Les marchés boursiers européens progressent, tandis que Wall Street affiche un bilan mitigé, Broadcom pesant sur le secteur technologique ; le pétrole recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Entièrement révisé, mise à jour des cours et ajout des commentaires des analystes) par Chibuike Oguh

Les marchés boursiers mondiaux ont évolué à un niveau stable jeudi, dans un contexte de séance agitée, les gains européens ayant compensé une séance mitigée à Wall Street, les investisseurs évaluant un ralentissement de la dynamique de l'IA et un cessez-le-feu entre Israël et le Liban qui a fait baisser les prix du pétrole.

L'indice de référence S&P 500 et le Dow Jones ont progressé, tandis que le Nasdaq a reculé, les valeurs technologiques tirant les cours vers le bas et les valeurs de la santé menant la hausse.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 1,70 %, le S&P 500 .SPX a gagné 0,25 % et le Nasdaq Composite

.IXIC a reculé de 0,17 %.

L'action Broadcom AVGO.O a chuté de plus de 14 %, entraînant dans son sillage l'ensemble du secteur des semi-conducteurs, après que les résultats du fabricant de puces ont déçu les investisseurs qui avaient misé sur une forte hausse de la demande pour ses puces d'IA sur mesure.

Les bourses européennes .STOXX ont progressé de 0,42 %. L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a reculé de 0,01 %.

« Nous avons constaté une légère faiblesse des valeurs du secteur des puces électroniques suite aux nouvelles décevantes de Broadcom hier soir », a déclaré James St. Aubin, directeur des investissements chez Ocean Park Asset Management à Santa Monica, en Californie.

« L'évolution du secteur technologique aujourd'hui illustre parfaitement à quel point le sentiment peut être fragile pour un groupe de titres qui enregistre des gains massifs en peu de temps. »

Les cours du Brent LCOc1 ont chuté de 3 %, repassant sous la barre des 95 dollars le baril.

Cependant, les efforts du président américain Donald Trump pour mettre fin aux combats au Liban ont été compromis après que le mouvement pro-iranien du Hezbollah a rejeté le nouveau cessez-le-feu et qu'Israël a déclaré qu'il ne retirerait pas ses troupes du pays.