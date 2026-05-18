Les marchés boursiers mondiaux chutent et les obligations cèdent du terrain alors que le prix du pétrole grimpe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nikkei recule, les contrats à terme sur le S&P en baisse avant la publication des résultats de Nvidia

* Les données économiques chinoises déçoivent, les consommateurs ne dépensent pas

* Les cours du pétrole progressent suite à des informations faisant état d'attaques de drones dans le Golfe

* Les craintes croissantes d'inflation maintiennent les obligations sous pression

(Ajout du rapport budgétaire japonais, mise à jour des cours) par Wayne Cole

Les marchés boursiers asiatiques étaient en baisse lundi, alors que de nouvelles attaques de drones dans le Golfe ont fait grimper les prix du pétrole et les rendements obligataires, tandis que l'euphorie autour de l'IA, qui sous-tend la hausse du secteur technologique, sera mise à l'épreuve par les résultats de Nvidia cette semaine.

Une frappe de drone a provoqué un incendie dans une centrale nucléaire aux Émirats arabes unis, tandis que l'Arabie saoudite a annoncé avoir intercepté trois drones, alors que le président américain Donald Trump avertissait que l'Iran devait agir "rapidement" pour parvenir à un accord.

Pendant ce temps, le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale, reste fermé à toute navigation, à l'exception d'un filet de trafic, alors que Téhéran tente de formaliser son contrôle sur cette voie maritime qui, en temps normal, achemine 20 % du commerce mondial de pétrole.

"La fermeture épuise rapidement les stocks mondiaux de pétrole", ont averti les analystes de Capital Economics. "Les stocks pourraient atteindre des niveaux critiques d’ici fin juin, ouvrant la voie à un Brent à 130-140 dollars le baril, voire plus."

"Si le détroit reste fermé jusqu’à la fin de l’année et que le prix du pétrole se maintient autour de 150 dollars le baril jusqu’en 2027, cela ferait grimper l’inflation à près de 10 % au Royaume-Uni et dans la zone euro, ramènerait les taux d’intérêt à leurs récents sommets et entraînerait une récession mondiale."

Le Brent LCOc1 s'échangeait en hausse de 1,9 % à 111,34 dollars le baril, tandis que le brut américain CLc1 grimpait de 2,2 % à 107,72 dollars le baril. Fait crucial, les contrats à terme pour septembre ont dépassé les 100 dollars et ceux de décembre ont atteint un plus haut historique, les marchés se préparant à des pénuries prolongées. O/R

Les ministres des Finances du G7 doivent se réunir lundi à Paris pour discuter du détroit d'Ormuz et de l'approvisionnement en matières premières essentielles, alors même que des divergences géopolitiques menacent de mettre à l'épreuve la cohésion du groupe.

Les marchés obligataires mondiaux ont été malmenés vendredi, sur fond de craintes que les coûts de l'énergie ne restent élevés et ne continuent ainsi à alimenter l'inflation.

Les rendements des obligations américaines à 10 ans

US10YT=TWEB ont atteint leur plus haut niveau en 15 mois, à 4,631 %, après avoir déjà bondi de 23 points de base la semaine dernière. Les rendements des obligations à 30 ans US30YT=TWEB ont atteint 5,159 % après avoir grimpé de 18 points de base sur la semaine.

Les rendements japonais ont atteint des sommets jamais vus depuis 1996, le gouvernement ayant proposé d'émettre de nouvelles obligations pour financer un budget supplémentaire destiné à amortir le choc économique de la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

Les investisseurs ont alors craint que les banques centrales du monde entier ne soient contraintes de resserrer leur politique monétaire pour éviter une spirale inflationniste, et une hausse des taux de la Réserve fédérale est désormais considérée comme ayant 50 % de chances de se produire cette année.

Le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed sera publié mercredi et devrait révéler l'ampleur de la pression exercée sur le comité pour qu'il adopte une position neutre et s'éloigne d'une orientation accommodante.

Le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, aura l'occasion d'exprimer son point de vue lors de la réunion du G7 et les analystes sont impatients d'entendre s'il reste favorable aux baisses de taux tant souhaitées par Trump.

L'indice japonais Nikkei .N225 a reculé de 0,9 %, après avoir chuté de 2 % la semaine dernière par rapport à ses plus hauts historiques. Les actions sud-coréennes .KS11 ont baissé de 0,3 %, bien que Samsung Electronics 005930.KS ait progressé après qu'un tribunal a émis une injonction partielle contre une grève syndicale.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a perdu 0,8 %. Les valeurs vedettes chinoises CSI300 ont reculé de 0,6 %, les données économiques s'étant révélées décevantes. Les ventes au détail chinoises d'avril ont légèrement progressé de 0,2 %, alors que les analystes tablaient sur une croissance de 2,0 %, tandis que la production industrielle n'a augmenté que de 4,1 %.

L'IA ET LES RÉSULTATS DU SECTEUR DE LA DISTRIBUTION VONT METTRE À L'ÉPREUVE LA HAUSSE

Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont reculé de 0,6 % et ceux sur le Nasdaq NQc1 ont perdu 0,7 %. En Europe, les contrats à terme sur l'EUROSTOXX 50 STXEc1 et sur le DAX

FDXc1 ont tous deux reculé de 1,0 %, tandis que ceux sur le FTSE FFIc1 sont restés stables.

Alors que Wall Street a été soutenue par des résultats optimistes, les analystes de Citi ont noté que la moitié de la hausse des bénéfices provenait d'éléments ponctuels tels que les réintégrations de droits de douane et les réévaluations d'actifs. Les hausses de bénéfices et les indices globaux reposaient également sur des bases étroites.

"Nous avons identifié 20 titres qui ont contribué à la majeure partie de la hausse des bénéfices de l'indice", a écrit l'analyste Scott Chronert dans une note. "Les prévisions à terme affichent également une concentration similaire."

"Une diversification est une condition nécessaire pour que l'indice puisse enregistrer une hausse significative à partir de maintenant", a-t-il ajouté. "Cela nécessitera une meilleure visibilité sur l'apaisement du conflit avec l'Iran."

La hausse des rendements fait également grimper les coûts d'emprunt pour le gouvernement américain et les acheteurs immobiliers, ce qui est négatif pour le déficit budgétaire et les marchés immobiliers. Elle implique également une décote plus importante sur les bénéfices futurs des entreprises, ce qui pèse sur les valorisations boursières.

Le secteur crucial de l'IA sera mis à l'épreuve par les résultats de Nvidia NVDA.O attendus mercredi, alors que les attentes sont extrêmement élevées pour l'entreprise la plus valorisée au monde.

L'action Nvidia a progressé de 36 % depuis son plus bas de mars, tandis que l'indice des semi-conducteurs Philadelphia SE

.SOX a bondi de plus de 60 %, dans un contexte de demande vorace de puces, les entreprises technologiques dépensant massivement pour construire des infrastructures liées à l'IA.

Cette semaine verra également la publication des résultats d'une multitude de détaillants, emmenés par Walmart WMT.O , qui donneront un aperçu de la façon dont les consommateurs font face à la hausse des prix de l'énergie.

Sur les marchés des changes, l'aversion au risque a eu tendance à profiter au dollar, qui est la devise la plus liquide au monde. Les États-Unis sont également un exportateur net d'énergie, ce qui leur confère un avantage relatif par rapport à l'Europe et à une grande partie de l'Asie.

L'euro s'établissait à 1,1618 $ EUR=EBS après avoir perdu 1,4 % la semaine dernière. La livre sterling stagnait à 1,3311 $

GBP= , après avoir plongé de 2,3 % la semaine dernière, l'instabilité politique venant s'ajouter à la pression déjà intense sur le marché des gilts.

Le dollar s'est maintenu face au yen à 158,91 JPY=EBS , seule la menace d'une intervention japonaise empêchant une nouvelle offensive spéculative sur la barre psychologique des 160,00.

Sur les marchés des matières premières, l'or a stagné à 4 544 dollars l'once XAU= , n'ayant jusqu'à présent bénéficié que d'un faible soutien en tant que valeur refuge ou couverture contre les risques d'inflation. GOL/