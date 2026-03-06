 Aller au contenu principal
Les marchés boursiers chutent, ébranlés par les craintes sur les prix du pétrole et les données sur l'emploi aux États-Unis
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 14:47

Les contrats à terme américains
et les actions européennes ont chuté vendredi, alors que la
guerre entre les États-Unis et l'Iran  a poussé les prix
du pétrole à leur plus haut niveau depuis près de deux ans,
incitant les traders à réduire leurs paris sur les baisses de
taux d'intérêt et à s'inquiéter de l'impact sur la croissance
économique.
    Des données beaucoup plus faibles que prévu sur l'emploi aux
États-Unis , qui ont montré que les emplois non agricoles
ont chuté de façon inattendue en février, ont ajouté aux
inquiétudes concernant l'économie mondiale. Les rendements des
bons du Trésor américain ont chuté après la publication de ces
données et le dollar s'est affaibli.
    Les contrats à terme pour le S&P 500 américain  ESc1  ont
baissé de 0,84%, tandis que les contrats à terme du Nasdaq
 NQc1  ont baissé de 1,02%. L'indice européen STOXX 600  .STOXX 
a reculé de 1 %.
    L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  devrait
chuter de 2,9 %, soit la plus forte baisse hebdomadaire depuis
mars 2025.
    Le Qatar s'attend à ce que tous les producteurs d'énergie du
Golfe arrêtent leurs exportations dans les semaines à venir et
fassent grimper les prix du pétrole à 150 dollars le baril, ce
qui causerait d'importants dommages économiques, a déclaré le
ministre de l'énergie du pays au Financial Times  dans une
interview publiée vendredi.
    "L'avertissement du ministre de l'énergie du Qatar selon
lequel un conflit prolongé pourrait entraîner l'effondrement des
économies du monde entier a de nouveau ébranlé les marchés
financiers", a déclaré Susannah Streeter, stratège en chef chez
Wealth Club.
    Les prix du pétrole brut américain  CLc1  ont bondi de plus
de 5 % pour atteindre 86,70 dollars le baril, le plus élevé
depuis avril 2024. Le pétrole brut Brent  LCOc1  a également
atteint son plus haut niveau depuis près de deux ans, à 89,50
dollars le baril.
    Les données de vendredi ont montré que les emplois non
agricoles américains ont diminué de 92 000 en février, après une
augmentation de 126 000 le mois précédent. Les économistes
s'attendaient à une augmentation de 59 000.
    Le taux de chômage a augmenté à 4,4 %, contre 4,3 % en
janvier.
    Les opérateurs du marché monétaire prévoient à présent des
réductions d'environ 45 points de base de la part de la Réserve
fédérale américaine cette année. C'est plus que les 35 points de
base prévus avant la publication des chiffres de l'emploi, mais
moins que les 55 points de base prévus il y a une semaine.
    En Europe, pays importateur d'énergie, les opérateurs
estiment désormais qu'il y a de fortes chances que la Banque
centrale européenne relève ses taux cette année.
    Les rendements du Trésor américain à 10 ans  US10YT=RR  ont
baissé de 2 points de base vendredi pour atteindre 4,125 %, mais
devraient enregistrer une augmentation hebdomadaire de 16 points
de base, la plus forte variation depuis avril 2025.
    L'indice du dollar  =USD , qui suit l'évolution de la
monnaie par rapport à six autres monnaies, a légèrement baissé
après la publication des données et était en hausse de 0,1 %. Il
est resté toutefois sur la voie d'une augmentation hebdomadaire
de 1,4 %, la plus importante depuis la fin de 2024.

