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Thaïlande: la croissance de 2,8% au premier trimestre, résiste à la guerre au Moyen-Orient
information fournie par Boursorama avec AFP 18/05/2026 à 08:29

( AFP / LILLIAN SUWANRUMPHA )

( AFP / LILLIAN SUWANRUMPHA )

La Thaïlande a enregistré une croissance de 2,8% au premier trimestre sur un an, selon des données officielles publiées lundi, malgré les turbulences économiques provoquées par la guerre au Moyen-Orient.

L'industrie manufacturière, la production d'électricité et de gaz, l'hôtellerie et les activités financières ont porté l'économie thaïlandaise pendant cette période, selon le Conseil national de développement économique et social (CNDES).

Le ministère des Finances avait pourtant prévenu en avril que la croissance serait amenée à ralentir cette année, après avoir atteint 2,4% en 2025.

Le royaume d'Asie du Sud-Est connaît une croissance anémique. Son secteur du tourisme est vital, mais le nombre d'arrivées de visiteurs n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant la pandémie de Covid.

Le gouvernement a réalisé ses projections de croissance pour 2026 en fonction de la durée de la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.

Dans le scénario le plus favorable, si le conflit s'achevait définitivement avant la fin du premier semestre, la croissance atteindrait 1,4%, a expliqué devant la presse Danucha Pichayanan, secrétaire général du Conseil national de développement économique et social (CNDES).

Si la guerre se poursuivait jusqu'à l'an prochain, la croissance pourrait tomber à environ 0,8%, a-t-il ajouté.

Le gouvernement a approuvé au début du mois un emprunt d'urgence de plus de 10 milliards d'euros, l'un des plus conséquents depuis des décennies, afin d'atténuer les impacts économiques de la guerre au Moyen-Orient.

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