Les marchés boursiers londoniens reculent alors que les investisseurs analysent des résultats mitigés ; l'attention se porte sur la Fed et la BoE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les cours de clôture)

Les actions britanniques ont légèrement reculé mercredi, les investisseurs analysant des résultats d'entreprises mitigés, tandis que l'attention se tournait vers les décisions des banques centrales des deux côtés de l'Atlantique.

L'indice FTSE 100 .FTSE , qui regroupe les valeurs vedettes, a reculé de 1,2 %, enregistrant une septième baisse en huit séances et clôturant à son plus bas niveau depuis un mois. L'indice FTSE 250 .FTMC , qui regroupe les valeurs de moyenne capitalisation, a reculé de 1 %.

* AstraZeneca AZN.L et GSK GSK.L ont respectivement reculé de 1,5 % et 5,4 %, après que les deux laboratoires pharmaceutiques ont maintenu leurs prévisions annuelles malgré des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes.

* Lloyds Banking Group LLOY.L a reculé de 1,5 % malgré une hausse de ses bénéfices au premier trimestre supérieure aux prévisions.

* La saison des résultats bat son plein, les investisseurs restant prudents face à tout impact lié à la guerre en Iran, alors que la flambée des prix du pétrole continue de peser sur les marchés. O/R

* Les efforts visant à mettre fin à la guerre en Iran se trouvaient dans une impasse , le président américain Donald Trump étant mécontent de la dernière proposition de Téhéran, car il souhaite que les questions nucléaires soient traitées dès le départ.

* La Réserve fédérale se réunissait plus tard dans la journée de mercredi, suivie par la publication des résultats des géants Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O , Meta META.O et Amazon AMZN.O , qui pourraient donner le ton aux marchés mondiaux.

* Dans un contexte où l'incertitude géopolitique reste élevée, la Banque d'Angleterre s'apprêtait à maintenir ses taux d'intérêt inchangés jeudi.

* Les timides espoirs d'une résolution de la guerre en Iran ont contribué à stabiliser le FTSE 100, le mettant sur la voie d'une légère hausse en avril après que le conflit eut provoqué sa pire chute mensuelle en six ans.

* Parmi les autres mouvements, DCC DCC.L a bondi de 9,3 % après que le fournisseur de services de vente et de marketing a annoncé qu'il examinait une proposition de rachat en numéraire émanant d'un consortium composé des sociétés d'investissement américaines Energy Capital Partners et KKR

KKR.N .

* Le gestionnaire de fonds St. James's Place SJP.L a chuté de 6 % après avoir annoncé des entrées nettes de 1,53 milliard de livres sterling au premier trimestre (2,07 milliards de dollars), en baisse par rapport aux 1,69 milliard de livres sterling (2,28 milliards de dollars) enregistrés un an plus tôt.

(1 $ = 0,7407 livre)