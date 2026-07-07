Les marchés boursiers de Chine continentale et de Hong Kong terminent en baisse, pénalisés par les valeurs immobilières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières informations à la clôture des marchés)

Les marchés boursiers de Chine continentale et de Hong Kongont clôturé en baisse mardi, entraînés par les sociétés immobilières, alors que les investisseurs attendaient des indications issues du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine ainsi que de nouvelles données économiques nationales.

**À la clôture, l’indice de référence Shanghai Composite

.SSEC a reculé de 1,3 %, enregistrant son plus bas niveau depuis le 11 juin, tandis que l’indice des valeurs vedettes CSI300 .CSI300 a perdu 1 %.

** À Hong Kong, l’indice de référence Hang Seng .HSI a perdu 0,5 % et les valeurs technologiques de la ville .HTECH ont légèrement reculé de 0,8 %.

** Les valeurs immobilières ont été le principal frein, le sous-indice suivi par le secteur .CSI000952 ayant reculé de 3,6 %.

** La Banque mondiale a prévu que la croissance économique de la Chine ralentirait à 4,4 % en 2026 et à 4,3 % en 2027, alors que le secteur immobilier continue de s'adapter à une baisse de la demande de logements et que les consommateurs restent prudents.

** Cette faiblesse a également touché les marchés régionaux

, la Corée du Sud en tête des baisses après que les prévisions de Samsung Electronics 005930.KS ont déclenché une réévaluation des valorisations excessives liées au "trade de l’IA".

** Les investisseurs attendent une série de données économiques nationales dont la publication est prévue la semaine prochaine, dans l’espoir d’obtenir une image plus claire de l’économie dans son ensemble.

** La Chine doit publier jeudi les chiffres de l’inflation pour le mois de juin, suivis mercredi prochain des chiffres du produit intérieur brut (PIB) du deuxième trimestre et d’autres indicateurs d’activité.

** "Alors que les indicateurs d’activité à haute fréquence sont probablement restés faibles en juin, nous nous attendons à ce que la croissance du PIB au deuxième trimestre s’avère plus résistante que ne le suggèrent les données mensuelles, soutenue par sa nature axée sur l’offre, ainsi que par une consommation de services et des dépenses d’investissement dans le secteur technologique qui devraient s’avérer solides au cours de cette période", a déclaré Serena Zhou, stratège senior pour la Chine chez Mizuho Securities.

** "Nous nous attendons donc à ce que le soutien de Pékin en matière de politique d' aide reste mesuré et ciblé, avec un dosage des mesures penchant davantage vers les mesures budgétaires."

** Sur les marchés internationaux, l’attention se porte mercredi sur le compte-rendu de la réunion de juin du Comité fédéral de l’open market (FOMC), afin d’y trouver des indices sur les perspectives de taux aux États-Unis.

** Les autorités de Pékin et de Hong Kong ont annoncé une série de mesures visant à dynamiser les échanges de devises, d’obligations et d’or à Hong Kong, intensifiant ainsi leurs efforts pour faire de la ville un centre offshore de premier plan pour le yuan, dans un contexte de tensions géopolitiques accrues.

** La perception des investisseurs vis-à-vis des actifs chinois est en train d’évoluer, car les rendements stables enregistrés malgré les turbulences liées à la guerre en Iran et à l’engouement pour l’IA montrent à quel point la Chine s’est démarquée des marchés mondiaux, se taillant une place de choix en tant que valeur refuge face à la volatilité.