Les marchés boursiers chutent, ébranlés par les craintes sur les prix du pétrole et les données sur l'emploi aux États-Unis

Les contrats à terme américains et les actions européennes ont chuté vendredi, alors que la guerre entre les États-Unis et l'Iran a poussé les prix du pétrole à leur plus haut niveau depuis près de deux ans, incitant les traders à réduire leurs paris sur les baisses de taux d'intérêt et à s'inquiéter de l'impact sur la croissance économique. Des données beaucoup plus faibles que prévu sur l'emploi aux États-Unis , qui ont montré que les emplois non agricoles ont chuté de façon inattendue en février, ont ajouté aux inquiétudes concernant l'économie mondiale. Les rendements des bons du Trésor américain ont chuté après la publication de ces données et le dollar s'est affaibli. Les contrats à terme pour le S&P 500 américain ESc1 ont baissé de 0,84%, tandis que les contrats à terme du Nasdaq NQc1 ont baissé de 1,02%. L'indice européen STOXX 600 .STOXX a reculé de 1 %. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS devrait chuter de 2,9 %, soit la plus forte baisse hebdomadaire depuis mars 2025. Le Qatar s'attend à ce que tous les producteurs d'énergie du Golfe arrêtent leurs exportations dans les semaines à venir et fassent grimper les prix du pétrole à 150 dollars le baril, ce qui causerait d'importants dommages économiques, a déclaré le ministre de l'énergie du pays au Financial Times dans une interview publiée vendredi. "L'avertissement du ministre de l'énergie du Qatar selon lequel un conflit prolongé pourrait entraîner l'effondrement des économies du monde entier a de nouveau ébranlé les marchés financiers", a déclaré Susannah Streeter, stratège en chef chez Wealth Club. Les prix du pétrole brut américain CLc1 ont bondi de plus de 5 % pour atteindre 86,70 dollars le baril, le plus élevé depuis avril 2024. Le pétrole brut Brent LCOc1 a également atteint son plus haut niveau depuis près de deux ans, à 89,50 dollars le baril. Les données de vendredi ont montré que les emplois non agricoles américains ont diminué de 92 000 en février, après une augmentation de 126 000 le mois précédent. Les économistes s'attendaient à une augmentation de 59 000. Le taux de chômage a augmenté à 4,4 %, contre 4,3 % en janvier. Les opérateurs du marché monétaire prévoient à présent des réductions d'environ 45 points de base de la part de la Réserve fédérale américaine cette année. C'est plus que les 35 points de base prévus avant la publication des chiffres de l'emploi, mais moins que les 55 points de base prévus il y a une semaine. En Europe, pays importateur d'énergie, les opérateurs estiment désormais qu'il y a de fortes chances que la Banque centrale européenne relève ses taux cette année. Les rendements du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR ont baissé de 2 points de base vendredi pour atteindre 4,125 %, mais devraient enregistrer une augmentation hebdomadaire de 16 points de base, la plus forte variation depuis avril 2025. L'indice du dollar =USD , qui suit l'évolution de la monnaie par rapport à six autres monnaies, a légèrement baissé après la publication des données et était en hausse de 0,1 %. Il est resté toutefois sur la voie d'une augmentation hebdomadaire de 1,4 %, la plus importante depuis la fin de 2024.
Les marchés boursiers chutent, ébranlés par les craintes sur les prix du pétrole et les données sur l'emploi aux États-Unis
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 14:47
Valeurs associées
|1,1556 USD
|Six - Forex 1
|-0,45%
|10 312,56 Pts
|FTSE Indices
|-0,97%
|72,32 Pts
|NYMEX
|+0,35%
|55 620,84 Pts
|Six - Forex 1
|+0,62%
|5 085,08 USD
|Six - Forex 1
|+0,02%
|89,66 USD
|Ice Europ
|+6,35%
|86,81 USD
|Ice Europ
|+10,05%
|598,32 Pts
|DJ STOXX
|-1,08%
|4,163
|Rates
|+0,72%
|157,8485
|Six - Forex 1
|+0,20%
A lire aussi
-
Surcoût du F-35 : la Suisse estime pouvoir acheter 30 avions au lieu de 36 et cherche un système de défense aérienne européen
Les Etats-Unis ont soudainement exigé plus d'un milliard de francs suisses supplémenentaires pour livrer les F-35. Confronté à une augmentation du prix exigé par les Etats-Unis, le gouvernement suisse a annoncé vendredi 6 mars qu'il pensait pouvoir désormais acquérir ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, secteur de l'énergie) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,58% pour le Dow Jones .DJI , de 0,59% pour ... Lire la suite
-
Le 6 mars 2026 Depuis le début du conflit en Iran, le CAC 40 a perdu plus de 6%, même chose pour l'indice Eurostoxx 50. En dépit des succès rapides obtenus par la coalition américano-israélienne, les gardiens de la révolution islamiste sont parvenus à étendre les ... Lire la suite
-
Kiev va envoyer "prochainement" des militaires au Moyen-Orient pour aider les Etats-Unis et leurs alliés à contrer les frappes de drones iraniens, a indiqué vendredi à l'AFP un responsable ukrainien, espérant en retour un soutien diplomatique et militaire face ... Lire la suite
