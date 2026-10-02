Les marchés boursiers clôturent en hausse, les données sur l'emploi moins bonnes tempérant les anticipations de hausse des taux

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(Dernières informations à la clôture du marché)

* Nike recule après avoir mis en garde contre la faiblesse de la demande en Chine

* Le Russell 2000 enregistre sa plus forte hausse quotidienne depuis un mois

* Les fournisseurs de solutions de stockage de données s'effondrent après l'annonce selon laquelle Toshiba va doubler sa capacité de production de disques durs

par Chuck Mikolajczak

Les actions américaines ont progressé vendredi pour clôturer la semaine boursière, après que des chiffres de l'emploi plus faibles que prévu ont tempéré les anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale lors de sa réunion de politique monétaire de ce mois-ci.

Le ministère du Travail a indiqué que les emplois non agricoles avaient augmenté de 29 000 postes le mois dernier , les chiffres des deux mois précédents ayant également été fortement révisés à la baisse, bien en deçà de l’estimation de 90 000 avancée par les économistes interrogés par Reuters.

Ces chiffres plus faibles que prévu ont fait chuter à 22,7% les anticipations d’une hausse des taux d’au moins 25 points de base par la Fed lors de sa réunion de fin octobre, selon le CME FedWatch , contre 24,4% lors de la séance précédente et 64,2% une semaine plus tôt.

« Les nouvelles d’aujourd’hui sont acceptables dans la mesure où elles indiquent que l’économie ne tourne pas à plein régime », a déclaré Robert Bernstone, responsable des opérations chez SummitTX Capital à New York. « Mais est-ce vraiment une bonne chose? Oui, c’est une bonne nouvelle dans la mesure où cela écarte la perspective d’une hausse des taux à court terme, mais il y a des inquiétudes concernant l’économie, il y a des inquiétudes concernant l’inflation, donc les gens se montrent plutôt prudemment optimistes. »

« Cela dit, un resserrement potentiel d’ici la fin de l’année, ou au moins au cours des un ou deux prochains mois, pourrait se produire simplement parce qu’il s’agit d’un rebond mal vu. »

Selon les données préliminaires, l’indice S&P 500 .SPX a gagné 57,93 points, soit 0,76%, pour clôturer à 7.724,38 points, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 319,73 points, soit 1,19%, à 27.191,33. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 260,15 points, soit 0,51%, pour atteindre 51.186,71.

LES ACTIONS DES PETITES CAPITALISATIONS SURPERFORMENT

La modération des anticipations concernant une hausse imminente des taux d’intérêt a contribué à soutenir les valeurs sensibles aux taux, telles que l’indice immobilier S&P 500

.SPLRCR et l’indice des petites capitalisations Russell 2000

.RUT , qui a progressé d’environ 1% et enregistré sa plus forte hausse journalière depuis un mois.

Les actions des méga-capitalisations ont contribué à mener la hausse, Nvidia NVDA.O et Tesla TSLA.O figurant parmi les principaux moteurs de la progression du S&P 500. Les gains de Tesla ont permis à l’indice S&P 500 des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD de progresser d’environ 1%, ce qui en a fait le secteur le plus performant parmi les 11 principaux secteurs du S&P.

Une série de données récentes faisant état d’une activité économique résiliente et d’une hausse des prix plus modérée que prévu , ainsi que les commentaires de deux hauts responsables politiques mettant en garde contre une nouvelle hausse des taux, avaient déjà conduit les investisseurs à revoir à la baisse cette semaine leurs anticipations concernant une hausse des taux en octobre.

Malgré les hausses enregistrées vendredi, le Dow Jones et le S&P 500 ont tous deux affiché leur quatrième baisse hebdomadaire sur les cinq dernières semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré une hausse hebdomadaire, sa cinquième sur les six dernières semaines.

Nike NKE.N a chuté après que le fabricant américain de vêtements de sport a annoncé une baisse surprise et brutale de son chiffre d’affaires annuel en raison de la faiblesse du marché chinois, annoncé des suppressions d’emplois et décidé de réorganiser ses divisions commerciales mondiales.

Les actions des fournisseurs de solutions de stockage de données ont chuté, Western Digital WDC.O et Seagate Technology STX.O s'effondrant toutes deux et affichant les plus mauvaises performances de l'indice technologique du S&P 500

.SPLRCT . Le Nikkei a rapporté que le groupe technologique japonais Toshiba prévoit de doubler sa capacité de production de disques durs utilisés dans les centres de données d'IA d'ici l'exercice 2027.