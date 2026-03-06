Milan Cortina: les Jeux paralympiques ouverts, la Russie huée pour son retour

La délégation russe défile lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Milan Cortina, le 6 mars 2026 à Vérone (Italie) ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Des huées ont accompagné vendredi le retour des athlètes russes aux Jeux paralympiques d'hiver de Milan Cortina, qui ont défilé avec leur drapeau lors la cérémonie d'ouverture, boycottée par plusieurs pays opposés à leur réintégration alors que le conflit perdure en Ukraine.

Quatre membres de la délégation russe, réunis derrière leur drapeau -et non sous bannière neutre-, ont pris part à la parade des athlètes peu avant 21h00 dans les arènes de Vérone, marquant le retour symbolique du pays dans une grande compétition internationale pour la première fois depuis l'invasion russe en Ukraine en 2022.

Un retour accueilli par des huées de la part d'une partie des spectateurs, a constaté un journaliste de l'AFP, quand la délégation ukrainienne, apparue quelques secondes plus tard, a été chaudement applaudie.

Le président italien Sergio Mattarella déclare les Jeux paralympiques de Milan Cortina officiellement ouverts, le 6 mars 2026 à Vérone (Italie) ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Alors que l'hymne russe pourrait retentir pour la première fois depuis 2014, année de sa dernière participation sous son propre drapeau à des Jeux, plusieurs comités paralympiques nationaux avaient fait le choix de ne pas assister à la cérémonie d'ouverture (Ukraine, République tchèque, Pologne, Estonie, Lettonie, Lituanie et Finlande).

Certains représentants politiques ont fait de même, dont la ministre française des Sports, Marina Ferrari, et le gouvernement britannique, afin de protester contre la présence de ces dix sportifs russes et bélarusses bénéficiaires d'une invitation de l'IPC, le Comité paralympique international.

- L'Iran non représentée -

D'autres ont soit renoncé pour raisons politiques soit par choix sportif, les sites de compétition étant particulièrement éloignés. C'est le cas notamment, selon l'IPC, de la France, de la Grande-Bretagne, du Canada ou de l'Allemagne. Leurs athlètes sont ainsi apparus dans des vidéos diffusées lors de la parade.

La scène de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Milan Cortina, le 6 mars 2026 dans les arènes de Vérone (Italie) ( AFP / Stefano RELLANDINI )

La cérémonie a débuté par un spectacle sons et lumières sur le thème de "la vie en mouvement", animé notamment par le batteur du groupe britannique The Police, Stewart Copeland, sous les yeux de la Première ministre Giorgia Meloni et du président italien Sergio Mattarella, qui a déclaré "les Jeux paralympiques de Milan Cortina ouverts" sous les vivats, vers 21h20.

Quelques heures plus tôt, la journée avait été marquée par l'annonce de l'absence du seul para-athlète iranien engagé. Aboulfazl Khatibi Mianaei, 23 ans, présent à Pyeongchang 2018 et Pékin 2022, devait disputer deux épreuves de para-ski de fond. Mais dans l'impossibilité de rejoindre l'Italie "en toute sécurité" en raison de la guerre au Moyen-Orient, il a dû renoncer.

"C'est vraiment décevant pour le sport mondial et surtout pour Aboulfazl Khatibi Mianaei", a regretté Andrew Parsons, le président de l'IPC, dans un communiqué.

Lors de la cérémonie, son discours a été empreint d'une tonalité assez sombre. "Il y a quatre ans, j'avais dit que j'étais horrifié par ce qu'il se passait dans le monde, malheureusement la situation ne s'est pas améliorée", a-t-il dit.

"Dans un monde où certains pays sont davantage connus pour le nom de leurs dirigeants, je préfère les connaître par ceux de leurs athlètes. Le sport offre au monde une autre perspective. Les Jeux paralympiques offrent quelque chose de différent. Ici les différences ne sont pas des raisons de séparation, mais des sources de force", a-t-il ajouté.

- "Besoin d'inclusion" -

Le président du comité paralympique international (IPC), Andrew Parsons, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Milan Cortina, le 6 mars 2026 à Vérone (Italie) ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Illustrant ce propos, un tableau empreint de poésie a vu des figurants invalides et valides affronter sur scène trois gros blocs, symbolisant l'inaccessibilité d'un monde en guerre. Ensemble, par le jeu et les acrobaties, ils les ont fait exploser.

Plus tard, le drapeau paralympique a été hissé au coeur des arènes de Vérone, mondialement connues pour l'oeuvre Romeo et Juliette, avant que deux chaudrons ne soient simultanément allumés à Cortina et à Milan.

En dépit du contexte pesant, le sportif espère pouvoir reprendre un peu ses droits durant ces Jeux qui se tiendront jusqu'au 15 mars. Au total, près de 600 sportifs de 55 nations participeront aux 79 épreuves à médailles, lors des quelque 10 jours de compétition étalés entre Milan (para-hockey), Cortina (ski alpin, snowboard, curling fauteuil) et le Val di Fiemme (ski de fond et biathlon).

Côté français, 17 para-athlètes et guides engagés en para ski alpin, para biathlon, para ski de fond et para snowboard s'apprêtent à se lancer à partir de samedi avec l'espoir de se hisser parmi les premières places au tableau des médailles, qui devrait être dominé par la Chine.