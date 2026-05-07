Bouygues-Le ROCA au T1 dépasse les attentes avec la performance d'Equans

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Bouygues a ‌fait état jeudi d'un résultat opérationnel courant ​des activités (ROCA) supérieur aux attentes au titre du premier trimestre, porté par son entreprise ​de services multitechniques, Equans, qui a compensé la performance ​plus mitigée des activités ⁠télécoms du groupe.

Le ROCA de la période ‌janvier-mars est ressorti à 77 millions d'euros, en hausse de 8 millions ​sur ‌un an et au-dessus des attentes ⁠des analystes, qui tablaient sur une médiane de 66 millions d'euros dans un consensus ⁠compilé par ‌Bouygues.

Le chiffre d'affaires a cependant affiché ⁠une baisse de 1,7% sur un ‌an, à 12,2 milliards d'euros, et ⁠s'établit en-deçà des attentes des analystes, ⁠qui tablaient ‌sur une médiane d'environ 12,4 milliards.

Bouygues a par ​ailleurs annoncé ‌jeudi dans un communiqué distinct avoir remporté, en tant que participant ​au groupement Feronord, le contrat OL32 Skavsta du projet ferroviaire East ⁠Link, au sud de Stockholm en Suède.

La phase d’exécution serait estimée à environ 1,2 milliard d’euros et pourrait intervenir début 2028, précise le communiqué.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)