Les marchés boursiers atteignent des records historiques alors que Trump rencontre Xi ; la livre sterling se prépare à la bataille pour la direction du Royaume-Uni

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'IA propulse les marchés boursiers mondiaux vers un troisième nouveau record historique consécutif

* Le dollar se maintient face aux anticipations de hausse des taux

* Le pétrole dépasse les 100 dollars le baril dans un contexte d'impasse sur la guerre en Iran

* La rencontre Trump-Xi devrait retenir toute l'attention des investisseurs

* La livre se prépare à une bataille acharnée pour la direction du Royaume-Uni

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés américains) par Marc Jones

L'engouement pour l'IA a maintenu les marchés boursiers mondiaux à des nouveaux records historiques jeudi, les investisseurs faisant abstraction de la hausse des coûts d'emprunt, d'un sommet à enjeux élevés entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, et d'une crise politique en cours au Royaume-Uni .

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,5 % et, les contrats à terme de Wall Street s'orientant à la hausse de 0,3 %, l'indice mondial des actions MSCI .MIWD00000PUS a prolongé son rebond depuis les plus bas atteints lors de la guerre en Iran pour atteindre 15 %. .EU

L'attention s'est principalement portée sur Pékin où Xi a déclaré à Trump que les négociations commerciales progressaient. Un avertissement a également été lancé concernant Taïwan, mais les traders misaient sur les accords sur les droits de douane et l'IA pour maintenir la reprise.

L'autre grand sujet en Europe était la crise politique britannique, où le Premier ministre Keir Starmer a dû faire face à une possible contestation de son leadership après de lourdes pertes lors des élections régionales de la semaine dernière.

Le ministre de la Santé, Wes Streeting – considéré comme un successeur potentiel – a déclaré qu’il démissionnait et qu’il avait « perdu confiance » dans le leadership de Starmer, l’exhortant à se retirer.

Cette incertitude a maintenu le coût d'emprunt à 10 ans du Royaume-Uni GB10YT=RR au-dessus de 5 %, après avoir atteint cette semaine son plus haut niveau depuis la crise financière de 2008, alors que les marchés se préparaient à une bataille de succession qui s'annonçait rude.

La livre sterling, en baisse de près de 1 % depuis lundi, s'est légèrement affaiblie à 1,3505 $ GBP=D3 , bien que les données indiquant une croissance inattendue de l'économie britannique en mars aient apporté un certain soutien.

« Nous devons partir du principe qu’il y aura une contestation de la direction », a déclaré Michael Browne, stratège en investissements mondiaux chez Franklin Templeton.

Cela alimenterait un débat sur la marge de manœuvre dont disposerait un nouveau dirigeant britannique pour mener des politiques économiques plus agressives, compte tenu des tensions sur les finances publiques, a-t-il ajouté.

« À première vue, il ne semble pas y en avoir beaucoup. »

LE DOLLAR SOUTENU PAR LES DONNÉES SUR L'INFLATION

Les contrats à terme de Wall Street laissaient entrevoir de nouveaux records plus tard dans la journée, le fabricant de puces Nvidia, dont la capitalisation boursière avoisine les 6 000 milliards de dollars, s'apprêtant à progresser de près de 2 % après que Reuters a rapporté que les États-Unis avaient autorisé une dizaine d'entreprises chinoises à acheter sa deuxième puce d'IA la plus puissante, la H200.

Le dollar a conservé ses gains récents, les investisseurs pariant que la prochaine décision de la Réserve fédérale serait une hausse des taux après une série de données sur l'inflation plus élevées que prévu.

Mercredi, les prix à la production aux États-Unis ont enregistré leur plus forte hausse depuis début 2022, au lendemain de la publication de données indiquant que l'inflation annuelle à la consommation s'accélérait à son rythme le plus rapide depuis trois ans.

L'économie et le marché du travail restant solides, les traders commencent à anticiper une hausse potentielle des taux de la Fed au premier semestre 2027, bien que la plupart des économistes considèrent toujours une baisse comme la prochaine mesure la plus probable.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans

US2YT=RR a oscillé près de son plus haut niveau depuis un mois et demi, à 3,9708 % en Europe, tandis que le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR s'établissait à 4,468 %.

Le rendement du Bund allemand à 10 ans était proche de ses récents plus hauts sur plusieurs années, à 3,082 %, et l'euro

EUR= s'échangeait à 1,1716 $, dans un contexte d'anticipation d'une hausse des taux de la Banque centrale européenne le mois prochain.

Le yen JPY= , coté à 157,93 pour un dollar, a incité les traders à rester prudents face à une nouvelle intervention de Tokyo après une récente série de fluctuations brutales.

AI EN VOL

En Asie, l'indice des valeurs vedettes chinoises .CSI300 a reculé d'environ 0,8 % après avoir atteint son plus haut niveau depuis fin 2021 en début de séance, tandis que le yuan

CNY=CFXS a atteint son plus haut niveau depuis trois ans face au dollar.

Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo, a déclaré que les marchés étaient soutenus par l'absence de nouvelles tensions suite à la rencontre entre Xi et Trump. « Pour l'instant, cela semble suffire », a déclaré M. Chanana.

M. Browne, de Franklin Templeton, s'est dit optimiste quant à l'éventualité d'une « évolution significative » de la politique commerciale entre les États-Unis et la Chine.

« Il s’agira de technologie et du développement technologique – et tout cela ne fera qu’alimenter davantage la bulle de l’IA », a-t-il déclaré.

Cette dynamique s’observait presque partout. L’indice Nikkei

.N225 a atteint un nouveau record historique à Tokyo, les données montrant que la demande liée à l’IA contribuait à améliorer les perspectives de bénéfices des entreprises japonaises.

En Corée du Sud, une autre valeur phare de l'IA en Asie – SK Hynix 000660.KS – était sur le point de rejoindre le groupe d'élite des entreprises affichant une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars, après avoir vu son action bondir de plus de 200 % cette année.

Les analystes mettent toutefois en garde contre le fait que la hausse des prix du pétrole et l'impasse dans les négociations de paix au Moyen-Orient pourraient raviver les craintes inflationnistes.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s'établissaient à 106,50 dollars le baril à Londres, tandis que les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain s'échangeaient à 101,33 dollars le baril CLc1 . Les deux ont progressé d'environ 50 % depuis le début de la guerre en Iran fin février. O/R

« Les marchés tentent de suivre deux stratégies à la fois: l'IA et les résultats financiers incitent à acheter des titres de croissance, mais la géopolitique et les prix de l'énergie réécrivent discrètement la trajectoire de l'inflation en arrière-plan », a déclaré M. Chanana de Saxo.