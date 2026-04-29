La Bourse de Paris termine en baisse, la nervosité l'emporte sur les résultats

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en baisse mercredi, plombée par les craintes d'un blocus américain prolongé contre l'Iran, en pleine saison des résultats d'entreprises.

Le CAC 40 a terminé en baisse de 0,39%, soit une perte de 31,96 points, pour atteindre 8.072,13 points. La veille, l'indice phare de la Bourse de Paris avait terminé sur un recul de 0,46% à 8.104,09 points.

"Le sentiment se détériore mercredi alors que les marchés digèrent une nouvelle hausse des prix du pétrole", commente Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB, le prix du Brent, la référence mondiale du pétrole atteignant les 118 dollars.

Donald Trump a évoqué la possibilité d'un blocus contre l'Iran se prolongeant "pendant plusieurs mois" pendant une réunion mardi avec des dirigeants du secteur pétrolier, a indiqué mercredi un haut responsable de la Maison Blanche.

Les cours du brut avaient déjà grimpé à la suite de la publication mercredi d'un article du Wall Street Journal (WSJ) selon lequel le président américain a demandé à ses collaborateurs de se préparer à un blocus prolongé de l'Iran dans le but de contraindre Téhéran à une capitulation sur le dossier du nucléaire iranien.

"L'inquiétude revient autour du détroit d'Ormuz, sa fermeture et notamment des craintes inflationnistes et évidemment les problématiques de congestion sur la partie pétrole", résume Pierre-Alexis Dumont, directeur des investissements chez Sycomore.

Le passage stratégique d'Ormuz, par où transitait avant le conflit 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié (GNL) mondiaux, reste ainsi un enjeu majeur du conflit.

"La solidité des résultats des sociétés fait que les marchés d'actions ont exceptionnellement bien tenu", souligne M. Dumont, malgré un contexte de forte nervosité.

- Un marché "séparé en deux" -

Dans le détail, "on a un marché d'actions séparé en deux", constate Pierre-Alexis Dumont, avec d'un côté "les titres qui résistent au prix de l'énergie élevée, voire qui montent", et en face "le reste, avec la consommation discrétionnaire impactée par la hausse des prix".

Les poids lourds du luxe comme LVMH (-1,39% à 448,45 euros), Kering (-1,50% à 232,55 euros) et Hermès (-0,92% à 1.607,50 euros l'action) ont ainsi terminé en baisse mercredi.

Seule la tech française a tiré son épingle du jeu avec STMicroelectronics (+5,98% à 44,72 euros), Capgemini (+3,44% à 102,70 euros), Soitec (+14,52% à 113,10 euros) ou encore Sopra Steria (+17,54% à 134 euros) après la publication de ses résultats.

- Airbus plane -

Du côté d'Airbus, les investisseurs ont préféré voir le verre à moitié plein, malgré des résultats contrastés publiés mercredi (chiffre d'affaires à 12,65 milliards d'euros, en recul de 7% par rapport à la même période de l'année dernière).

L'avionneur européen compte toujours livrer un nombre record de 870 avions commerciaux en 2026, soit plus que la meilleure année, en 2019, avant la pandémie du Covid (863 appareils).

Son titre a grimpé de 5,13% à 174,62 euros.

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