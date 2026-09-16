Les marchés boursiers chinois et hongkongais terminent en hausse grâce à la bonne tenue du secteur technologique ; la politique de la Fed au centre de l'attention

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(Dernières informations à la clôture)

Les marchés boursiers de Chine continentale et de Hong Kong ont terminé en hausse mercredi, portés par les valeurs technologiques, mais les gains ont été limités, les investisseurs s'étant abstenus de prendre des positions importantes dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine prévue plus tard dans la journée.

** À la clôture, l'indice de référence Shanghai Composite

.SSEC a gagné 0,7%, tandis que l'indice des valeurs vedettes CSI300 .CSI300 a progressé de 0,7%. Ces deux indices ont mis fin à une série de quatre jours consécutifs de baisse.

** Ces hausses ont été portées par la bonne tenue des valeurs technologiques: l’indice composite ChiNext .CNT a progressé de 2% et l’indice STAR50 de Shanghai, axé sur les technologies .STAR50 , a bondi de 4,1%.

** L’IA n’est pas « l’apanage des grandes puissances » et les États-Unis devraient collaborer avec la Chine pour gérer les risques et créer un environnement de développement non discriminatoire, a déclaré mercredi le Quotidien du Peuple, le principal journal chinois, dans un éditorial .

** À Hong Kong, l’indice de référence Hang Seng .HSI a légèrement progressé de 0,2%, tandis que les valeurs technologiques de la ville .HSTECH ont gagné 0,8%.

** Le président de la Fed , Kevin Warsh, n’aime pas donner d’indications sur l’évolution probable des taux d’intérêt américains, mais la hausse de l’inflation, le prix du pétrole dépassant les 100 dollars le baril et l’importance qu’il accorde lui-même à la nécessité d’assurer la stabilité des prix et de prêter attention aux signaux émis par les marchés financiers ne laissent guère de doute sur la suite des événements.

** Selon un sondage Reuters, la Fed relèvera son taux d'intérêt mercredi et procédera à au moins une autre hausse d'ici la fin du mois de mars.

** “La question clé est de savoir si la Fed présentera la hausse attendue aujourd’hui comme un ajustement limité visant à renforcer sa crédibilité en matière d’inflation ou comme le début d’un cycle de resserrement plus large”, ont déclaré les analystes de la Commerzbank dans une note.

** “Une décision inattendue de maintenir les taux inchangés pourrait faire baisser les rendements à court terme, mais potentiellement faire remonter ceux à long terme si les investisseurs jugent que la Fed n’est pas assez restrictive face à l’inflation, ce qui accentuerait la pente de la courbe des taux.”

** Par ailleurs, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mardi qu’il rencontrerait le vice-Premier ministre chinois He Lifeng ce week-end, en amont d’une rencontre entre le président Donald Trump et le président chinois Xi Jinping prévue la semaine prochaine.