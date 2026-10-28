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Les marchés boursiers mondiaux profitent d'un élan lié à l'IA à l'approche de 48 heures chargées
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 09:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La RBNZ maintient ses taux inchangés à 2,75% à l'issue d'un vote serré, entraînant une baisse de plus de 1,2% du kiwi

* L'indice MSCI All-World progresse de 0,2% tandis que le Kospi sud-coréen bondit de 6% après la publication des résultats de SK Hynix

* Le Brent progresse de 1,2% à 115,24 dollars le baril après l'attaque contre une raffinerie saoudienne

(Mises à jour tout au long de l'article)

par Amanda Cooper

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé mercredi, portés par un regain d’enthousiasme pour l’IA à l’approche de la publication des résultats des leaders du secteur plus tard dans la journée, tandis qu’en Europe, les valeurs financières ont pesé sur l’ensemble du marché lors d’une journée riche en résultats et que le pétrole a rebondi.

Les 48 heures à venir s’annoncent riches en événements susceptibles d’influencer les marchés, notamment les décisions de taux des principales banques centrales, dont la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon, ainsi que les résultats de certaines figures de proue du secteur de l’IA, telles que Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O .

La banque centrale néo-zélandaise a créé la première grande surprise de ces prochains jours en maintenant ses taux d’intérêt inchangés, contrairement aux anticipations d’une hausse, provoquant ainsi la plus forte baisse quotidienne de la devise depuis cinq mois NZD=D3 .

Sur les marchés boursiers, l’indice européen STOXX .STOXX a reculé de 0,2%, entraîné à la baisse par le recul des actions de Banco Santander SAN.MC , d’UBS UBSG.S et par une chute de 12% du titre de la société de paiement Adyen ADYEN.AS .

L'indice MSCI All-World .MIWD00000PUS , quant à lui, a progressé de 0,2%, les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 NQc1 ayant légèrement augmenté de 0,1% à 0,4% et les marchés asiatiques s'étant redressés, emmenés par une hausse de 6% de l'indice sud-coréen Kospi .KS11 après la publication de résultats exceptionnels par le fabricant de puces SK Hynix 000660.KS .

La vague haussière liée à l’IA sera soumise à un nouveau test lorsque les géants de la technologie , Alphabet

GOOGL.O et Microsoft MSFT.O publieront leurs résultats après la clôture du marché mercredi. Les investisseurs seront à l’affût de signes de rentabilité susceptibles de justifier le coût considérable du développement de l’IA.

"Les investisseurs veulent voir comment ces deux valeurs technologiques à très forte capitalisation monétisent leurs investissements dans l’IA", a déclaré Kathleen Brooks, directrice chez XTB.

"Ces résultats pourraient déterminer si la reprise du secteur technologique et de l’IA est durable. Tout signe indiquant 1) une incapacité à rentabiliser les investissements, ou 2) un ralentissement des dépenses d’investissement, pourrait avoir de lourdes répercussions sur les échanges liés à l’IA mercredi soir et jeudi", a-t-elle ajouté.

Une série d’annonces de levées de fonds liées à l’IA de la part de Meta META.O , SpaceX SPCX.O et Broadcom

AVGO.O cette semaine a redonné un nouveau souffle au marché de l’IA, le dépôt d’une demande d’introduction en bourse par Anthropic venant également soutenir cette dynamique.

"Toutes les actions des géants de la tech ne doivent pas être considérées de la même manière en termes de potentiel de croissance futur. La période où la hausse du marché profitait à toutes les actions a commencé à prendre fin", a déclaré Chris Brigati, directeur des investissements chez SWBC.

SURPRISES DES BANQUES CENTRALES

Au-delà des résultats, les investisseurs attendent les décisions de politique monétaire respectives de la Banque du Canada et de la Fed , qui seront annoncées plus tard dans la journée de mercredi. 0#CADIRPR 0#USDIRPR

On s’attend à ce que la Banque du Canada relève ses taux et que la Fed les maintienne inchangés, même si les analystes de JPMorgan ont indiqué dans une notequ’ils anticipaient au moins deux voix dissidentes parmi les décideurs américains, ce qui pourrait envoyer un signal « hawkish » aux marchés.

Plus tôt mercredi, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a surpris les investisseurs en maintenant ses taux d’intérêt à 2,75% à l’issue d’un vote serré, ce qui a fait chuter le kiwi NZD= de plus de 1,2% pour atteindre son plus bas niveau de la séance à 0,5583 $.

"La décision d’aujourd’hui montre que la RBNZ est prête à surprendre les marchés, ce qui rappelle que les banques centrales ne reçoivent pas d’ordres des marchés", a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

Au Royaume-Uni, le ministre des Finances John Healey présentera mercrediun premier budget prudent , qui privilégie la stabilité du marché obligataire plutôt que les mesures de dépenses massives évoquées par Andy Burnham lors de son accession au poste de Premier ministre.

La livre sterling GBP= a légèrement reculé à 1,3293 $, tandis que les rendements des obligations d’État britanniques

GB10YT=RR ont légèrement progressé de 2 points de base à 5,363%, les cours ayant baissé. Les rendements des Gilt s’orientent vers leur première baisse mensuelle depuis juin, en recul de 7 points de base.

Le shekel israélien ILS= a chuté de 1% après que les sondages à la sortie des urnes ont révélé que les élections organisées en période de guerre semblaient dans l’impasse.

Ailleurs, les cours du pétrole ont augmenté après qu’une attaque contre une raffinerie en Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut, a ravivé les inquiétudes concernant les risques pesant sur l’approvisionnement au Moyen-Orient.

O/R

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1,2% à 115,24 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le gaz naturel européen TFMBMc1 ont atteint de nouveaux sommets en quatre ans, gagnant encore 1,1% à 97,08 euros par MWh.

Valeurs associées

ADYEN
820,2000 EUR Euronext Amsterdam -13,11%
ALPHABET-A
320,5800 USD NASDAQ 0,00%
BANCO SANTANDER
10,8140 EUR Sibe -4,03%
BROADCOM
342,3300 USD NASDAQ 0,00%
CSI 300 INDEX
4 083,87 Pts Six - Forex 1 +0,85%
EUR/USD SPOT
1,1134 USD Six - Forex 1 +0,03%
GBP/USD SPOT
1,3295 Six - Forex 1 -0,09%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
META PLATFORMS
620,1900 USD NASDAQ 0,00%
MICROSOFT
531,3300 USD NASDAQ 0,00%
Nikkei 225
63 954,19 Pts Six - Forex 1 +1,08%
Or
4 048,65 USD Six - Forex 1 -0,37%
Pétrole Brent
115,38 USD Ice Europ +1,03%
Pétrole WTI
101,89 USD Ice Europ +1,77%
SPACEX
148,5800 USD NASDAQ 0,00%
STOXX Europe 600
644,62 Pts DJ STOXX +0,15%
UBS GROUP
38,550 CHF Swiss EBS Stocks -0,75%
USD/JPY SPOT
158,0365 Six - Forex 1 +0,04%
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