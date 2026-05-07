Les marchés boursiers chinois et hongkongais progressent grâce aux espoirs d'un cessez-le-feu au Moyen-Orient

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Les marchés boursiers chinois et hongkongais ont progressé jeudi, grâce à un regain d'appétit pour le risque alimenté par l'espoir d'une désescalade au Moyen-Orient.

** L'indice CSI300 .CSI300 , qui regroupe les valeurs vedettes chinoises, a légèrement progressé de 0,2 % à la pause de midi, tandis que l'indice composite de Shanghai .SSEC a gagné 0,3 %. L'indice de référence de Hong Kong, le Hang Seng

.HSI , a progressé de 1,6 %. ** Le moral s'est amélioré après que l'Iran a déclaré mercredi qu'il examinait une proposition de paix américaine qui, selon certaines sources, mettrait officiellement fin à la guerre mais laisserait en suspens les principales exigences américaines, à savoir que l'Iran suspende son programme nucléaire et rouvre le détroit d'Ormuz.

** “Malgré l'absence de résolution définitive, le positionnement défensif a abaissé le seuil à partir duquel des surprises positives peuvent influencer l'évolution des cours”, a déclaré Rohit Arora, stratège chez UBS.

** Les actions du secteur énergétique onshore .CSIEN ont chuté de 3,9 %, tandis que l'indice du charbon .CSI000820 a reculé de près de 4,5 %.

** L'indice des communications 5G .CSI931079 a mené la hausse sur le marché onshore, avec une progression de 3,5 %.

** Les grandes entreprises technologiques cotées à Hong Kong

.HSTECH ont progressé de 3,1 %, dans le sillage d'un rebond nocturne de leurs homologues cotées à New York. L'action Alibaba

9988.HK a bondi de 4,3 %.

** Le secteur touristique chinois a enregistré une hausse du nombre de voyages pendant les vacances du 1er mai, bien que les données officielles publiées au lendemain de ce congé de cinq jours n'aient pas inclus les chiffres des dépenses qui donnent généralement une image plus complète de la consommation sur cette période.

** Les actions des fabricants d'alcool chinois .CSI399997 ont progressé de 1,1 %, tandis que celles du secteur de l'alimentation et des boissons ont légèrement augmenté de 0,4 %.

** Les marchés suivent de près l'évolution des relations entre les États-Unis et la Chine, alors que le président américain Donald Trump doit rencontrer le président chinois Xi Jinping en mai lors de sa première visite en Chine depuis huit ans.