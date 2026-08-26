Les marchés boursiers mondiaux progressent alors que le pétrole recule, portés par l'espoir d'une détente dans le détroit d'Ormuz, dans l'attente des résultats de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités de la séance matinale européenne)

* Les investisseurs attendent de voir avant de réagir aux résultats de Nvidia

* Le Brent recule face à l’optimisme concernant le détroit d’Ormuz

* Les devises restent stables avant la publication des chiffres de l'inflation américaine et la réunion de la Fed à Jackson Hole

* L'or et le bitcoin oscillent près de leurs plus hauts niveaux depuis trois mois

par Ankur Banerjee et Johann M Cherian

Les marchés boursiers mondiaux ont légèrement progressé mercredi, la baisse des cours du pétrole ayant entraîné une baisse des rendements obligataires dans l’espoir d’une réouverture prochaine du détroit d’Ormuz, jugé vital, tandis que les investisseurs attendaient la publication d’un autre rapport d’activité décisif de Nvidia , géant de l’intelligence artificielle. L’Iran a déclaré avoir repris les négociations avec Oman concernant la gestion du détroit, alors qu’il fait face à une pression économique accrue de la part du président américain Donald Trump dans le cadre d’un conflit qui dure depuis près de six mois et qui a bouleversé les marchés pétroliers et attisé les craintes inflationnistes mondiales. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé pour la troisième journée consécutive mercredi, chutant de plus de 2 % à 86,45 dollars le baril, dans la perspective d’une reprise des s d’approvisionnement transitant par le détroit, qui traitait un cinquième du pétrole échangé dans le monde avant la guerre.

Cela a contribué à faire baisser les rendements des obligations à court terme, sensibles aux anticipations concernant les taux d’intérêt des banques centrales.

Le rendement des obligations allemandes à 2 ans DE2YT=RR a chuté de plus de 2 points de base pour atteindre son plus bas niveau depuis plus d’une semaine, à 2,771 %, tandis que celui de leur équivalent américain US2YT=RR est resté stable à 4,199 % après avoir baissé d’environ 4 points de base mardi. O/R US

Les cours du pétrole « se sont éloignés de ce niveau supérieur à 90, ce qui laisse entrevoir un certain optimisme quant à la possibilité d’un nouveau refroidissement. Mais il nous faut vraiment observer le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz pour être davantage rassurés quant à l’idée que les pressions inflationnistes s’atténuent considérablement », a déclaré Fiona Cincotta, analyste senior des marchés chez City Index.

L'indice boursier mondial MSCI .MIWD00000PUS a progressé de 0,1 %, tandis que l'indice de référence européen STOXX 600

.STOXX s'est maintenu près de son plus haut niveau depuis plus d'une semaine.

EN ATTENTE DE NVIDIA Les investisseurs attendaient les résultats du deuxième trimestre de Nvidia NVDA.O , qui devaient être publiés plus tard dans la journée, l’attention se portant sur la question de savoir si l’énorme boom des dépenses en IA est durable et s’il permettra de dégager des bénéfices suffisants pour satisfaire les marchés.

Le titre a progressé de 14 % cette année, mais s'achemine vers sa plus faible hausse annuelle depuis quatre ans, alors que la tendance liée à l’IA s’étend à l’ensemble des zones géographiques et des secteurs.

Témoignant de cette prudence, les valeurs technologiques européennes .SX8P ont reculé de 1,3 % et les contrats à terme sur le Nasdaq de Wall Street NQc1 ont baissé de 0,2 %, après que l’optimisme lié à l’IA avait soutenu les hausses lors de la séance précédente.

Les valeurs technologiques asiatiques, en Corée .KS11 et à Taïwan .TWII , ont clôturé en hausse de plus de 1 % chacune.

Les données sur les options laissent entrevoir une variation plus modérée après la publication des résultats par rapport aux annonces précédentes, ce qui suggère que les résultats de Nvidia deviennent un peu plus prévisibles.

Les analystes s’attendent à ce que Nvidia prévoie une hausse de 82,8 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, à 104,20 milliards de dollars. La marge brute ajustée pour les deuxième et troisième trimestres devrait se maintenir autour de 75 %. « Une révision à la hausse significative des prévisions pourrait renforcer les anticipations concernant les dépenses d’investissement colossales dans l’IA et, potentiellement, la question de savoir si cette tendance va se poursuivre ou non. Cela devrait profiter non seulement à Nvidia, mais aussi à d’autres fabricants de puces », a déclaré M. Cincotta.

LES CHIFFRES DE L'INFLATION AMÉRICAINE SONT ATTENDUS

Les marchés des changes sont restés calmes, le dollar se stabilisant après sa récente faiblesse, tandis que les traders attendaient les derniers chiffres de l’inflation américaine prévus plus tard dans la journée de mercredi, à la veille du symposium de la Réserve fédérale à Jackson Hole ce week-end.

L’indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à six autres devises, s’établissait à 98,95, mais s’apprêtait à enregistrer une baisse de 1 % pour le mois d’août.

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Les investisseurs ont été confrontés aux efforts du Trésor américain visant à alléger la pression sur les rendements obligataires à long terme, dans le cadre de l’élargissement de son programme de rachat de dette.

« Si cela allège légèrement les charges d’intérêts globales, cela ne change rien aux facteurs sous-jacents à la hausse des paiements d’intérêts: l’augmentation de la dette publique américaine et les inquiétudes concernant la domination budgétaire et l’indépendance de la Fed », a déclaré Kristina Clifton, économiste à la Commonwealth Bank of Australia. Cette mesure a eu pour effet de déplacer la pression du marché obligataire vers le dollar, relançant ainsi le « debasement trade » , dans le cadre duquel les investisseurs achètent des actifs tels que l'or et le bitcoin, pariant que les dépenses publiques et la dette vont éroder la valeur des devises.

L'or au comptant XAU= s'échangeait dernièrement à 4 632,65 dollars l'once, juste en dessous du plus haut niveau sur trois mois atteint lors de la séance précédente. Le bitcoin BTC= progressait de 1 % à 79 025,16 dollars. GOL/