Les marchés boursiers chinois et hongkongais terminent en hausse grâce aux espoirs d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières nouvelles à la clôture)

Les marchés boursiers chinois et hongkongais ont clôturé en hausse jeudi, portés par les valeurs de l'IA et des technologies, grâce à un regain d'appétit pour le risque suscité par l'espoir d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran.

** L'indice CSI300 .CSI300 , qui regroupe les valeurs vedettes chinoises, et l'indice composite de Shanghai .SSEC ont chacun gagné 0,5%. L'indice de référence de Hong Kong, le Hang Seng .HSI , a progressé de 1,6%.

** Le moral des marchés s'est amélioré après que l'Iran a déclaré mercredi qu'il examinait une proposition de paix américaine qui, selon certaines sources, mettrait officiellement fin à la guerre mais laisserait en suspens les principales exigences américaines, à savoir que l'Iran suspende son programme nucléaire et rouvre le détroit d'Ormuz.

** "Malgré l'absence de résolution définitive, le positionnement défensif a abaissé le seuil à partir duquel des surprises positives peuvent influencer l'évolution des cours", a déclaré Rohit Arora, stratège chez UBS.

** Les actions du secteur énergétique onshore .CSIEN ont chuté de 4,3%, tandis que l'indice du charbon .CSI000820 a reculé de 4,8%.

** L'indice des communications 5G .CSI931079 a mené la hausse sur le marché onshore, avec une progression de 4,1%.

** Les grandes entreprises technologiques cotées à Hong Kong

.HSTECH ont progressé de 3,1%, dans le sillage d'un rebond nocturne de leurs homologues cotées à New York. L'action Alibaba

9988.HK a bondi de 5%.

** Le secteur touristique chinois a enregistré une hausse du nombre de voyages pendant les vacances du 1er mai, bien que les données officielles publiées au lendemain de ce congé de cinq jours n'aient pas inclus les chiffres des dépenses qui donnent généralement une image plus complète de la consommation sur cette période.

** Les actions des fabricants d'alcool chinois .CSI399997 ont légèrement progressé de 0,5%, tandis que celles du secteur de l'alimentation et des boissons .CSI000807 sont restées globalement stables.

** Les marchés suivent de près l'évolution des relations entre les États-Unis et la Chine, alors que le président américain Donald Trump doit rencontrer le président chinois Xi Jinping ce mois-ci lors de sa première visite en Chine depuis huit ans.