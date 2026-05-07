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AirAsia passe une commande géante d'A220 auprès d'Airbus
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 07:44

Airbus annonce qu'AirAsia a commandé 150 avions A220-300 de dernière génération, soit la plus importante commande ferme jamais enregistrée pour l'A220 à ce jour, permettant au programme de franchir le cap des 1 000 avions commandés.

Cet accord d'achat fait de cette compagnie malaisienne un nouveau client pour l'A220 et le client de lancement pour la nouvelle configuration de cabine de l'appareil, pouvant accueillir jusqu'à 160 passagers grâce à l'ajout de 10 sièges.

Venant compléter la flotte Airbus actuelle d'AirAsia, l'A220 desservira des destinations à travers l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et en Asie centrale, permettant ainsi aux appareils plus gros de se consacrer à des liaisons plus longues.

Avion le plus moderne de son segment, l'A220 peut parcourir des distances pouvant atteindre 6 700 km et opérer avec jusqu'à 50% de carburant d'aviation durable. À la fin du mois de mars 2026, 501 A220 avaient été livrés à 25 opérateurs à travers le monde.

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