Les marchés boursiers mondiaux ont atteint leur plus bas niveau depuis un mois alors que la chute du secteur des semi-conducteurs s'aggrave

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le KOSPI sud-coréen plonge de plus de 10 %, déclenchant un mécanisme de suspension temporaire

* L'indice mondial MSCI recule de 0,76 % pour atteindre son plus bas niveau depuis le 26 juin

* Les marchés tablent sur une probabilité de 32 % d'une hausse de 25 points de base des taux de la Fed mercredi

(Mis à jour dans la matinée à New York) par Sruthi Shankar et Karen Brettell

Les marchés boursiers mondiaux ont atteint mardi leur plus bas niveau depuis un mois, les investisseurs se débarrassant massivement des valeurs des fabricants de puces électroniques à travers le monde en raison des inquiétudes liées à la concurrence chinoise et au financement du boom de l'IA, tandis que la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt américains dès cette semaine a encore pesé sur le moral des investisseurs. L'indice Nasdaq Composite .IXIC , fortement orienté vers les technologies, a reculé de 1,37 % mardi et les grands noms du secteur des puces électroniques ont fléchi: Micron MU.O a chuté de 11,7 %, Nvidia NVDA.O a perdu 1,7 % et Intel INTC.O a cédé 8,5 %.

Les fabricants de puces asiatiques ont été au cœur de la vague de ventes de mardi, l’indice sud-coréen KOSPI .KS11 plongeant de plus de 10 % pour atteindre son plus bas niveau depuis trois mois, déclenchant un « circuit breaker » à la baisse alors qu’il s’achemine vers sa plus forte baisse mensuelle jamais enregistrée, dépassant les reculs subis lors de la crise financière asiatique de 1997.

L’indice avait plus que triplé de valeur au cours des douze mois précédant le mois de juin, mais il a perdu plus d’un tiers de sa valeur depuis ce pic.

Les actions des fabricants de puces mémoire SK Hynix

000660.KS et Samsung Electronics 005930.KS , qui subissent une pression supplémentaire sur un marché transformé par l'effet de levier, ont chuté de plus de 12 %, leur rallye stratosphérique s'essoufflant rapidement.

L’indice MSCI All Country World Price .MIWD00000PUS a reculé de 0,76 %, atteignant son plus bas niveau depuis le 26 juin. Après une remontée spectaculaire cette année, les valeurs liées à l’IA ont subi plusieurs vagues deventes ces dernières semaines, les investisseurs s’inquiétant des valorisations excessives et du financement circulaire dans le secteur. La dernière chute en date fait suite à un rapport indiquant que la Chine avait commencé à fabriquer des machines de lithographie par immersion dans l’ultraviolet profond (DUV) développées localement, tandis que les débuts boursiers remarquables du fabricant chinois de puces CXMT lundi ont alimenté les craintes d’une concurrence accrue dans le secteur des puces mémoire.

« On a constaté que les entreprises qui investissent dans l’IA, les hyperscalers, ne s’engagent pas vraiment en raison de leurs inquiétudes concernant les coûts et le niveau d’endettement à assumer. Et aujourd’hui, des questions se posent quant à la rentabilité du secteur des semi-conducteurs, en particulier en Asie », a déclaré Dorian Carrell, responsable des fonds multi-actifs à revenu fixe chez Schroders.

« Le développement de l’IA dans son ensemble a encore du chemin à parcourir, mais ce genre de taux de croissance des bénéfices est rarement durable. Nous pensons qu’il est sain que le marché s’interroge sur ces questions. »

Quelques résultats positifs publiés par des entreprises telles qu’Unilever ULVR.L et Mercedes-Benz MBGn.DE ont néanmoins permis aux actions européennes de surperformer.

Les résultats publiés cette semaine par les membres des « Magnificent Seven » — Microsoft MSFT.O , Amazon.com AMZN.O , Meta META.O et Apple AAPL.O , qui comptent également parmi les entreprises les plus dépensières en matière d’ IA — seront considérés comme un test décisif pour la reprise du marché, en particulier après qu’Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O ont effrayé les investisseurs la semaine dernière avec des rapports faisant état de flux de trésorerie négatifs.

LE PÉTROLE CHUTE, UNE HAUSSE DES TAUX AMÉRICAINS EN PERSPECTIVE Les contrats à terme sur le Brent ont prolongé leur chute de près de 9 % enregistrée lundi, reculant de 1,87 % à 86,71 dollars le baril, alors qu’une accalmie s’est installée dans les hostilités entre les États-Unis et l’Iran après la suspension soudaine des frappes aériennes par Washington samedi. Le président Donald Trump a déclaré lundi que les États-Unis menaient des « discussions constructives » avec l’Iran et qu’un accord était envisageable.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a reculé de 2,87 points de base, passant de 4,641 % en fin de séance lundi à 4,612 %.

Les marchés tablent sur une probabilité d’environ 32 % que la Réserve fédérale relève ses taux de 25 points de base mercredi. 0#USDIRPR

« La hausse des cours du pétrole, alimentée par les tensions au Moyen-Orient, a accru les risques d’inflation et renforcé les arguments en faveur d’une hausse des taux, mais nous pensons que davantage d’éléments sont nécessaires pour obtenir le soutien de la majorité », a écrit Oscar Munoz, responsable de l’économie américaine chez TD Securities, dans une note.

Face au dollar, l'euro EUR= a légèrement progressé de 0,05 % à 1,1373 $. Le yen japonais JPY= s'est affaibli de 0,05 % à 163,83 pour un dollar, à peine au-dessus de son plus bas niveau depuis quatre décennies, les marchés redoutant une intervention du Japon sur cette paire de devises – en particulier si la Banque du Japon maintient ses taux inchangés cette semaine et déclenche une nouvelle chute du yen.