Les marchés boursiers mondiaux progressent légèrement, l'attention se portant sur le détroit d'Ormuz et l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme américains et les actions européennes enregistrent de légers gains

* Le pétrole progresse légèrement alors que l'Iran et Oman dévoilent leurs plans concernant le détroit d'Ormuz

* L'IPC américain, événement clé de la semaine pour les marchés

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés américains) par Harry Robertson et Wayne Cole

Les marchés boursiers mondiaux ont légèrement progressé lundi après que Wall Street a atteint un niveau record vendredi, les marchés se concentrant sur les perspectives concernant les taux d’intérêt de la Réserve fédérale et un éventuel accord visant à rouvrir le détroit d’Ormuz , voie de transit énergétique.

L'indice européen Stoxx 600 .STOXX a progressé de 0,2 %, tandis que les contrats à terme sur l'indice américain S&P 500

ESc1 ont grimpé de 0,1 % et ceux sur le Nasdaq, axé sur les technologies, se sont raffermis de 0,2 % NQcv1 .

Les actions américaines ont atteint un niveau record vendredi après la publication d’un rapport sur l’emploi plus faible que prévu, ce qui a incité les traders à réduire leurs paris sur les hausses de taux de la Fed.

Alors que les marchés se concentrent sur les pressions inflationnistes, l’Iran a déclaré dimanche qu’un accord avec Oman concernant le transit par le détroit d’Ormuz en était à ses dernières étapes.

L’Iran a toutefois réaffirmé que cette voie navigable ne serait rouverte qu’une fois que les États-Unis auraient satisfait à d’autres conditions, notamment le versement d’une compensation et la levée des sanctions et des menaces militaires.

Le Brent LCOc1 a progressé de 2 % pour s’établir à 85 dollars le baril, le trafic maritime dans le détroit restant très limité, bien qu’il soit resté bien en deçà du pic de fin avril, qui dépassait les 126 dollars le baril.

L'événement clé pour les marchés cette semaine est la publication mercredi des chiffres de l'inflation américaine pour le mois de juillet, qui influenceront la réflexion des responsables de la Fed sur les taux d'intérêt.

Les économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce que l’indice des prix à la consommation ait progressé de 3,4 % en glissement annuel dans les données publiées mercredi, contre 3,5 % le mois précédent.

“Nous maintenons notre prévision selon laquelle la Fed ne procédera à aucune hausse des taux cette année”, a déclaré Mohit Kumar, économiste senior spécialisé dans l’Europe chez Jefferies. “Le rapport sur l’inflation de cette semaine sera déterminant.”

“Si les cours du pétrole restent maîtrisés et baissent par rapport aux niveaux actuels, cela éviterait à la Fed d’avoir à relever ses taux”, a ajouté M. Kumar.

Les actions asiatiques ont progressé cette nuit, dans le sillage des valeurs de Wall Street: l’indice japonais Nikkei

.N225 a gagné 2,1 %, tandis que l’indice sud-coréen .KS11 a progressé de 0,7 %.

Dans l’ensemble, l’indice MSCI des actions mondiales

.MIWD00000PUS a progressé de 0,1 % lundi.

LES RÉSULTATS FINANCIERS SOUTIENNENT LES ACTIONS

Les marchés boursiers du monde entier ont atteint des niveaux records ces dernières semaines, portés par de solides résultats d’entreprises.

Les analystes de BofA ont indiqué qu’avec près de 90 % des résultats du S&P 500 déjà publiés, le bénéfice par action (BPA) était en hausse de 30 % sur l’année, hors plus-values d’Alphabet et d’Amazon. Le taux de dépassement des prévisions de BPA, à 76 %, a atteint son plus haut niveau depuis 2021.

Les stratèges de JPMorgan ont revu à la hausse leur estimation du BPA pour 2026 à 365 dollars, soit une croissance annuelle de 35 %, et ont relevé leur objectif de cours pour le S&P 500 de 7.800 à 8.000 points. L'indice s'établit actuellement à 7.758 points.

Les publications de résultats sont moins nombreuses cette semaine, mais concernent notamment le fabricant de semi-conducteurs Applied Materials AMAT.O , le fabricant d’équipements réseau Cisco CSCO.O et la société spécialisée dans les infrastructures cloud CoreWeave CRWV.O .

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR ont très légèrement augmenté pour atteindre 4,664 %, le marché se préparant à 125 milliards de dollars de nouvelles émissions cette semaine.

Les marchés des changes sont restés globalement stables, l’euro s’établissant juste en dessous de son plus haut niveau depuis sept semaines, à 1,155 dollar EUR=EBS .

Le dollar s'est apprécié de 0,5 % face au yen, à 158,68

JPY=EBS , même si les investisseurs restaient méfiants face à une éventuelle intervention.

Les responsables de la Banque du Japon ont mis en garde contre des risques d’inflation croissants qui pourraient nécessiter un rythme de hausse des taux d’intérêt plus rapide que prévu, comme l’a montré un résumé des opinions exprimées lors de leur réunion de juillet, renforçant ainsi les arguments en faveur d’une hausse en septembre.