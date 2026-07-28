Les marchés boursiers mondiaux ont atteint leur plus bas niveau depuis un mois alors que la chute du secteur des semi-conducteurs s'aggrave

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le KOSPI s'effondre à son plus bas niveau depuis trois mois

* Le pétrole poursuit sa baisse, mais les rendements restent stables

* La réunion de la Fed est en direct; les marchés anticipent un risque de hausse des taux de 35 %

(Mise à jour avec les cours européens, ajout d'un nouveau commentaire d'analyste) par Tom Westbrook, Ankur Banerjee et Sruthi Shankar

Les marchés boursiers mondiaux ont chuté mardi à leur plus bas niveau depuis un mois, les investisseurs se débarrassant des valeurs des fabricants de puces électroniques en raison des inquiétudes liées à la concurrence chinoise et au financement du boom de l'IA, tandis que la probabilité croissante d'une hausse des taux d'intérêt américains dès cette semaine a encore pesé sur le moral des marchés.

Les fabricants de puces asiatiques ont été au cœur de la vague de ventes de mardi, l’indice sud-coréen KOSPI .KS11 plongeant de plus de 10 % pour atteindre son plus bas niveau depuis trois mois, déclenchant un « circuit breaker » à la baisse alors qu’il s’achemine vers sa plus forte baisse mensuelle jamais enregistrée , dépassant les reculs subis lors de la crise financière asiatique de 1997. L’indice avait plus que triplé au cours des douze mois précédant juin, mais il a perdu plus d’un tiers de sa valeur depuis ce pic.

Les actions de SK Hynix 000660.KS et de Samsung Electronics 005930.KS , qui subissent une pression supplémentaire sur un marché transformé par l’effet de levier, ont enregistré des pertes de plus de 12 %, leur rallye stratosphérique s’essoufflant rapidement.

Wall Street semblait se diriger vers une ouverture en baisse, les actions de Nvidia NVDA.O et de Micron Technology

MU.O ayant chuté lors des échanges avant l’ouverture. Les actions de Nvidia avaient déjà perdu 5 % pendant la nuit après que le Wall Street Journal eut rapporté que la société était en pourparlers pour fournir environ 250 milliards de dollars de garanties de financement à OpenAI dans le cadre d’un projet de centre de données de grande envergure.

Les valeurs européennes ont surperformé, les résultats positifs publiés par Unilever ULVR.L et Mercedes-Benz

MBGn.DE ayant contribué à compenser les pertes enregistrées par les valeurs technologiques. .EU

L'indice MSCI All Country World Price .MIWD00000PUS a reculé de 0,5 %, atteignant son plus bas niveau depuis le 29 juin.

«On a constaté que les entreprises qui investissent dans l’IA, les hyperscalers, ne participaient pas vraiment à cette tendance en raison des inquiétudes liées aux coûts et au niveau d’endettement à contracter. Et aujourd’hui, des questions se posent quant à la rentabilité du secteur des semi-conducteurs, en particulier en Asie», a déclaré Dorian Carrell, responsable des revenus multi-actifs chez Schroders. (« Le développement global de l’IA a encore du chemin à parcourir, mais ce genre de taux de croissance des bénéfices et de l’) est rarement durable. Nous pensons qu’il est sain que le marché s’interroge sur ces questions. »

La Chine a commencé à fabriquer des machines de lithographie par immersion dans l’ultraviolet profond développées localement, un outil de fabrication de puces longtemps dominé par le fournisseur néerlandais ASML ASML.AS , a rapporté lundi The Information, entraînant une chute de 8,5 % du cours de l’action ASML.

La société chinoise CXMT Corp 688825.SS , quatrième fabricant mondial de mémoires, a également été cotée en bourse lundi et levé 8,6 milliards de dollars, terminant sa première séance en tant qu’entreprise la plus valorisée de Chine.

LE PÉTROLE CHUTE, LES HAUSSES DE TAUX AMÉRICAINES EN LIGNE DE MIRE Les contrats à terme sur le Brent ont prolongé leur chute de près de 9 % enregistrée lundi, reculant de plus de 3 % à 85,55 dollars le baril, alors qu’une accalmie s’est installée dans les hostilités entre les États-Unis et l’Iran après la suspension soudaine des frappes aériennes par Washington samedi.

Le président Donald Trump a déclaré lundi que les États-Unis menaient des « discussions constructives » avec l’Iran et qu’un accord était envisageable. Cette accalmie dans les combats a fait baisser lundi le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR d’environ 4 points de base, à 4,64 %, mais n’a pratiquement pas affecté les taux à court terme.

Les marchés tablent sur une probabilité d’environ 35 % que la Réserve fédérale relève ses taux de 25 points de base mercredi. 0#USDIRPR

«La guerre entre les États-Unis et l’Iran, en faisant grimper le prix du pétrole brut, reste le facteur déterminant le plus important pour l’avenir de l’économie mondiale… et , par extension, pour les perspectives de politique monétaire des banques centrales, à la marge», a déclaré Thierry Wizman, stratège en devises et taux d’intérêt chez Macquarie Group. (« Nous nous attendons à ce que l’), lors de sa réunion de cette semaine, souhaite adopter une orientation restrictive. »

Les anticipations de hausses de taux, tôt ou tard, ont continué de soutenir le dollar, maintenant l’euro EUR= sous la barre des 1,14 dollar, à 1,1370 dollar. L’ JPY= du yen s’échangeait à 163,83 pour un dollar, à peine au-dessus de son plus bas niveau depuis quatre décennies, les marchés redoutant une intervention du Japon sur cette paire de devises — en particulier si la Banque du Japon maintient ses taux inchangés cette semaine et déclenche une nouvelle chute du yen.

« Si le message de la Banque du Japon n’est pas suffisamment belliciste et que la paire USD/JPY remonte, les traders devraient s’attendre à une réaction officielle, notamment une intervention verbale, des contrôles des taux, voire une intervention directe sur le marché des changes, peut-être dès vendredi », a déclaré M. Wizman.