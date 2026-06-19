Les marchés boursiers indonésiens connaissent des fluctuations après la révision de l'indice MSCI ; on attend le verdict sur les marchés émergents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les actions indonésiennes ont oscillé entre hausses et baisses, les investisseurs évaluant la dernière mise en garde de MSCI concernant l'attractivité de l'Indonésie en matière d'investissement, à la veille de la décision cruciale de mardi sur le statut de ce pays en tant que marché émergent.

L' .JKSE , à Jakarta, affichait en début de séance une baisse de 0,5 % après que MSCI a abaissé jeudi à « négatif » le critère de flux d'informations de l'Indonésie , reflétant l'opacité des données sur l'actionnariat et l'activité du marché; les analystes ont toutefois estimé que cette révision n'indiquait pas une dégradation imminente.

Tous les regards se tournent désormais vers la décision que prendra MSCI mardi: l’indiceur va-t-il rétrograder la classification du marché indonésien du statut de marché émergent à celui de marché frontalier? Une telle mesure pourrait entraîner des sorties de capitaux pouvant atteindre 13 milliards de dollars.