,48

JPY=EBS , même si les investisseurs restaient méfiants face à une éventuelle intervention.

Les responsables de la Banque du Japon ont mis en garde contre des risques d’inflation croissants qui pourraient nécessiter un rythme de hausse des taux d’intérêt plus rapide que prévu, comme l’a montré un résumé des opinions exprimées lors de leur réunion de juillet, renforçant ainsi les arguments en faveur d’une hausse en septembre.