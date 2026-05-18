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Singapour: les exportations stimulées par l'IA
information fournie par Boursorama avec AFP 18/05/2026 à 08:36

Singapour le 27 février 2026. ( AFP / ROSLAN RAHMAN )

Singapour le 27 février 2026. ( AFP / ROSLAN RAHMAN )

Les exportations de Singapour ont fortement augmenté en avril, stimulées par la demande pour les produits liés à l'intelligence artificielle (IA) qui a éclipsé les effets de la guerre au Moyen-Orient, selon des statistiques officielles publiées lundi.

Les exportations nationales hors pétrole ont enregistré une croissance de 24,5% sur un an le mois dernier, dépassant les prévisions et accélérant après une hausse de 15,3% en mars, a indiqué Enterprise Singapore, un organisme public chargé d'aider les entreprises locales à se développer à l'international.

Singapour, dont l'économie est orientée vers les exportations avec un marché intérieur réduit, est généralement considérée comme un baromètre du commerce international.

"Le secteur de l'électronique (exportations) a poursuivi sa croissance, soutenu par une forte demande liée à l'IA", a rapporté Enterprise Singapore.

Cette hausse reflète l'engouement mondial pour les puces d'intelligence artificielle de pointe, composants essentiels d'une large gamme de matériel informatique, allant des ordinateurs portables et des smartphones aux dispositifs de stockage numérique de nouvelle génération.

Les exportations vers les États-Unis ont d'ailleurs bondi de 59,6%, inversant la tendance après une baisse de 2,8% en mars.

Les expéditions vers la Chine ont grimpé de 37,8%, contre 20,3% le mois précédent, et celles vers l'Union européenne ont augmenté de 33,4% après avoir reculé de 12,2% en mars.

Le 1er mai, le Premier ministre Lawrence Wong a averti que la croissance économique pour la cité-Etat devrait ralentir cette année en raison du blocage du détroit d'Ormuz lié au conflit au Moyen-Orient.

Le blocage persistant du stratégique détroit d'Ormuz, au large de l'Iran, provoque depuis le début de la guerre au Moyen-Orient une flambée des cours du pétrole, qui commence à se répercuter sur les prix partout dans le monde.

M. Wong n'a pas donné de chiffres précis, mais le ministère du Commerce avait indiqué en février qu'il s'attendait à une croissance économique de 2% à 4% cette année/

Le Premier ministre a exhorté les Singapouriens à "se préparer à une période plus difficile". Il a cependant souligné que Singapour serait aidé dans cette crise par les mesures prises pour renforcer la résilience énergétique, notamment en transformant le pays en un pôle majeur de raffinage du pétrole et un centre de négoce énergétique.

IA: Intelligence artificielle

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