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Legrand dépasse les attentes au T1 avec les centres de données aux États-Unis
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 07:41

Des câbles passent à l'arrière d'un serveur dans le centre de données d'Equinix à Pantin

Des câbles passent à l'arrière d'un serveur dans le centre de données d'Equinix à Pantin

par Etienne Breban et Mathias de Rozario

Legrand ‌a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au premier trimestre, le spécialiste ​des infrastructures électriques et numériques du bâtiment citant le succès des offres dédiées aux centres de données (data centers) aux États-Unis.

Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe a déclaré un chiffre ​d'affaires en hausse de 11,4%, à 2,54 milliards d'euros, au-dessus des attentes des analystes qui attendaient en moyenne 2,47 milliards ​d'euros, selon un consensus compilé par l'entreprise.

Dans la ⁠région Amérique du Nord et Centrale, qui représente près de la moitié du chiffre ‌d'affaires de Legrand, les ventes sont en hausse de 25,8% à structure et taux de change constants, notamment grâce à une croissance de 29,1% du ​chiffre d'affaires aux États-Unis.

"Je dirais ‌que ce qui tire le plus, et de loin, ce sont ⁠les data centers" aux États-Unis, a déclaré à Reuters Benoît Coquart, directeur général de Legrand, dans un entretien.

"La partie transition énergétique, électrification fait un peu de croissance aussi, et la partie traditionnelle, ⁠bâtiment résidentiel ou ‌bureaux, reste assez déprimée", a-t-il ajouté au sujet au sujet du pays, qui ⁠représente 43,4% du chiffre d'affaires du groupe.

Selon Benoît Coquart, les centres de données pourraient représenter ‌environ 30% du chiffre d'affaires de Legrand en 2026, après 26% l'année dernière.

Legrand ⁠affiche également un résultat opérationnel ajusté de 524,7 millions d'euros, en ⁠progression de 11,5%, alors ‌que les analystes tablaient en moyenne sur 519 millions d'euros, selon le consensus.

En Europe, les ventes ​sont en recul de 2,8% sur le trimestre, ‌Legrand décrivant un marché du bâtiment "toujours contrasté".

Interrogé sur un rebond dans la région, Benoît Coquart a relevé le "gros point ​d'interrogation sur l'impact de la crise au Moyen-Orient". "Ça dépend de la profondeur et de la durée de la crise", a-t-il ajouté.

Legrand a toutefois dit ne pas voir d'impact significatif ⁠de la situation géopolitique au Moyen-Orient.

"On imagine des effets prix de 2 à 3%, a souligné Benoît Coquart à Reuters, précisant que la hausse du prix d'achat serait répercutée sur les prix de vente.

Legrand a par ailleurs confirmé ses objectifs annuels, dont une croissance de ses ventes, hors effets de change, comprise entre 10 et 15%.

(Rédigé par Etienne Breban et Mathias de ​Rozario, édité par Augustin Turpin)

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