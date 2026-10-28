Les marchés boursiers mondiaux bénéficient d'un coup de pouce lié à l'IA à la veille de 48 heures chargées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix)

* Le dollar néo-zélandais recule après la décision surprise de la RBNZ sur les taux d'intérêt

* L'indice MSCI All-World progresse de 0,2 %; les banques pèsent sur le STOXX 600

* Le Brent progresse de 1,2 % à 115,24 dollars le baril après l'attaque contre une raffinerie saoudienne

* La décision de la Fed sur les taux d'intérêt sera annoncée plus tard; les résultats de Microsoft et d'Alphabet seront publiés après la clôture

par Amanda Cooper

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé mercredi, portés par un regain d’enthousiasme pour l’IA à la veille de la publication des résultats des leaders du secteur, tandis qu’en Europe, les valeurs financières ont pesé sur l’ensemble du marché lors d’une journée riche en résultats, et le pétrole a rebondi.

Les 48 heures à venir s’annoncent riches en événements susceptibles d’influencer les marchés, notamment les décisions de taux des principales banques centrales, dont la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon, ainsi que les résultats de certaines figures de proue du secteur de l’IA, telles que Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O .

La banque centrale néo-zélandaise a créé la première grande surprise en maintenant ses taux d’intérêt inchangés, contrairement aux anticipations d’une hausse, provoquant ainsi la plus forte baisse quotidienne de la devise depuis sept mois

NZD=D3 .

Sur le marché boursier, l’indice européen STOXX .STOXX a reculé de 0,25 %, entraîné à la baisse par le recul des actions de Banco Santander SAN.MC , d’UBS UBSG.S et par une chute de 11 % du titre de la société de paiement Adyen ADYEN.AS .

L'indice MSCI All-World .MIWD00000PUS , quant à lui, a progressé de 0,2 %, les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 NQc1 ayant légèrement augmenté de 0,1 % à 0,4 % et les marchés asiatiques s'étant redressés, emmenés par une hausse de 6 % de l'indice sud-coréen Kospi .KS11 après la publication de résultats exceptionnels par le fabricant de puces SK Hynix 000660.KS .

La vague haussière liée à l’IA sera soumise à un nouveau test lorsque les géants de la technologie , Alphabet

GOOGL.O et Microsoft MSFT.O publieront leurs résultats après la clôture du marché mercredi. Les investisseurs seront à l’affût de signes de rentabilité susceptibles de justifier le coût considérable du développement de l’IA.

« Les investisseurs veulent voir comment ces deux valeurs technologiques à très forte capitalisation monétisent leurs investissements dans l’IA », a déclaré Kathleen Brooks, directrice chez XTB.

« Ces résultats pourraient déterminer si la reprise du secteur technologique et de l’IA est durable. Tout signe indiquant 1) une incapacité à rentabiliser les investissements, ou 2) un ralentissement des dépenses d’investissement, pourrait avoir de lourdes répercussions sur les échanges liés à l’IA mercredi soir et jeudi », a-t-elle ajouté.

Une série d’annonces de levées de fonds liées à l’IA de la part de Meta META.O , SpaceX SPCX.O et Broadcom

AVGO.O cette semaine a redonné un nouveau souffle au marché de l’IA, le dépôt d’une demande d’introduction en bourse par Anthropic venant également soutenir cette tendance.

« Toutes les actions des géants de la technologie ne doivent pas être considérées de la même manière en termes de potentiel de croissance futur. La période où la hausse du marché profitait à toutes les actions a commencé à prendre fin », a déclaré Chris Brigati, directeur des investissements chez SWBC.

SURPRISES DES BANQUES CENTRALES

Au-delà des résultats, les investisseurs attendent les décisions de politique monétaire respectives de la Banque du Canada et de la Fed , qui seront annoncées plus tard dans la journée de mercredi. 0#CADIRPR 0#USDIRPR

On s'attend à ce que la Banque du Canada relève ses taux et que la Fed les maintienne inchangés, bien que les analystes de JPMorgan aient indiqué dans une note qu'ils anticipaient au moins deux voix dissidentes parmi les décideurs politiques américains, ce qui pourrait envoyer un signal « hawkish » aux marchés.

Plus tôt mercredi, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a surpris les investisseurs en maintenant ses taux d’intérêt à 2,75 % à l’issue d’un vote serré, entraînant une chute de plus de 1,3 % du kiwi NZD= , sa plus forte baisse journalière depuis la mi-mars.

« La décision d’aujourd’hui montre que la RBNZ est prête à surprendre les marchés, ce qui rappelle que les banques centrales ne reçoivent pas d’ordres des marchés », a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

Au Royaume-Uni, le ministre des Finances John Healey présentera mercredi un premier budget prudent, qui privilégie la stabilité du marché obligataire plutôt que les mesures de dépenses massives évoquées par Andy Burnham lors de son accession au poste de Premier ministre.

La livre sterling GBP= a légèrement reculé à 1,3293 dollar, tandis que les rendements des obligations d'État britanniques GB10YT=RR ont légèrement progressé de 2 points de base à 5,363 %, les cours ayant baissé. Les rendements des Gilt s'orientent vers leur première baisse mensuelle depuis juin, en recul de 7 points de base.

Le shekel israélien ILS= a chuté de 2,2 %, s’apprêtant à enregistrer sa plus forte baisse quotidienne depuis environ 16 mois, les résultats des élections ayant montré que le bloc de droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu avait obtenu des résultats meilleurs que prévu, sans pour autant parvenir à obtenir la majorité parlementaire.

Ailleurs, les cours du pétrole ont augmenté après qu’une attaque contre une raffinerie en Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut, a ravivé les inquiétudes concernant les risques pesant sur l’approvisionnement au Moyen-Orient.

O/R

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1,1 % à 115,13 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le gaz naturel européen TFMBMc1 ont atteint de nouveaux sommets en quatre ans, gagnant encore 3,3 % à 99,2 euros le MWh.