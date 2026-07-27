Les marchés boursiers mondiaux progressent, le pétrole recule après une accalmie des combats au Moyen-Orient

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* Les contrats à terme sur les actions américaines se raffermissent alors que le Brent recule de 6%

* L'Iran affirme qu'il mettra fin à ses attaques tant que les États-Unis feront de même

* Les rendements et le dollar reculent alors que le marché écarte la possibilité d'une hausse des taux par la Fed

(Mise à jour avec les cours européens, ajout d'une citation) par Wayne Cole et Sruthi Shankar

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé lundi, l’apaisement des hostilités au Moyen-Orient ayant entraîné une forte baisse des cours du pétrole et atténué les craintes inflationnistes à l’approche d’une semaine chargée en réunions de banques centrales et en publications de résultats.

L’Iran a déclaré dimanche qu’il cesserait ses propres attaques tant que les États-Unis feraient de même, l’armée américaine s’inquiétant, selon certaines sources, de la diminution de ses stocks de munitions. L’accalmie des combats au large du détroit d’Ormuz a entraîné une chute de 6,3% du Brent

LCOc1 , à 90,70 dollars le baril, tandis que le brut américain

Clc1 reculait de 5,7%, à 84,12 dollars. O/R

Les marchés boursiers du monde entier ont connu lundi un rebond de soulagement après que les combats intenses qui ont secoué le Moyen-Orient la semaine dernière ont poussé les cours du pétrole au-dessus de 100 dollars le baril.

L'indice européen STOXX 600 .STOXX a grimpé de près de 0,5%, atteignant à un moment donné son plus haut niveau depuis le 7 juillet. Les valeurs sensibles à la conjoncture économique, telles que celles du commerce de détail et du secteur du voyage, ont progressé de plus de 2%, bien que la baisse des valeurs pétrolières .SXEP ait pesé sur l'ensemble du marché. .EU

Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont progressé de 0,9%, tandis que ceux sur le Nasdaq NQc1 ont bondi de 1,5%. L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a gagné 0,3%.

L'euro EUR=EBS a légèrement progressé de 0,23% à 1,1395 $. La plupart des principales devises se sont également appréciées face au dollar, les opérateurs ayant légèrement revu à la baisse la probabilité d'une hausse des taux de la Réserve fédérale cette semaine. 0#USDIRPR

La décision de la banque centrale américaine est attendue mercredi et les marchés tablent sur une probabilité d’environ un tiers pour une hausse des taux, bien que la plupart des analystes doutent que le président Kevin Warsh soit favorable à une telle mesure.

“Une hausse des taux cette semaine enverrait un signal fort, dès le début de son mandat, indiquant qu’il est déterminé à renforcer la crédibilité de la Fed dans la lutte contre l’inflation. Cependant, nous ne sommes pas convaincus qu’il souhaite traduire ses propos fermes sur l’inflation en mesures concrètes dès cette semaine”, a déclaré Lee Hardman, analyste senior en devises chez MUFG, dans une note.

“Si les risques d’inflation ne s’atténuent pas au cours de l’été, une hausse des taux en septembre deviendrait plus probable.”

La Banque d’Angleterre annoncera sa décision de politique monétaire jeudi et la Banque du Japon vendredi; les deux institutions devraient maintenir leurs taux inchangés, tout en restant prudentes face aux risques d’inflation à venir.

Le dollar a reculé de 0,2% face au yen, à 163,53 JPY=EBS .

LES RÉSULTATS DES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES METTRONT LES HAUSSIERS À L’ÉPREUVE

Les valeurs phares chinoises .CSI300 ont progressé de 1,2%, le fabricant de puces CXMT Corp 688825.SS ayant bondi de près de 500% lors de son entrée en Bourse à Shanghai, après avoir levé 8,6 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) dans le cadre de la plus importante introduction en Bourse de l’année en Asie.

Environ un tiers des entreprises du S&P 500 doivent publier leurs résultats cette semaine, et ceux-ci devraient afficher une hausse de 26,5% par rapport à l’année dernière, selon les données de LSEG IBES.

Face à des attentes aussi élevées et à une inquiétude grandissante concernant le coût colossal des investissements en IA, même des résultats exceptionnels pourraient ne pas suffire à satisfaire les investisseurs.

L’ampleur des sommes en jeu a été soulignée par un article du Wall Street Journal indiquant que Nvidia NVDA.O était en pourparlers pour fournir un soutien financier d’environ 250 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) à OpenAI dans le cadre d’un projet de centre de données.

Parmi les entreprises qui publient leurs résultats cette semaine figurent les chouchous du secteur technologique Microsoft MSFT.O , Meta Platforms META.O , Amazon AMZN.O , Apple AAPL.O et Qualcomm QCOM.O , ainsi qu’une multitude de valeurs des secteurs de l’industrie, de la défense et de la santé.

Parmi les données à suivre, citons le PIB américain préliminaire du deuxième trimestre, dont la croissance devrait s’accélérer pour atteindre 1,5% en rythme annualisé après un début d’année morose. L’indice des prix PCE de juin, les revenus et la consommation des ménages, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l’indice des coûts salariaux du deuxième trimestre et l’indice de confiance des consommateurs du Michigan pour juillet complètent l’agenda de la semaine.

Du côté de la zone euro, l’agenda comprend le PIB préliminaire du deuxième trimestre, le climat économique de juillet, la confiance des consommateurs, l’inflation préliminaire et le taux de chômage de juin.

L'enquête de l'Institut Ifo publiée lundi a montré que le moral des entreprises allemandes s'était amélioré plus que prévu en juillet grâce à des perspectives nettement plus optimistes.

Le recul des cours du pétrole a contribué à faire baisser les rendements des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR de 3,8 points de base, à 4,64%.

Sur les marchés des matières premières, la baisse des rendements a permis à l’or, qui ne rapporte pas d’intérêts, de grimper de 0,92% à 4.090,45 dollars (XX,XX euros) l’once XAU= .

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