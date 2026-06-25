Les marchés boursiers mondiaux progressent grâce à la remontée du secteur des semi-conducteurs ; le dollar se stabilise près de son plus haut niveau depuis un an

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des résultats exceptionnels contribuent à redonner le moral au secteur de l'IA

* Le yen frôle son plus bas niveau depuis 40 ans alors que le risque d’intervention plane

* Les cours du pétrole reviennent à leurs niveaux d'avant-guerre alors que des pétroliers franchissent le détroit d'Ormuz

(Article entièrement réécrit, mises à jour sur les marchés américains et ajout de commentaires d'analystes) par Chibuike Oguh

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé jeudi, les solides résultats des fabricants de puces électroniques ayant redonné confiance aux investisseurs, tandis que le dollar oscillait près de son plus haut niveau depuis un an, les investisseurs restant prudents face à des valorisations déjà élevées.

L'indice de référenceS&P 500 et le Nasdaq progressaient à Wall Street, portés par les valeurs industrielles, de la santé et des matériaux.

Micron MU.O a gagné 10 % après que les prévisions solides du fabricant de puces mémoire ont contribué à prolonger son ascension tirée par l’IA.

Qualcomm QCOM.O a progressé de 4 % après avoir annoncé qu’il prévoyait un chiffre d’ affaires annuel de 15 milliards de dollars pour son activité de centres de données d’ici 2029.

Le Nasdaq a toutefois reculé, tiré vers le bas par une évolution en dents de scie de la plupart des valeurs technologiques à très forte capitalisation. Apple AAPL.O a perdu 5,3 %. L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 1 %, le S&P 500 .SPX a gagné 0,21 % et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 0,46 %.

LES VALORISATIONS DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'IA ET LES TAUX D'INTÉRÊT INFLUENCENT LE SENTIMENT DES MARCHÉS

Les craintes des investisseurs quant à la surévaluation des sociétés liées à l’IA, après des années de hausse, ont pesé sur les marchés ces derniers jours, entraînant des séances volatiles. De plus, les marchés anticipent une hausse des taux d’intérêt de la part de la Réserve fédérale américaine et d’autres banques centrales.

« Si l'on compare le secteur technologique à l'indice S&P 500 hors technologie depuis l'année 2000, nous nous situons à environ 2,8écarts-types de la moyenne », a déclaré Marc Dizard, directeur des investissements chez Huntington Bank.

« Compte tenu de l’ampleur de ce mouvement, il n’est pas surprenant pour nous d’assister à une légère pause, à une consolidation et à un rééquilibrage, les investisseurs prenant leurs bénéfices. »

En Europe, l’ .STOXX STOXX 600 a progressé de 0,92 %. L’indice MSCI, qui mesure les actions à l’échelle mondiale

.MIWD00000PUS , a gagné 0,42 %.

« La technologie est unactif à long terme , dont le potentiel se concrétise sur la durée, pas nécessairement au cours des six prochains mois. Et lorsque la Fed adopte un ton plus belliciste,les actifs à long terme font l’objet d’une vague de ventes pendant cette période », a déclaré M. Dizard. Les chiffres de l’inflation américaine ont franchi jeudi la barre des 4 % en glissement annuel pour la première fois en trois ans le conflit au Moyen-Orient ayant fait grimper les prix de l’énergie, mais le chiffre mensuel s’est révélé légèrement inférieur aux attentes, ce qui a contribué à faire baisser les rendements. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR a reculé de 1,37 point de base, à 4,386%. Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR a quant à lui baissé de 2,64 points de base, à 4,111%.

LE PÉTROLE DE RETOUR AUX NIVEAUX D'AVANT LA GUERRE Les cours du pétrole ont légèrement progressé, mais sont restés proches des niveaux observés pour la dernière fois avant le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran , les anticipations d’une hausse de l’offre en provenance du Moyen-Orient l’emportant sur les inquiétudes liées à la demande.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1% à 74,49 dollars le baril.

Sur le marché des devises, le dollar s'est affaibli face aux principales devises, tout en restant proche de son plus haut niveau depuis un an. L’euro s’établissait à 1,1388 dollar, soit un cheveu au-dessus de son plus bas niveau depuis 13 mois atteint mercredi, tandis que le yen japonais JPY= était proche de son plus bas niveau depuis 40 ans face au dollar, une nouvelle intervention de Tokyo étant largement attendue après que la dernière tentative, vers le mois de mai, n’ait pas réussi à endiguer la chute de la devise. Le yen JPY= s'est raffermi de 0,1% face au billet vert, à 161.63 pour un dollar. L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,29% à 101.30. L'or a progressé parallèlement à la baisse du dollar américain. L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,68% pour s'établir à 4.027,67 dollars l'once.