Les marchés boursiers en plein essor s'essoufflent, le yen s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le yen gagne 2,5 % par rapport au dollar depuis l'élection au Japon

*

CBA en hausse; CSL en baisse alors que la saison des résultats débute en Australie

*

Les contrats à terme du S&P 500 sont stables; les données sur l'emploi américain sont attendues

(Mise à jour de l'après-midi en Asie) par Tom Westbrook

Les obligationsont progressé et le rebond des marchés boursiers s'est ralenti mercredi après des chiffres de ventes au détail plus faibles que prévu aux États-Unis, tandis que le rallye du yen s'est prolongé et pourrait commencer à signaler un changement dans la façon de penser des investisseurs depuis l'élection au Japon.

Les chiffres de l'emploi américain sont attendus plus tard dans la journée et la possibilité de révisions à la baisse des chiffres récents a fait pression sur le dollar.

Le commerce en Asie a été allégé par un jour férié au Japon, mais une troisième session consécutive de gains pour le yen

JPY= l'a amené à 153,3 pour un dollar et a amené les traders à se demander s'il recevait un coup de pouce de Tokyo ou s'il profitait de la faiblesse du dollar.

Le yen est en hausse de 2,5 % par rapport au dollar depuis que la Première ministre Sanae Takaichi a remporté une large victoire lors des élections de dimanche, contredisant certaines attentes selon lesquelles les inquiétudes concernant ses plans de relance maintiendraient la pression sur la monnaie et sur les obligations.

"Pour être long sur le yen, il faut croire que la corrélation avec le Nikkei va se briser et que cela va devenir une opération non couverte d'achat du Japon", a déclaré Brent Donnelly, négociant en devises et fondateur de la société d'analyse Spectra Markets.

"C'est possible. Je pense simplement que le jury n'a pas encore tranché."

Habituellement, le yen baisse lorsque le marché boursier augmente, et au cours des dernières séances, le marché boursier japonais a atteint des sommets record dans l'attente d'un soutien du gouvernement aux consommateurs.

Les contrats à terme du Nikkei JNMcm1 ont augmenté mercredi, bien que le marché au comptant ait été fermé pour cause de vacances.

L 'or XAU= est repassé au-dessus des 5 000 dollars l'once et les contrats à terme sur le Trésor TNc1 ont légèrement progressé, le marché au comptant étant fermé.

Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans

US10YT=TWEB ont perdu près de six points de base mardi et ont touché un plus bas d'un mois à 4,14% après que les données aient montré une baisse de 0,1% des ventes au détail américaines de base en décembre et des révisions à la baisse des chiffres de novembre et d'octobre. Les rendements baissent lorsque les prix des obligations augmentent.

Le S&P 500 .SPX a clôturé en baisse de 0,3%, alors que la reprise après les ventes massives de la semaine dernière dans le secteur des logiciels commence à perdre de son élan. Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont augmenté de 0,3 %, les contrats à terme européens STXEc1 sont restés stables et les contrats à terme sur le FTSE FFIc1 ont augmenté de 0,3 %.

LE CBA BONDIT, LE CSL S'EFFONDRE SUR LES BÉNÉFICES AUSTRALIENS

Ailleurs en Asie, les valeurs de consommation ont chuté en Chine et les obligations se sont redressées après que l' inflation plus faible que prévu ait mis en évidence la faiblesse de l'économie.

Les actions de Hong Kong .HSI ont augmenté de 1% et le fabricant de puces taïwanais TSMC 2330.TW a permis aux actions taïwanaises .TWII d'atteindre un record.

Les bénéfices ont stimulé les mouvements sur le marché australien .AXJO , qui a augmenté de près de 1,7%.

Les actions de Commonwealth Bank of Australia

CBA.AX ont bondi de 6,8 %, la principale banque hypothécaire australienne ayant enregistré des bénéfices records, une croissance des prêts, une augmentation de sa part de marché et une hausse de son dividende.

Les actions de CSL , une société de biotechnologie qui réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires en vendant des traitements à base de plasma sanguin pour des maladies rares, ont plongé de11 % et touché leur plus bas niveau depuis huit ans après que la société a fait état d'une baisse de ses bénéfices au premier semestre et, tard dans la journée de mardi, a annoncé le départ de son directeur général .

L' euro EUR= a dépassé 1,19 $ tandis que l'aussie AUD= a atteint son plus haut niveau depuis trois ans, le gouverneur adjoint de la banque centrale ayant déclaré que l'inflation était trop élevée, renforçant ainsi les spéculations des investisseurs sur la nécessité d'un nouveau resserrement de la politique monétaire.

Le yuan chinois CNY=CFXS est resté stable près de son plus haut niveau depuis presque trois ans, soutenu par la demande de liquidités des entreprises avant les vacances du Nouvel An lunaire. CNY/

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 se sont maintenus à 69,18 dollars le baril, les marchés étant suspendus à la diplomatie américano-iranienne.

Le Bitcoin BTC= a eu du mal à dépasser la barrière des 70 000 $ et a été bloqué autour de 67 400 $ mercredi.