Chine: coup de frein sur la production industrielle et les ventes au détail

Une usine à Foshan, en Chine. ( AFP / PEDRO PARDO )

La Chine a publié lundi ses chiffres de production industrielle et de ventes au détail les moins favorables depuis au moins 2023, sous l'effet de la crise au Moyen-Orient et de facteurs intérieurs.

La croissance des ventes au détail en Chine, principal indicateur de la consommation, a fortement ralenti en avril sur un an avec une hausse de 0,2%, très en dessous des prévisions, a annoncé le Bureau national des statistiques.

Il s'agit de la progression la plus lente depuis décembre 2022, il y a plus de trois ans.

Un panel d'experts consultés par l'agence Bloomberg tablait sur une augmentation de 2%. Les ventes au détail avaient augmenté de 1,7% sur un an en mars.

La production industrielle a quant à elle augmenté de 4,1% sur la même période.

C'est l'augmentation la plus faible depuis juillet 2023. Inférieure aux chiffres de mars (+5,7%), elle est également sous les prévisions des économistes interrogés par Bloomberg (+6%).

- Apathie -

"L'environnement extérieur demeure complexe et volatil", a déclaré lors d'une conférence de presse Fu Linghui, porte-parole du Bureau des statistiques.

"Sur le plan intérieur, le déséquilibre entre une offre forte et une demande faible demeure un problème majeur", a-t-il dit.

Les experts ont imputé ce ralentissement à la guerre en Iran et la baisse des subventions à l'achat de biens de consommation.

Les données publiées lundi "envoient un avertissement clair à ceux qui comptaient sur un rebond de la demande intérieure", a estimé Alicia Garcia-Herrero, cheffe économiste pour l'Asie-Pacifique chez Natixis, interrogée par l'AFP.

"Le marché de l'exportation semble être la seule voie pour assurer le bon fonctionnement du système, du moins à court terme", a-t-elle ajouté.

"La solide performance des exportateurs a contribué à atténuer la faiblesse de la demande intérieure, sans suffire à la compenser intégralement", relève dans une note Zhiwei Zhang, président de la société de conseil Pinpoint Asset Management.

Pour le cabinet Capital Economics, les chiffres de la production industrielle reflètent l'apathie de la demande intérieure.

Les ventes industrielles destinées à l'exportation ont atteint un sommet en 46 mois et la production de biens électroniques, sous l'effet de la demande liée à l'intelligence artificielle, a progressé à un rythme rarement observé au cours des deux dernières décennies, ajoute-t-il dans une note.

Mais "les retombées du conflit en Iran ont pesé sur l'activité de raffinage et la production pétrochimique", détaille la note, précisant qu'avec la baisse des subventions, les ménages ont plutôt dépensé leur argent dans les services.

Capital Economics parle de nouvelles "décevantes", mais n'y discerne pas "une raison de s'alarmer pour le moment".

Il tire argument de la vigueur de la demande extérieure et du dynamisme de l'électronique pour avancer que, "après avoir repris au premier trimestre, la croissance devrait rester résiliente tout au long de l'année".

Pékin vise une croissance économique annuelle de 4,5% à 5% cette année, l'objectif le plus bas depuis des décennies.

- Commerce international vigoureux -

La croissance a dépassé les attentes au premier trimestre en atteignant +5% sur un an, selon des chiffres officiels.

Au-delà des crises internationales récentes, l'atonie de la consommation intérieure et la dépendance aux échanges sont deux des facteurs d'incertitude de long terme avec la persistance de la crise de l'immobilier, l'endettement des collectivités locales, les surcapacités de production, les pressions déflationnistes et le fort chômage des jeunes.

Dans le sillage d'un excédent commercial record en 2025, la Chine a continué à afficher un commerce international vigoureux en avril malgré la guerre au Moyen-Orient, renouant même avec la croissance de ses exportations vers les Etats-Unis, selon des données officielles.

Le gouvernement voudrait cependant effectuer la transition d'une croissance tirée par les exportations et l'industrie manufacturière vers un modèle reposant davantage sur la consommation intérieure.

Les autorités suivent avec la plus grande attention les récentes crises internationales. Les dernières données économiques montrent que l'impact commence à s'en faire sentir, même si la Chine amortit le choc.